La piattaforma Nifty Gateway NFT raggiunge $ 250 milioni di vendite e cresce del 50% al mese

Nifty Gateway è un mercato che vende NFT esclusivi tramite partnership con i migliori artisti.

È stato acquisito dallo scambio di criptovaluta dei gemelli Winklevoss, Gemini, nel giugno 2019.

Le sue vendite totali sono di $ 255 milioni e ha lavorato con artisti di spicco come Beeple e Pak.

L’arte NFT è esplosa nell’ultimo anno, con alcuni pezzi che costano milioni. A dicembre, l’artista digitale Mike Winkelmann, noto come Beeple, ha battuto i record guadagnando più di 3,5 milioni di dollari con la vendita dei suoi NFT. Due mesi dopo, un altro dei suoi pezzi è stato rivenduto sul mercato secondario per 6,6 milioni di dollari.

Lunedì, l’artista Pak ha vinto quasi 10 milioni di dollari in un’asta di 15 minuti con Sotheby’s. Quasi 20.000 NFT “Single Cube” di Pak sono stati acquistati in una finestra a tempo tramite un drop in edizione aperta, il che significa che un numero illimitato di NFT era disponibile per l’acquisto durante quel periodo.

Il boom degli NFT, o token non fungibili , corre parallelamente all’ascesa fulminea di Nifty Gateway , il mercato dell’arte digitale che alimenta alcuni dei cali più attesi nel settore. Nifty Gateway, che ha facilitato il calo di dicembre di Beeple e l’asta di Sotheby’s, è ampiamente considerato il principale mercato di arte digitale per NFT, superando sfidanti come MakersPlace e SuperRare .

Dal suo lancio nel marzo 2020, Nifty Gateway ha presentato più di 350 versioni uniche, con molti drop limitati che si esauriscono quasi istantaneamente; La collezione “Cyberbully” di Matt Gondek è andata esaurita in un secondo a novembre. Nifty Gateway ha affermato di aver accumulato $ 255 milioni di vendite totali e di aver registrato una crescita media del 50% ogni mese.

Nifty Gateway è stata acquisita nel giugno del 2019 dagli identici gemelli miliardari Cameron e Tyler Winklevoss attraverso il loro scambio di criptovaluta, Gemini. Ma le sue origini possono essere fatte risalire al 2018, quando i suoi fondatori, Duncan e Griffin Cock Foster, ora 26 – che sono anche fratelli gemelli identici – hanno lanciato un prodotto per facilitare i pagamenti con carta di credito per gli NFT.

All’inizio, Nifty aveva lo scopo di aiutare più persone ad acquistare NFT senza dover utilizzare criptovaluta. L’interesse di The Cock Fosters per lo spazio delle criptovalute è iniziato durante il boom del 2017 di CryptoKitties, un popolare gioco blockchain che ha segnato una delle prime apparizioni mainstream di NFT.

“Abbiamo detto che dove c’è fumo, c’è fuoco”, ha detto Griffin a Insider. “Ha dimostrato che la tecnologia era davvero importante”.

Dopo alcuni mesi di successo con il prodotto iniziale, Nifty Gateway ha attirato l’attenzione dei gemelli Winklevoss, che hanno guadagnato miliardi da bitcoin dopo aver perso una battaglia legale con Mark Zuckerberg sulle origini di Facebook. Le somiglianze tra i quattro – due coppie di fratelli gemelli identici che lavorano nello spazio crittografico – non sono andate perse su Cock Fosters. Ha aiutato il fatto che entrambi i gruppi di gemelli credessero nel potenziale dello spazio NFT.

Dopo l’acquisizione di Gemini, Nifty Gateway è stata armata con la tecnologia blockchain per diventare un mercato in buona fede per gli artisti per coniare e vendere il loro lavoro. La piattaforma è stata lanciata nel marzo 2020, poco prima che New York e gran parte degli Stati Uniti entrassero in blocco.

Nel corso del 2020, la raccolta digitale ha acquisito slancio. Con un prodotto nuovo e tempestivo in mano, i Cock Fosters sono passati da fratelli tecnologici a commercianti di arte digitale essenzialmente dall’oggi al domani.

“Penso che la pandemia sia stata una sorta di accelerante”, ha detto Duncan del recente successo esplosivo degli NFT e dello spazio dei beni digitali . “Ma il movimento NFT sarebbe avvenuto indipendentemente dal fatto che si fosse verificata o meno una pandemia”.

Con il sostegno di Gemini, i fratelli Cock Foster sono in missione per ottenere 1 miliardo di persone che raccolgono NFT. Ottenere i pezzi giusti è una parte importante di questo. Nifty Gateway ha un team dedicato alla cura degli artisti che lavora con i migliori designer e case d’asta per organizzare drop esclusivamente sulla piattaforma.

Oltre ad ospitare la maggior parte dei drop di Beeple, Nifty Gateway ha collaborato con artisti di spicco come Kygo , Zedd , Mad Dog Jones e Kenny Scharf .

“All’inizio ci siamo impegnati molto per convincere gli artisti a partecipare ai lanci”, ha detto Duncan. “Ma dal momento che la piattaforma è cresciuta, penso che sia stata capovolta. E ora tutti vogliono davvero essere in un calo.”

David Brodeur, alias l’artista digitale Brilly , ha affermato di voler collaborare solo con Nifty Gateway per vendere il suo lavoro a causa delle varie opzioni di lancio per i creatori, come edizioni aperte e limitate e aste. Una raccolta iniziale di lavori che ha lanciato sulla piattaforma a marzo gli è valsa quasi 700.000 dollari al lordo delle tasse , secondo gli screenshot del suo incasso dal sito web visualizzato da Insider.

Ora Brodeur ha stretto una partnership con Scott Storch, un produttore otto volte vincitore di Grammy, per lanciare una serie di cinque NFT martedì.

Il lancio rappresenta l’incursione di Storch nello spazio NFT, che vede come un approccio fuori dagli schemi per il rilascio di musica. Il produttore, che ha lavorato con artisti come Dr.Dre, Beyoncé, Snoop Dogg e Justin Timberlake, ha affermato che la creazione di NFT ha favorito il suo desiderio di innovare la musica, un obiettivo che lo ha guidato da quando è tornato da una pausa industriale di otto anni. .

“È un portale diretto al mondo e non passa attraverso nessuna etichetta o qualcosa del genere”, ha detto a Insider Storch, la cui collezione mescolerà musica e arte. “È solo un modo diverso di pubblicare la musica. È più intimo con il pubblico.”

I pezzi saranno disponibili per l’acquisto in una serie di edizioni aperte e aste esclusivamente su Nifty Gateway.

“Nifty Gateway era davvero l’unica piattaforma su cui volevo essere”, ha detto Brodeur a Insider. Oltre ad avere una varietà di opzioni di lancio, gli artisti che usano Nifty Gateway ricevono una percentuale di ogni vendita del loro lavoro sul suo mercato secondario; la piattaforma afferma che consente agli artisti di scegliere l’importo e un creatore ha affermato che in genere è circa il 10%. Nifty Gateway ha detto che ci vuole un piccolo taglio dalle vendite originali e secondarie.

E la piattaforma ha la reputazione di presentare il meglio dei migliori creatori digitali. I migliori artisti, dicono i Cock Fosters, sono quelli che raccontano storie, udibilmente o visivamente; il significato o il pensiero dietro un oggetto da collezione lo renderà più desiderabile e prezioso e ne aumenterà la longevità. È il motivo per cui i pezzi di Beeple, spesso critiche esteticamente gradevoli ma tempestive della società e della politica, continuano a dare buoni risultati.

“Le antiche statue greche e romane valgono milioni e milioni di dollari perché quelle culture hanno avuto un tale impatto sulle nostre vite oggi”, ha detto Griffin. “Ed è lo stesso con gli NFT.”