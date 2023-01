La collezione NFT della Galleria Nazionale celebra il primo milione di visitatori della mostra Time is Out of Joint

«10 NFT:1 Mio = 7 Y:TIOOJ.

Well done, Doctor Time and Miss Joint»

Cristiana Collu

Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Per celebrare il traguardo del milionesimo visitatore della mostra Time is Out of Joint raggiunto a giugno 2022, la Galleria Nazionale, in collaborazione con l’ex-designer Martí Guixé, lancia la prima collezione inedita di 10 opere NFT.

«El mapa intuitivo de la Galleria Nazionale, es un plano para ubicarse, centrarse y descubrir no solo tu posición real en correspondencia al espacio físico sino también la posición digital para encontrar y llegar a lo desconocido, siempre en relación y con la ayuda del arte»

Martí Guixé

Il progetto prende ispirazione dalla mappa intuitiva della Galleria Nazionale, realizzata nel 2019 da Martí Guixé: un foglio A4 stampato su carta riciclata che diventa al tempo stesso mappa e carnet di viaggio e dove i capolavori del museo, dai lavori di Antonio Canova a Liliana Moro, da quelli di Davide Rivalta a Pino Pascali, essenziali ma riconoscibili, occupano i 4 macro settori della mostra Time is Out of Joint.

I 10 NFT, come GIF animate, danno vita ai disegni essenziali delle opere, del pubblico e degli elementi architettonici che si muovono dentro la mappa e dentro le sale del museo.

Scopri la collezione

Il calendario del drop NFT

I primi 4 NFT saranno messi in palio tra i follower della Galleria Nazionale con tre campagne di gamification online sugli account Instagram, Facebook e Twitter, e il quarto con una lotteria al museo. I rimanenti 6 NFT saranno messi in vendita all’asta nella piattaforma foundation.app per un periodo di tempo limitato.

Sabato e domenica 21–22 gennaio Q&A sulle Instagram stories della Galleria Nazionale

Lunedì 23 gennaio drop su Twitter

Mercoledì 25 gennaio drop su Facebook

Venerdì 27 gennaio drop su Instagram

Lunedì 30 gennaio annuncio dei 3 vincitori

Lunedì 30 gennaio inizio asta su foundation.app fino al 14 febbraio

Domenica 19 febbraio lotteria alla Galleria Nazionale

Scheda tecnica

Il drop di NFT è stato effettuato sulla piattaforma foundation.app. Il museo ha selezionato questa piattaforma perché rappresenta al meglio il mondo NFT legato all’arte ed è utilizzata dai principali artisti digitali per la realizzazione e promozione dei loro NFT. Foundation utilizza la blockchain Ethereum che è attualmente la blockchain con il maggior numero di NFT per valore e per volume di scambi.

La collezione: foundation.app/collection/dym

Martí Guixé: guixe.com

Carpediem: carpediemsrl.net

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto: Martí Guixé, Simone Manneschi e in particolare Carlo Antonelli.