In vendita i primi 2 NFT di Max Felicitas e Martina Smeraldi su Ebay e Opensea

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Le opere sono state pubblicate sul marketplace di PVY ART

▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su

Oggi Pornvisory ha lanciato una serie di nuovi NFT, realizzati da tre disegnatori diversi, ognuno con il suo stile, e contenenti l’immagine di due noti attori italiani di film per adulti, Max Felicitas e Martina Smeraldi.

La serie, realizzata da Pornvisory in collaborazione con i due attori, prevede 3 disegni per ciascun attore, con livelli di rarità crescente, il primo drop avrà infatti 10 copie, il secondo 5 copie e il terzo in copia unica.

Oggi sono stati pubblicati i primi due drop, uno di Max Felicitas e uno di Martina Smeraldi.

Gli NFT in vendita su Ebay

Le opere saranno pubblicate sul marketplace di PVY ART su Opensea.io, dove potranno essere acquistate con le usuali procedure per l’acquisto dei token (pagamento in USDT e ETH, mediante Metamask o similari).

Per aiutare alla diffusione e i meno esperti del mondo crypto, questi NFT si potranno trovare anche su eBay.it dove l’acquisto potrà finalizzarsi mediante Paypal e carta di credito.

In tutti i NFT di questa serie sarà contenuto un codice univoco come contenuto bloccato (cioè leggibile solo dal proprietario), grazie al quale sarà possibile ottenere un cash back pari al 50% della somma spesa per l’acquisto del token, pagato in PVY – la moneta interna dell’ecosistema PornVisory, lanciata nell’ottobre 2020 come token di governance e listato su Uniswap.

Infine, nel terzo drop sarà contenuto un ulteriore codice che darà diritto a ricevere un contenuto extra “reale” che, come promette il team del progetto, saranno annunciate a breve. Su piattaforme come Opensea, infatti, molti sono i venditori e gli artisti di NFT che permettono di riscattare dei contenuti aggiuntivi nel momento in cui si acquista il non fungible token.

NFT e porno

Pornvisory è stato il primo progetto che già nel 2020 aveva cominciato ad usare gli NFT nel settore per adulti, prima del grande hype che li ha poi colpiti nel 2021.

D’altra parte, nel frattempo, esistono altri progetti che hanno portato gli NFT nel porno, come per esempio RarePorn e Camsoda.