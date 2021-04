Kate Moss pubblica all’asta i suoi video NFT

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Kate Moss sta portando la sua esperienza di modella in un nuovo regno: gli NFT.

La top model sta collaborando con il collettivo di artisti anonimi, Moments in Time Collective, per tre brevi video che mostrano Moss che svolge attività banali, che saranno venduti all’asta come NFT.

I tre video si intitolano “Drive With Kate”, “Walk With Kate” e “Sleep With Kate”.

“L’ arte per me è sempre stata il momento”, ha detto Moss in una dichiarazione. “Il tempo è la cosa di cui non c’è mai abbastanza e che non aspetta nessuno. Sono incuriosito da chi vorrà possedere un mio momento.

Sono stato anche attratto dall’idea che questa proprietà possa essere utilizzata per aiutare gli altri bisognosi, si spera, ad ottenerne di più. Non vedo l’ora di portare a termine questo esperimento. ”

I video di Moss saranno venduti all’asta come NFT attraverso la piattaforma digitale Foundation.

Ogni video verrà venduto con una certificazione audio unica registrata da Moss che riconosce l’acquirente.

L’acquirente verrà anche rivelato in un post social tramite l’agenzia Kate Moss.

Gli NFT, i token non fungibili, sono diventati rapidamente popolari nel mondo dell’arte.

Gli NFT sono un tipo di criptovaluta che può essere utilizzata per acquistare beni digitali. Sono certificati digitali che autenticano la proprietà di beni digitali come opere d’arte, video o file audio, tra gli altri, e non possono essere scambiati.

Parte dei proventi dei video NFT di Moss andranno a beneficio dell’organizzazione benefica Gurls Talk della modella Adwoa Aboah, che fornisce risorse e spazi sicuri per donne e ragazze per discutere di problemi di salute mentale.

I video di Moss sono ora disponibili per la visualizzazione su Foundation e saranno messi all’asta martedì a partire dalle 9:00 EST per 24 ore.