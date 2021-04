La modella Emily Ratajkowski venderà NFT a Christies per affermare la proprietà sulla propria immagine

Il pezzo si intitolerà “Buying Myself Back: A Model for Redistribution” e ogni volta che il suo NFT viene rivenduto, riceverà un taglio non divulgato.

Nel tentativo di ristabilire l ‘”autorità” sull’uso della sua somiglianza, Emily Ratajkowski, modella e scrittrice, sta coniando un token non fungibile, o NFT, che sarà messo all’asta da Christie’s il 14 maggio. Il pezzo si intitolerà ” Buying Myself Back: A Model for Redistribution “.

Come ha raccontato Ratajkowski in un saggio ampiamente letto pubblicato su The Cut lo scorso autunno, è stata sorpresa di scoprire, nel 2014, che una sua fotografia nuda era appesa alla Gagosian Gallery su Madison Avenue.

Come parte della sua serie ” Nuovi ritratti” , l’artista Richard Prince aveva scattato una delle sue foto su Instagram e l’aveva stampata su una grande tela, al prezzo di $ 90.000.

Ratajkowski ha cercato di acquistare il pezzo, ma un dipendente di Gagosian lo ha comprato per sé. Dopo aver contattato direttamente lo studio di Prince, però, è riuscita a ottenere un secondo “dipinto Instagram” di se stessa, con una foto della sua prima apparizione nel numero di costumi da bagno di Sports Illustrated.

Era stata pagata $ 150 per le riprese, ha scritto, e un “paio di migliaia” quando il numero è stato pubblicato. Lei e il suo ragazzo all’epoca comprarono il pezzo per $ 81.000; quando si sono lasciati, ha pagato i suoi ex $ 10.000 per uno “studio” più piccolo che lo studio di Prince le aveva dato.

L’immagine allegata all’NFT è un composito digitale che mostra Ratajkowski, fotografata nel suo appartamento di New York, in posa davanti al dipinto di Prince che è appeso nella sua casa di Los Angeles. (Per ricordare: un token non fungibile sono i metadati associati al file immagine, che consentono di acquistare o vendere il file come un’opera d’arte fisica.)

Invece della valuta basata sul contante, gli NFT vengono acquistati utilizzando criptovaluta come bitcoin o ether e le transazioni vengono registrate in modo permanente sulla blockchain della rispettiva valuta, che funziona come un libro mastro.

Ratajkowski sta utilizzando la piattaforma OpenSea per aggiungere il suo NFT alla blockchain di Ethereum, ma il suo NFT sarà in vendita in dollari USA e il trasferimento del fondo avverrà “fuori catena”, ha detto un portavoce di Christie’s. Non c’è prezzo di riserva o di partenza sul pezzo.

A marzo, dopo la vendita NFT dell’artista Beeple da 69,3 milioni di dollari da Christie’s, gli agenti di talenti hanno iniziato a incoraggiare i loro clienti famosi a partecipare alla “presa di denaro” della NFT, ha detto Ratajkowski in un’intervista.

Marchi e broker di criptovaluta l’hanno contattata direttamente, ha detto, offrendole dal 20 al 60 percento dei profitti per un NFT con la sua somiglianza. “Avevo questa brutta sensazione nello stomaco riguardo a quel modo di affrontarlo”, ha detto, quindi ha deciso di sviluppare il suo progetto – seguendo un altro modello di spicco, Kate Moss.

Mentre esplorava i mercati NFT come OpenSea, Foundation e SuperRare, Ratajkowski si è imbattuta in GIF con faccine sorridenti e rendering 3D, pensando tra sé: “Perché sono NFT? Non è necessario che siano NFT. ”

Poiché un NFT riguarda meno l’immagine stessa e più il concetto di proprietà su un file digitale, Ratajkowski ha capito che il mezzo potrebbe essere un modo efficace per fare una dichiarazione sulla proprietà, appropriandosi dell’appropriazione da parte di Prince della sua foto.

“Come qualcuno che ha costruito una carriera sulla condivisione della mia immagine, così tante volte – anche se questo è il mio sostentamento – mi è stato tolto e poi qualcun altro ne trae profitto”, ha detto. Ogni volta che il suo NFT viene rivenduto, riceverà un taglio non divulgato. “Per me, questo mercato digitale è un modo per comunicare questa idea specifica che non potrebbe esistere in un modo diverso.”

Prince, che non ha risposto ai messaggi inviati tramite Gagosian e il suo studio manager, ha utilizzato il lavoro di altri artisti nel proprio lavoro sin dagli anni ’80 e si è fatto un nome scattando foto di fotografie esistenti. Il suo lavoro è stato a lungo controverso e Ratajkowski non è il primo soggetto a contestare la serie di appropriazioni di Instagram “New Portraits”.

Nel 2015, Selena Mooney, la fondatrice del sito erotico SuicideGirls, ha venduto $ 90 copie di un pezzo di Prince che presenta uno dei suoi post su Instagram, con i proventi che vanno alla Electronic Frontier Foundation, un gruppo per i diritti digitali.

“Se avessi un centesimo per ogni volta che qualcuno ha usato le nostre immagini senza il nostro permesso in uno sforzo commerciale, sarei in grado di spendere $ 90.000 in arte”, ha scritto Mooney su Instagram. Un altro soggetto, l’educatrice sessuale Zoë Ligon, ha detto ad Artnet di sentirsi “violata” dall’uso del suo selfie da parte di Prince nel 2019.

Prince è stato anche citato in giudizio almeno cinque volte per violazione del copyright relativa alla serie ” New Portraits” , ha riferito il New York Times , comprese due cause legali di alto profilo presentate da due fotografi, Donald Graham ed Eric McNatt. McNatt ha affermato che Prince ha abusato di una foto di Kim Gordon che ha scattato per la rivista Paper. Secondo i documenti del tribunale, è stato pagato tra $ 50 e $ 100 per le riprese.

Il critico d’arte Jerry Saltz, che in una recensione del 2014 ha definito “New Portraits” “trolling geniale”, ha lavorato con Kenny Schachter, artista e tafano del mondo dell’arte, per produrre un NFT dell’immagine contestata di Gordon all’inizio di aprile. Gordon è intervenuto e ha scritto che si chiedeva se McNatt “farà causa anche a te?” sul post Instagram di Schachter.

Casey Reas, artista e professore all’UCLA che si occupa di NFT da cinque anni, ha notato che potrebbero essere di particolare interesse per i creatori di contenuti, le cui immagini sono così spesso replicate ben oltre il loro controllo.

“Con le cose nel mondo fisico e materiale, la proprietà è abbastanza chiara, ma con i file digitali, è sempre stata una sorta di area sfocata”, ha detto. “Le NFT consentono a una persona di avere la proprietà pubblica e chiara di un oggetto digitale, come un’immagine o un video.”

Tuttavia, quei media possono ancora diventare virali. “Il lavoro in sé non è scarso”, ha detto Reas. “Quell’immagine può ancora circolare su Internet, ma la proprietà è ciò che l’NFT consente a qualcuno di rivendicare”.

Come un dipinto fisico, l’artista originale conserva ancora il copyright; a differenza di un dipinto fisico, ogni volta che un NFT cambia di mano, l’artista originale ottiene i diritti d’autore.

Per Ratajkowski c’è un altro potenziale dividendo: la giustizia morale. Ha detto che dopo la pubblicazione del suo articolo, le modelle hanno iniziato a mettersi in contatto con per discutere “non solo la loro immagine viene utilizzata, ma i loro corpi vengono utilizzati in modo improprio e utilizzati a scopo di lucro in modi a cui non hanno consentito”, ha detto, un argomento che esplora in una prossima raccolta di saggi, My Body , che Metropolitan Books ha in programma di pubblicare in ottobre. In tutto il mondo della moda, del cinema e dell’arte, ha aggiunto, le giovani donne sono fatte per “sentirsi come se non avessero bisogno di essere pagate adeguatamente”.

E ha detto che gli esperti di criptovaluta l’hanno avvertita: “Le persone useranno la tua immagine negli NFT in un modo o nell’altro, quindi potresti anche crearne uno”.