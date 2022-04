Inzia la vendita delle land del metaverso di Shiba Inu

Shiba Inu ha annunciato l’inizio della terza fase dello SHIB: The Metaverse land sale, che è un evento di vendita pubblica.

Questo segna l’ultima fase della fase introduttiva della vendita di terreni nel Metaverso. Nell’evento di vendita pubblica aperta, tutti potranno acquistare le restanti terre disponibili sulla mappa, a un prezzo fisso, senza dover bloccare nessuna delle proprie risorse dell’ecosistema.

#ShibArmy – La VENDITA PUBBLICA è ora aperta su https://t.co/919hWkghKq ! Le terre sono disponibili per l’acquisto da parte di tutti (nessun blocco richiesto) 🏝️Prezzi dei terreni a partire da 0,2 ETH

🏝️Portafoglio MetaMask richiesto Prossimamente: paga con $SHIB #SHIB #Metaverse pic.twitter.com/5E8i5hQxl0 — SHIB: The Metaverse (@ShibTheMV) 23 aprile 2022

Come affermato sul sito Web shib.io, nel tempo verranno sbloccate un totale di 100.595 terre. Durante la prima fase introduttiva, verranno rivelate 36.431 terre e solo 32.124 saranno disponibili per l’acquisto.

Alcune terre rimarranno bloccate poiché rappresentano luoghi chiave per viaggiare all’interno del Metaverso e rimarranno private per essere utilizzate come terreno comune.

Questi rappresenteranno strade (corridoi): Avenues, Boulevards e Hubs, mentre i terreni pubblici saranno disponibili per l’acquisto. Oltre a svelare l’evento pubblico di vendita di terreni, Shiba Inu prende in giro anche il pagamento con SHIB, che dice “arriverà presto”.

In precedenza, il team di Shiba Inu ha condiviso i dettagli di una nuova utilità per SHIB in SHIB: The Metaverse all’inizio dell’evento di offerta. SHIB verrà utilizzato per aggiungere immagini e loghi ai lotti di terreno. La funzione brucerà anche SHIB ogni volta che le immagini vengono modificate.

SHIB può essere utilizzato per denominare o rinominare appezzamenti di terreno, bruciando anche SHIB ogni volta che viene fatto, promuovendo così un’identità SHIB nell’ambiente.

SHIB sarà utilizzato anche per affittare HUB. HUBS sono le terre di valore più alto (spazi bloccati/riservati) nell’intero spazio.

Nota che le masterizzazioni e la ridenominazione SHIB saranno rese disponibili durante la fase di vendita pubblica dopo che sia la fase dell’offerta che quella dell’evento titolare saranno terminate. Il team di Shiba Inu ha dichiarato che avrebbe avvisato la comunità quando la funzione sarà disponibile.

Come riportato da WhaleStats , due balene di Ethereum hanno acquistato un totale di 140 miliardi di token Shiba Inu, per un valore di 3,4 milioni di dollari, nelle ultime 24 ore con due transazioni.

Il tracker ha recentemente riportato una transazione da parte di una balena ETH chiamata “BlueWhale0073”, classificandosi al 5° posto secondo WhaleStats, che ha acquistato oltre 86.679.001.529 SHIB, o $ 2.111.500. In precedenza, una balena dell’ETH chiamata “Bombur” aveva acquistato 54.045.382.286, o un valore di $ 1.323.030.