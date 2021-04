La campagna pubblicitaria NFT più assurda: la cantina Napa di Yao Ming

Il treno NFT e criptovaluta è arrivato per il mondo del vino della vecchia scuola in quello che potrebbe sembrare un abbinamento insolito: l’azienda vinicola Napa di Yao Ming, star dell’NBA in pensione, sta vendendo bottiglie all’asta questa settimana con NFT.

Yao Family Wines sta organizzando l’asta tramite GFT Exchange per il suo Cabernet Sauvignon 2016 chiamato “The Chop”, dal nome del tradizionale sigillo di famiglia cinese. Accanto a una bottiglia di vino, gli acquirenti riceveranno “un NFT in edizione limitata”: un’immagine digitale di Yao che beve, con informazioni sul vino.

La bottiglia viene venduta al dettaglio per $ 425, secondo il presidente della cantina Jay Behmke, e sebbene i prezzi di partenza non siano ancora stati fissati per l’asta di mercoledì, prevedono che ciascuna delle 200 bottiglie venderà per più di quello. Le persone potranno acquistarli solo con Ethereum , un tipo di criptovaluta.

“Ci è sempre piaciuto riflettere molto sul modo in cui lanciamo i nostri vini”, ha detto Bill Sanders, che si occupa di marketing per la cantina. “Con il mondo NFT che sta sbocciando in questo momento, per noi aveva senso.

NFT sta per token non fungibile, qualcosa originariamente creato in collaborazione con artisti come un modo per esercitare il controllo sul lavoro digitale. Le persone lo acquistano con criptovaluta e, con l’NFT, possono dimostrare attraverso una blockchain di possedere il file originale; gli artisti hanno venduto opere digitali fino a 69 milioni di dollari.

Ma mentre le NFT appaiono nelle notizie per le vendite ad alto prezzo, le industrie al di fuori dell’arte sono saltate su quella che è stata definita una ” corsa all’oro “, compresi gli spazi per cibo, bevande e sport.

Alcuni di questi sono stati impulsi trasparenti per la pubblicità a breve termine. Taco Bell ha venduto gif di tacos e Pringles ha venduto la grafica digitale “CryptoCrisp” per $ 180. Altre offerte, tuttavia, si sono tradotte in un sacco di soldi veri: nel mondo dello sport, un’azienda chiamata Top Shot vende NFT di momenti importanti, come una clip che mostra una schiacciata di LeBron James con informazioni sulle sue statistiche.

È simile a una versione digitale dell’acquisto e della vendita di figurine di baseball. Finora, secondo quanto riferito, Top Shot ha avuto $ 500 milioni di vendite e ha attratto investitori che vanno da Kevin Durant ad Ashton Kutcher.

È la popolarità degli NFT nel mondo dello sport che in parte ha spinto la leadership di Yao Family Wines a prendere in considerazione un’asta NFT per il vino, che proviene da un barile prodotto da un singolo vigneto nel distretto di Rutherford di Napa.

C’è già una cultura tra gli appassionati di sport per collezionare cimeli, ha detto Sanders, e la vendita di immagini di Yao rientra in quella categoria. Ogni bottiglia viene fornita con uno dei quattro pezzi di “opera d’arte”, come li chiamava Sanders.

In uno, Yao è sdraiato su un divano di pelle con un bicchiere di vino rosso; in un altro, è colto in mezzo a una risata a un tavolo da pranzo pieno di bicchieri di vino. Come le carte collezionabili sportive, ognuna viene fornita con informazioni aggiuntive, in questo caso pannelli che descrivono il vino e la storia dell’azienda.

L’asta NFT includerà una bottiglia di vino, informazioni sul vino (a sinistra) e un’immagine digitale di Yao (a destra). Questa immagine è un composto di immagini separate che possono apparire in un NFT.

Ma l’altro aspetto di fare un’asta basata su criptovalute è affrontare uno dei maggiori problemi dell’industria vinicola californiana: attirare un pubblico più ampio per acquistare vino.

Le aste per il vino in generale sono comuni , sia come raccolte di fondi di beneficenza che come eventi per case d’aste commerciali come Sotheby’s e Christie’s. Eppure queste aste raramente hanno aiutato l’industria del vino ad attirare i clienti più giovani che desiderava disperatamente.

Da anni ormai i dati dimostrano che i Millennial bevono meno vino rispetto alle generazioni precedenti. Un analista l’ha definita “la questione di maggiore preoccupazione per il business del vino oggi”.Sanders e Behmke hanno ammesso che l’aspetto pubblicitario del fare qualcosa del genere ha avuto un ruolo nel prendere la decisione. “Ci sono bevitori di vino e poi ci sono tutti gli altri”, ha detto Behmke. “Ci sono sfide per coinvolgere nuove persone. È anche vero che sedendosi nella Napa Valley è difficile raggiungere il pubblico mondiale “.

La cantina scommette sul fatto che il set esistente di bevitori di vino non si interseca molto con le comunità attive nel mercato NFT e che questo esperimento potrebbe attirare persone che non sono riuscite ad acquistare vino in passato. Se ha successo, sperano di continuare a ospitare aste come questa.

Per convincere i nuovi arrivati agli NFT ad aderire, la cantina offre un NFT gratuito sul suo sito web per far iniziare le persone. L’azienda vinicola sta inoltre donando il 10% dei profitti dell’asta di mercoledì a organizzazioni non profit dedicate a sostenere gli asiatici americani, tra cui l’Asian Health Services di Oakland e il Chinatown Community Development Center di San Francisco. È una continuazione del lavoro di beneficenza che ha svolto durante la pandemia, ha detto Behmke; una parte significativa dei fan principali della cantina sono asiatici e asiatici americani.

“Nel prepararci a ricevere pagamenti per il vino in criptovaluta, forse stiamo aprendo un interesse per il vino a un gruppo demografico completamente nuovo per noi”, ha detto Sanders. “Sembrava una vittoria per tutti.”

Le NFT non sono prive di controversia. Sebbene gli artisti della Bay Area abbiano affermato che gli NFT potrebbero svolgere un ruolo importante nel mondo delle belle arti, il creatore originale dell’NFT ha affermato che il mondo tecnologico ha ora preparato il mercato per “una straordinaria gamma di truffatori e spammer” che monetizzano le opere digitali senza il il permesso dei creatori.

E le campagne dietro marchi come Pringles, scrive, sono “incomprensibili” – usano l’hype per i propri scopi. C’è anche preoccupazione per l’impatto ambientale delle NFT che stanno diventando più popolari.

Tuttavia, l’asta dei vini della famiglia Yao è leggermente diversa dalle altre vendite NFT: gli acquirenti non riceveranno solo l’immagine digitale; prenderanno il vino stesso, un oggetto tangibile e consumabile che servirà come prova di acquisto oltre la blockchain. Una volta che l’acquirente beve il vino, ha ancora l’NFT e può venderlo.

Detto questo, molte persone che acquistano vini costosi alle aste non lo bevono. Sono considerati oggetti da collezione e Yao Family Wines si offre di tenere le bottiglie in cantina per le persone nel caso in cui acquistino semplicemente per rivenderle a scopo di lucro, una pratica comune nel mondo del vino di fascia alta.

Questo vino, sosteneva Behmke, aumenterà di valore, proprio come potrebbe fare un NFT.

“Sono, in un certo senso, un’opera d’arte”, ha detto.