Il Volume degli scambi NFT in calo del 97%

Il recente sconvolgimento del mercato non ha colpito solo le principali criptovalute, ma l’ecosistema più ampio, mettendo a dura prova anche la crescita e l’adozione di token non fungibili (NFT) .

I dati di Dune Analytics hanno mostrato che il trading di NFT ha visto una forte flessione. Dal picco di 17 miliardi di dollari di gennaio, il volume degli scambi NFT è sceso a circa 470 milioni di dollari a settembre, un calo del 97% in nove mesi.

L’hype NFT sta finalmente svanendo?

All’inizio dell’anno, gli NFT erano i discorsi della città mentre ogni altra celebrità, artista e atleta saltava sul carro.

I migliori nomi come GameStop e Samsung hanno annunciato l’intenzione di approfondire lo spazio NFT a gennaio, presentando un maggiore interesse istituzionale nel settore.

Con le vendite di NFT che hanno raggiunto il massimo storico di $ 17 miliardi insieme al crescente interesse istituzionale nello spazio, gli NFT hanno dominato la crittografia Twitter.

Inoltre, nello spazio si potrebbe notare un calo dell’interesse al dettaglio e istituzionale poiché le tendenze di ricerca di Google per la parola “NFT” hanno registrato un notevole calo.

L’interesse al dettaglio per gli NFT è stato il più alto a gennaio e ha presentato un calo costante ai minimi storici al momento della stampa.

Questo calo degli interessi e dei volumi di scambio in NFT è stato in parte catalizzato dal wipeout di $ 2 trilioni a cui ha assistito la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute a causa dell’inasprimento della politica monetaria.

Come stanno andando i migliori progetti?

Nel complesso, i prezzi minimi dei principali NFT sono scesi in modo significativo dai livelli massimi storici. Tuttavia, CryptoPunks è riuscita a rimanere a galla e persino a guadagnare terreno a breve termine.

L’attuale prezzo minimo di CryptoPunks è 67,45 ETH e il volume di scambi nelle 24 ore è 4.312,3 ETH con 15 vendite, mentre nelle ultime 24 ore, il prezzo minimo di CryptoPunks è aumentato del 2,37%, secondo i dati di NFT Price Floor.

Le classifiche delle raccolte NFT degli ultimi 30 giorni in base al volume delle vendite hanno evidenziato che mentre le migliori raccolte NFT come BAYC , Sorare, Mutant Ape Yacht Club, Otherdeed e CryptoPunks hanno visto tutte una perdita di prezzo iniziale così come acquirenti e venditori, Ethereum Name Service ( ENS ), tuttavia, era nel verde.

Le vendite di ENS, al contrario della maggior parte dei progetti, hanno registrato un aumento del 126,18% negli ultimi 30 giorni, mentre anche acquirenti e venditori hanno registrato un sano aumento. Nelle ultime 24 ore, tuttavia, CryptoPunks ha avuto le vendite più alte, seguito da Sorare.

Rapporti recenti hanno evidenziato che i ladri hanno rubato NFT per un valore di oltre $ 100 milioni tra luglio 2021 e luglio 2022. Con i volumi commerciali in diminuzione e le truffe ancora prevalenti, resta da vedere quale sarebbe il destino degli NFT quest’anno.