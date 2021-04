Justin Sun di Tron lancia il suo fondo di investimento NFT

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

A marzo, Justin Sun , CEO della piattaforma di criptovaluta Tron, ha rivelato di aver istituito un fondo di investimento NFT incentrato sulle acquisizioni di arte blue-chip.

Ora, i recenti acquisti di Sun di opere di Picasso e Warhol per un valore di $ 22 milioni saranno tra le prime opere d’arte ad essere registrate digitalmente sulla blockchain tramite il nuovo fondo, intitolato JUST NFT, tramite un processo noto come tokenizzazione.

In una lettera aperta ai componenti della società rilasciata dalla Tron Foundation il 28 marzo, Sun ha dichiarato che lo scopo del fondo è quello di tokenizzare opere di artisti NFT internazionali e opere d’arte tradizionali utilizzando la tecnologia blockchain. “Il fondo JUST NFT è nato per costruire un ponte tra artisti di prim’ordine e blockchain e per supportare la crescita degli artisti criptati NFT nativi”, ha scritto Sun nella dichiarazione.

La tokenizzazione delle belle arti si riferisce al processo di emissione di un token digitale registrato sulla blockchain che rappresenta l’asset fisico. Questa conversione consente potenzialmente agli investitori una maggiore flessibilità di trading: le azioni di un asset digitale possono essere suddivise in piccole percentuali tra più azionisti e i record di proprietà e transazione dell’asset sono incorporati nella blockchain, rendendoli immutabili e presumibilmente più sicuri.

Il fondo, che ora detiene opere d’arte per un valore di circa 30 milioni di dollari, mira ad acquisire opere d’arte con un prezzo minimo di 1 milione di dollari e un prezzo medio di 10 milioni di dollari. Le restrizioni hanno lo scopo di garantire che il fondo si concentri sugli artisti il cui mercato ha longevità. “Crediamo che lo spazio artistico sia anche soggetto alla regola 80-20, o il principio di Pareto, in cui solo il valore degli artisti seduti in cima alla piramide può resistere alla prova del tempo”, ha detto Sun in una dichiarazione .

La creazione del fondo da parte di Sun e la sua successiva corsa all’acquisto di opere d’arte fanno parte di uno sforzo più ampio per capitalizzare la recente crescita del mercato NFT. Nei giorni successivi all’annuncio, Sun ha confermato che il fondo ha acquistato un dipinto di Picasso da 20 milioni di dollari intitolato Femme Nue Couchée au Collier (Marie-Thérèse) , del 1932, e Warhol, Three Self Portraits (1986) da 2 milioni di dollari, da Christie’s a Londra. durante la vendita serale di arte moderna e contemporanea il 23 marzo.

Tutto questo è stato annunciato subito dopo che ha rivelato di essere il più sfavorito del record NFT dell’artista digitale di culto Beeple, che è stato venduto per 69 milioni di dollari in una vendita online da Christie’s.

Il 18 aprile, Sun ha annunciato sui social media di aver acquistato anche una collezione di opere NFT di Pak durante un’asta online organizzata da Nifty Gateway e Sotheby’s. In totale, l’asta degli NFT di Pak ha fruttato 17 milioni di dollari. Sun ha anche detto di aver acquistato Ocean Front , un’opera d’arte NFT di Beeple, per 6 milioni di dollari il 23 marzo, e che questo pezzo è stato il primo ad essere tokenizzato da JUST NFT.

Sun ha suggerito nella sua dichiarazione che il team del fondo si avvalerà di specialisti di Christie’s e Sotheby’s per fornire consulenza come consulenti. Un rappresentante di Sotheby’s lo ha negato, ma ha detto che la casa d’aste sta “esplorando idee e opportunità” nel regno NFT con Sun come cliente, attraverso lo specialista di arte contemporanea Max Moore, che era incaricato di aiutare a mettere insieme la vendita Pak.

Un rappresentante di Christie’s ha detto che al momento non ci sono collaborazioni confermate con il fondo.