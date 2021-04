Just NFT Fund lancia il primo Picasso certificato NFT al mondo

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Justin Sun, il fondatore di TRON e CEO di BitTorrent, ha recentemente annunciato che il fondo JUST NFT ha lanciato ufficialmente l’NFT per “The First Collections”, comprese le opere di Picasso. La proprietà delle collezioni è stata mappata alla catena TRON attraverso lo standard TRC-721. È memorizzato in modo permanente sulla catena pubblica TRON e BTFS (sistema di archiviazione decentralizzato), che segna il “primo spettacolo” nella storia dei lavori di Picasso sulla blockchain.

Gli NFT sono un’importante innovazione della tecnologia blockchain nel campo dell’arte. Dando ad ogni opera una firma digitale univoca, può efficacemente garantire l’unicità e la circolazione dell’opera. Tramite la tecnologia NFT, il formato digitale di qualsiasi opera d’arte fisica può essere caricata sul sistema BTFS e viene generato l’indirizzo BTFS dell’opera d’arte NFT corrispondente.

Le informazioni vengono quindi scritte nel contratto intelligente secondo lo standard TRC-721 e l’unicità del lavoro è confermata dall’indirizzo del contratto. Prendi il processo NFT di “Femme Nue Couchee Au Collier” di Picasso come esempio. L’indirizzo del contratto finale che genera può essere trovato qui , che convalida la sua creazione.

È più probabile che la NFTizzazione di opere d’arte così importanti rompa il cerchio della tecnologia e attiri la piena attenzione nei settori dell’arte, della raccolta, degli investimenti e della finanza, e quindi alle imprese di questi settori. All’inizio del Fondo JUST NFT, Justin Sun ha detto ai media in una recente intervista,

“La missione del Fondo JUST NFT è la NFTizzazione e la blockchainizzazione delle migliori opere d’arte del mondo e per costruire un ponte tra i migliori artisti del mondo e la blockchain.”

Fin dalla sua istituzione, il fondo ha aderito allo stile coerente di alto profilo e ad azione rapida di Justin Sun, acquistando attivamente le migliori opere d’arte di artisti leader nel mercato dell’arte globale e creando il primo elenco di collezioni entro poche settimane.

Al momento della stampa, il primo lotto di collezioni che il fondo ha rivelato include “Femme Nue Couchee Au Collier” di Picasso, “Three Self-Portraits” di Andy Warhol, “Ocean’s Front” del famoso artista NFT Beeple.

Faranno anche la loro comparsa i lavori del celebre artista digitale Pak. Sarà inclusa anche l’intera serie di lavori NFT e la copertina NFT del numero “The Computer in Society” della rivista TIME del 2 aprile 1965. La dimensione totale della collezione ha superato i 30 milioni di dollari.

Justin Sun ha pubblicato una lettera aperta sull’istituzione del Fondo JUST NFT, dicendo:

“Credo fermamente che nei prossimi 10 anni, il 50% dei 100 migliori artisti e opere d’arte del mondo sarà NFTizzato. Il Fondo JUST NFT abbraccerà e rafforzerà questa tendenza. “

Nelle ultime settimane, JUST NFT Fund ha fatto passi da gigante, il che non solo riflette l’abilità strategica unica di Justin Sun, ma anche una potente nota a piè di pagina per il mercato complessivamente positivo in cui ci troviamo.

Secondo dati pubblici, le vendite totali attuali del mercato NFT ha raggiunto $ 563 milioni, il volume delle transazioni supera $ 5,5 milioni e le vendite totali a febbraio sono aumentate di quasi otto volte rispetto a gennaio. A partire dal 25 aprile 2021, è stato venduto un totale di 196.000 opere d’arte crittografate e il valore di mercato totale dell’arte NFTx supera i 549 milioni di dollari.

Al momento, altri membri del team del fondo JUST NFT provengono da settori dell’arte tradizionale, come Christie’s e Sotheby’s, e sono attivi anche nel settore NFT. Il fondo invita anche alcuni degli artisti più importanti al mondo a unirsi come consulenti d’arte. Justin Sun ha detto,

“Il Fondo JUST NFT è impegnato nella NFTizzazione e nella blockchainizzazione delle migliori opere d’arte del mondo. La nostra visione è diventare ARK Star Fund nel campo NFT. “

È stato riferito che TRON fungerà da piattaforma di supporto sottostante del Fondo JUST NFT, fornendo una soluzione completa per la NFTizzazione delle opere d’arte tradizionali. Essendo una delle tre principali catene pubbliche del mondo, TRON ha attualmente un numero totale di utenti che supera i 30 milioni, con oltre 1,8 miliardi di transazioni, nonché la più grande circolazione di stablecoin al mondo e un ricco e fiorente ecosistema di business blockchain.