La prima registrazione in studio di Michael Jackson è ora disponibile come NFT ed il mercato riprende fiato

L’evoluzione tecnologica nel campo delle criptovalute e della blockchain continua a sorprendere, con nuovi sviluppi che aprono strade inaspettate. Uno dei più recenti e intriganti sviluppi nel mondo degli NFT e del Web3 riguarda la prima registrazione in studio di Michael Jackson, ora disponibile come NFT. Questo articolo esplora non solo questo evento rivoluzionario, ma anche le tendenze emergenti nei giochi Web3 e altri sviluppi significativi nel settore.

Michael Jackson Incontra la Blockchain Nel 1967, un giovane Michael Jackson, all’età di otto anni, registrò la sua prima sessione in studio con i suoi fratelli a One-Derful, Chicago. Questa registrazione storica, una traccia intitolata “Big Boy (One-Derful Version)”, è stata trasformata in un NFT e resa disponibile sulla piattaforma musicale Anotherblock. Michel Traore, CEO e co-fondatore di Anotherblock, ha sottolineato che rendere disponibile questa traccia sulla blockchain eleva il brano al di là del suo valore come semplice merce​​.

Il Rebranding di ParaSpace e il Futuro del Prestito NFT Il protocollo di prestito NFT ParaSpace sta subendo un rebranding diventando Parallel Finance, concentrando maggiormente i suoi sforzi su finanza decentralizzata e prestiti NFT. Yubo Ruan, CEO e fondatore di Parallel Finance, rimane fiducioso nella validità dei prestiti su margine NFT nonostante i recenti cali di mercato, indicando un settore di nicchia ma in crescita di collezionisti che cercano di sfruttare i loro investimenti​​.

Rarible e la Catena EVM per le Royalties Un’altra evoluzione significativa nel settore NFT viene dalla RARI Foundation di Rarible, che ha rilasciato una testnet per una blockchain compatibile con Ethereum Virtual Machine, denominata RARI Chain. Questa blockchain avrà le royalties integrate nei suoi nodi, rafforzando l’impegno dell’ecosistema Rarible nell’applicazione delle royalties. Jana Bertram, esecutivo della RARI Foundation, ha evidenziato l’importanza di fornire agli creatori strumenti e ambienti che contribuiscano al loro successo, sottolineando l’impegno della fondazione nel prevenire la disintermediazione dei creatori dalla crescita del Web3​​.

Tendenze del Gaming Web3 nel 2024 Nel settore dei giochi Web3, l’ascesa dei giochi basati su blockchain nel mainstream sta portando a nuove tendenze e possibilità. Henry Chang, CEO della società di sviluppo giochi Wemade, ha osservato che con una maggiore fiducia degli sviluppatori, ci sarà un utilizzo più complesso degli elementi blockchain nelle meccaniche e nel gameplay dei giochi. Bartosz Skwarczek, fondatore e CEO di G2A Capital Group, ha aggiunto che c’è bisogno di un vero gioco Web3 Triple A che possa fungere da catalizzatore per ulteriori crescita del gaming basato su blockchain nel 2024​​.

Conclusione L’integrazione di figure iconiche come Michael Jackson nel mondo degli NFT e i continui sviluppi nel settore del Web3 e del gaming basato su blockchain mostrano un panorama in rapida evoluzione, ricco di possibilità innovative e stimolanti. Questi progressi non solo rafforzano il valore dei giochi e degli asset digitali, ma aprono anche nuove vie per l’espressione artistica e la monetizzazione nel mondo digitale.

L’Evoluzione Continua nel Mondo degli NFT e del Web3

L’Impronta di Michael Jackson nel Mondo Digitale La decisione di portare un pezzo storico della musica pop sulla blockchain non è solo un tributo a Michael Jackson, ma segna anche un momento significativo nell’evoluzione degli NFT. Questa mossa simbolizza come gli NFT possano servire non solo come strumenti di investimento o collezionismo, ma anche come mezzi per preservare e condividere importanti pezzi di storia culturale. La traccia “Big Boy (One-Derful Version)” di Michael Jackson, ora disponibile come NFT, crea un ponte tra il passato musicale e le tecnologie future​​.





Nuove Frontiere nel Prestito NFT: Il Caso di Parallel Finance Il rebranding di ParaSpace in Parallel Finance segnala una tendenza crescente nel settore dei prestiti NFT. Mentre il mercato degli NFT continua a maturare, la domanda di servizi finanziari decentralizzati che supportano il prestito e l’utilizzo degli NFT come garanzie sta aumentando. Parallel Finance, concentrandosi su questo aspetto, apre nuove opportunità per gli investitori e collezionisti di NFT, permettendo loro di sfruttare al meglio i loro asset digitali​​.

Rarible e la RARI Chain: Innovazione e Protezione dei Creatori L’impegno di Rarible e della RARI Foundation per rafforzare le royalties attraverso la loro nuova blockchain RARI Chain è un passo avanti per la protezione dei diritti dei creatori nel mondo digitale. Questa iniziativa assicura che i creatori ricevano una giusta compensazione per il loro lavoro, anche nel dinamico ambiente del Web3. La RARI Chain rappresenta un importante progresso nella lotta contro la disintermediazione dei creatori e nella salvaguardia della loro partecipazione economica nel mondo degli NFT e della blockchain​​.

Prospettive Futuristiche nel Gaming Web3: Verso il 2024 Il panorama del gaming Web3 sta rapidamente guadagnando terreno, con previsioni che indicano un’evoluzione significativa entro il 2024. Il potenziale per giochi Triple A basati su Web3 potrebbe non solo cambiare il modo in cui i giochi vengono giocati e percepiti, ma anche influenzare significativamente l’economia digitale. L’aspettativa di giochi più complessi e immersivi che integrano elementi blockchain apre un mondo di possibilità per gli sviluppatori e gli utenti, rendendo il gaming un’esperienza più coinvolgente e ricca​​.

Un Futuro Ricco di Innovazioni La trasformazione del brano di Michael Jackson in un NFT, il rebranding di ParaSpace in Parallel Finance, l’innovazione di Rarible con la RARI Chain, e le previsioni entusiastiche per il gaming Web3 rappresentano solo la punta dell’iceberg dell’innovazione nel settore. Questi sviluppi non solo arricchiscono l’ecosistema digitale, ma aprono anche la strada a nuove forme di espressione artistica, modalità di finanziamento e esperienze di gioco. Mentre continuiamo a esplorare le possibilità illimitate del Web3, una cosa è chiara: il futuro è luminoso, pieno di potenzialità inesplorate e rivoluzioni in arrivo.