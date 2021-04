Kate Moss condivide in NFT alcuni dei suoi momenti più intimi

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Lascia che sia Kate Moss a guidare la carica dell’industria della moda in una nuova era nell’arte.

Alla fine della scorsa settimana, è stato annunciato che la top model si avventurerà nel regno dei token non fungibili, noti come “NFT”, mettendo all’asta la propria serie di opere digitali.

Essendo l’ultima forma di criptovaluta a diventare mainstream, NFT è diventato l’argomento di conversazione all’interno di quasi tutte le comunità e all’incrocio tra moda e arte di lusso, Moss sta dando il suo tocco unico alla tendenza.

Portando il concetto di possedere e scambiare risorse digitali a un livello superiore, la top model sta collaborando con il collettivo artistico MITNFT per dare ai clienti la possibilità di acquistare tre video in edizione limitata che offrono uno scorcio di alcune delle sue istanze più intime.

“L’arte per me ha sempre rappresentato il momento”, ha spiegato Moss a proposito della sua decisione di entrare nell’arena delle criptovalute. “Il tempo è la cosa di cui non c’è mai abbastanza e che non aspetta nessuno.”

Suddiviso in tre diverse puntate, ogni video ti consente non solo di sperimentare come sarebbe guidare, camminare e dormire con la figura culturale, ma anche il proprietario manterrà quei momenti nel tempo.

Per la passerella, l’uso della criptovaluta in relazione all’arte è un altro modo per curare la sua immagine a suo piacimento. “Gli [NFT] sono un nuovo mezzo per l’arte a cui posso partecipare direttamente e avere il controllo della mia immagine.

Ti dà la licenza artistica per andare là fuori e farlo”, spiega, evidenziando lo stesso atteggiamento lungimirante per cui Moss è diventata famosa.

Per quanto riguarda questa nuova forma d’arte, è fiduciosa e crede che l’aumento di popolarità di NFT sia un passo nella giusta direzione. “Penso che il futuro dell’arte sia davvero eccitante con nuovi mezzi di ispirazione che accadono in tutte le tempo, l’arte è la [più] gratuita che sia mai stata “, dice Moss a BAZAAR.

Una percentuale del ricavato andrà al Gurl’s Talk di Adwoa Aboah, che fornisce risorse, supporto per la salute mentale e uno spazio sicuro per donne e ragazze.

Sebbene siano già disponibili per l’anteprima, i video dei trittici di Moss e MITNFT non saranno coniati o sul mercato per l’acquisto fino al 13 aprile alle 9:00 EST.

Ma se speri di mettere le mani sui pezzi digitali del modello leggendario da aggiungere alla tua collezione, ti consigliamo di agire velocemente perché saranno disponibili per l’acquisto solo per 24 ore.