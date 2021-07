LA CRYPTO ARTE SUPPORTA LA SARDEGNA

Per la prima raccolta fondi in NFT prestigiosi artisti contemporanei italiani e internazionali hanno donato una propria opera per mostrare vicinanza all’isola colpita dai roghi.

▷ PARTECIPA ALLA CLASS ACTION CONTRO BINANCE: ISCRIVITI SUBITO E GRATUITAMENTE QUI: TOKENCLASSACTION BY LEXIA AVVOCATI.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

GLI NFT saranno venduti sulla piattaforma Digital Art Rights con il 100% dei proventi destinati all’isola.

▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su

digital.artrights.me

La Sardegna brucia! Ettari di terra, coltivazioni, imprese, case e animali carbonizzati dalle fiamme.

In questo inferno dantesco l’associazione culturale The AB Factory, con la preziosa partecipazione di Antonio Marras, del duo italiano HACKATAO tra i crypto artist più conosciuti al mondo insieme ai tanti altri artisti internazionali, hanno messo a disposizione le loro opere digitali per sostenere l’isola colpita dal violento incendio.

Antonio Marras, per la prima volta entra nel mondo degli NFT (Non Fungible Token) con un trittico di opere e la sua piccola pecora “Lussu”, il cui nome prende ispirazione dallo scrittore e politico Emilio Lussu e dal Comune di Santu Lussurgiu, che diventa icona di questa campagna di sensibilizzazione artistica con un “gregge” di 500 opere digitali per colorare la Sardegna.

Sulla piattaforma digital.artrights.me è possibile acquistare una selezione di NFT (Non Fungible Token) – opere digitali da collezionare ognuna riconducibile ad un certificato digitale che ne assicura l’assoluta unicità – oppure fare una libera donazione tramite PayPal o con Criptovalute.

L’intero ricavato verrà devoluto a favore della ONLUS “Effetto Palla” di Oristano per gli animali del territorio e al Comune di Santu Lussurgiu, tra i maggiori colpiti.

Tra i tanti artisti che hanno aderito al progetto Federico Cecchin, Andrea Crespi, Alberto Maria Colombo, Noah D’Alessandro, Emanuele Dascanio, Simon Dee, Andrea Gola, ManuInvisible, Giovanni Motta, Renzo Nucara, Paola Pinna, Pongo 3D, Caterina Quartana, Alessandro Risuleo, WAARP, Edaxer, FOX21 e tanti altri.

L’iniziativa è stata realizzata sulla piattaforma Digital Art Rights con il supporto di prestigiosi partner e professionisti che subito si sono attivati a favore dell’isola come Art Rights, Phygi.io, Artuu Magazine, The Cryptonomist, DeFi Today, The Swiss Blockchain Consortium e Marco Rubino di Musebbi.

“Spero che l’Arte possa far rinascere e portare colori là dove ora è tutto nero! – afferma Andrea Concas CEO e Founder Art Rights – Vogliamo che in questo tragico momento l’Arte sia presente, anche quella più innovativa”.

Organizzatore

AB FACTORY

è un’associazione culturale aperta al confronto, all’incontro, al sostegno dell’arte, della cultura, degli artisti, della creatività e della sperimentazione, alla ricerca di un’arte accessibile a tutti. L’Associazione Culturale AB factory ha per fini la crescita culturale, artistica, creativa, la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale e artistico dei suoi soci nei campi dell’arte, della cultura, dello spettacolo, della storia, della letteratura, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e del patrimonio culturale in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi per la cultura, le arti, lo spettacolo, nonché la diffusione e la promozione di attività su tutto il territorio nazionale. L’Associazione promuove e organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni artistiche, culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione, benessere psicologico, e partecipa ad esse con propri soci, se promosse e organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi e premi. Promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, pittura, scultura, stampe, arti grafiche, fotografia ed animazione, arte terapia, nonché di cinema, scrittura, musica, canto, moda, recitazione, danza e altro riguardanti la generalità delle arti e dell’espressione.

Sito web: www.theabfactory.it

Piattaforma tecnologica:

DIGITAL ART RIGHTS

Art Rights è la prima piattaforma di supporto alla gestione e certificazione delle opere d’arte su Blockchain a tutela di artisti, collezionisti e professionisti con la più grande community Art Tech italiana.

Supporta gli artisti nel creare i propri NFT con le maggiori piattaforme e marketplace affiancandoli – grazie a un pool di esperti – dal punto di vista legale, fiscale e nella promozione dei propri drop abbattendo le barriere tecnologiche di accesso al mercato.

Artisti che hanno aderito

Michele Ardu, Valérie Biet, Giuseppina Bacci, Federico Cecchin, Andrea Crespi, Alberto Maria Colombo, Noah D’Alessandro, Emanuele Dascanio, Simon Dee, Francesco Giuliani, Andrea Gola, HACKATAO, Antonio Marras, ManuInvisible, Giovanni Motta, Renzo Nucara, Paola Pinna, Pongo 3D, Caterina Quartana, Rebis The Artist, Alessandro Risuleo, RooBè, WAARP, Edaxer, FOX21.

COSA SONO GLI NFT

Acronimo di “Non Fungibile Token”, sono un tipo di token crittografico su Blockchain che rappresenta un asset unico digitale o reale. Ciò che distingue gli NFT è proprio la loro non fungibilità, ossia la non intercambiabilità data da un codice unico non replicabile.

NFT & ARTE DIGITALE

Un’opera digitale in NFT, è digitalmente firmata dall’artista che l’ha realizzata, cosa che la rende diversa dalle altre apparentemente uguali in circolazione, così come un quadro autentico e firmato è diverso da una sua copia.

AUTENTICITÁ

Gli NFT permettono di dimostrare e certificare l’autenticità e quindi la proprietà intellettuale dell’opera in quanto, a prescindere dal trasferimento della proprietà, la sua attribuzione sarà sempre riconducibile all’autore.