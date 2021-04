Il servizio fotografico The Last Session di Kurt Cobain sarà venduto come NFT

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Chiudi gli occhi e puoi vederli: la giacca leopardata, quel cappello da trapper da ragazzo e quegli occhiali da sole bianchi Jackie O. Insieme, gli articoli sono inconfondibili, ma chi li indossa sembra un po ‘diverso da ogni angolazione.

Forse è perché la personalità di Kurt Cobain era come una fiamma – a volte audace e brillante, ma solo a quei tempi non era un tremolio caotico o una lotta contro l’estinzione.

Presto, un mega-fan potrà esaminare da vicino i momenti intimi dell’ultimo servizio fotografico formale del frontman dei Nirvana , avvenuto pochi mesi prima della sua morte nella primavera del 1994.

Mercoledì, il fotografo Jesse Frohman ha lanciato un sito Web per mettere all’asta un token non fungibile ( NFT ) con più di 100 immagini di quel giorno, che chiama “L’ultima sessione”. Molteplici provini e negativi non erano mai stati scansionati prima della creazione di questo drop, quindi alcune delle immagini non sono state ancora viste pubblicamente, dice Frohman a Rolling Stone .

A partire dalle 12:00 pm ET del 28 aprile, chiunque può visualizzare in anteprima le miniature delle immagini online, ma solo gli acquirenti riceveranno le versioni ad alta risoluzione.

L’asta inizia il 3 maggio alle 12:00 ET e prosegue fino al 7 maggio alle 18:00 ET. L’offerta iniziale per il Santo Graal uno su uno è di 27,27 ETH – un cenno all’età del cantante – che equivale all’incirca a $ 72.000 USD al momento della stampa.

“Ognuno stava facendo un’immagine individuale qui, un’immagine individuale lì, forse un gruppo di tre qui, ma volevo fare qualcosa che altre persone non avevano fatto prima”, dice Frohman di raggruppare 104 immagini insieme su un NFT. “È qualcosa di così speciale che non verrà offerto di nuovo.”

Considera le riprese come un momento storico che merita di essere trattato come tale. E a causa dell’energia in continua evoluzione di Cobain, Frohman dice che guardare tutte le foto in una volta è come guardare un film. “È come uno studio cinematografico”, dice.

Mentre l’unico modo per accedere alle immagini invisibili è acquistare NFT “The Last Session”, ci sono anche opzioni più convenienti. Le “Nevermind Editions” – 10 quadriptych Cobain unici e colorati – hanno un’offerta iniziale di 2,7 ETH, o circa $ 7.000 USD. Lo stesso Frohman ha una versione fisica e massiccia di uno di questi incorniciati, ed è appeso al muro dietro di lui mentre parla con Rolling Stone su Zoom dal suo soggiorno. “In effetti, Miley Cyrus ha comprato quello della stessa taglia”, dice.

Infine, le “In Utero Editions” – 20 ritratti cinque su cinque, con colori unici e foto di gruppo con Krist Novoselic e Dave Grohl – sono le più economiche. Questi sono disponibili per l’acquisto a titolo definitivo con un prezzo “compralo subito” di 1 ETH, o circa $ 2.600 USD.

© Jesse Frohman

Una parte di tutti i proventi andrà alla JED Foundation , un’organizzazione no profit focalizzata sulla prevenzione del suicidio e sulla promozione del benessere mentale tra gli adolescenti in America. Alla domanda se i guadagni sono destinati alla tenuta Cobain o ai membri viventi dei Nirvana, Frohman dice che non sono stati presi accordi del genere. La tenuta, tuttavia, è pienamente consapevole del progetto ed è già coinvolta con la Fondazione JED, come sottolinea Frohman.

Anche se Frohman non è estraneo alla vendita di opere attraverso gallerie e altre terze parti, non è mai stato venduto direttamente a collezionisti prima, quindi gli NFT lo eccitano. “Di tanto in tanto, una celebrità o qualcuno mi contatterà direttamente, ma, per la maggior parte, non ho quel collegamento”, spiega, aggiungendo che gli NFT portano anche “un diverso tipo di vita” alle sue immagini .

“Penso a Kurt soprattutto come a un idolo, e una specie di eroe, per il mondo delle criptovalute. Amano rovinare il sistema. Per me, questo è quello che era Kurt. Era molto anti-establishment – e su questo si è espresso apertamente. Penso che sarebbe molto interessato allo spazio artistico NFT. ” Frohman afferma che, a causa dell’etica di Cobain, molti fan delle criptovalute hanno iniziato a utilizzare le sue immagini come icone del profilo ben prima che iniziasse a lavorare su questo drop.

Questi NFT non sono intenzionalmente disponibili su un mercato online. Al contrario, una società chiamata Serotonin , che si definisce “azienda di marketing e studio di prodotti per le tecnologie di trasformazione” lanciata quasi un anno fa, ha progettato il sito Web che ospita le collezioni. (La serotonina ha anche gestito la tecnologia, mettendo insieme gli NFT e organizzando il rilascio.)

“Riteniamo che l’esperienza ideale per qualsiasi opera d’arte straordinaria e creativa sia questa immersione totale e assoluta con il creatore e la storia che c’è dietro”, afferma il co-fondatore e partner di Serotonin Matthew Iles. “Abbiamo pensato, ‘Come possiamo lasciare che le persone si sentano in connessione diretta con Kurt, i Nirvana e, per estensione, Jesse?’ Nell’attuale panorama dei mercati NFT, ci sono buone opzioni tra cui scegliere, ma niente che sia completamente di proprietà e dedicato “.

© Jesse Frohman

Guardando la collezione finita che intende onorare la natura individualistica di Cobain, Serotonin e Frohman si sono sentiti entrambi appassionati di non ritrarlo come un prodotto in un vasto magazzino virtuale. “Non riuscivo a capire di essere intorno a CryptoPunks e di essere circondato da quel mondo”, dice Frohman.

“Non c’è niente di sbagliato in loro. Ho solo sentito che [questa serie] si sarebbe persa. E non ho potuto raccontare l’intera storia, la storia delle riprese e la storia della goccia. ” Voleva un maggiore controllo sulla presentazione e la conversazione. Inoltre, aggiunge: “Penso solo che sia più interessante in questo modo”.

Tutte le fotografie © Jesse Frohman. Tutto il lavoro è protetto da copyright. Tutti i modi di riproduzione di quest’opera o di parti di essa – come la ristampa di immagini – sono ammissibili solo nell’ambito delle normative legali. Le infrazioni verranno perseguite.