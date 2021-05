Il primo stand tokenizzato NFT al mondo alla fiera AIBC di Dubai

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Lo stand, che si trova al piano espositivo AIBC Dubai, consentirà ai partecipanti di convertire la loro intervista sullo stand in un NFT

L’imprenditore digitale seriale Mru Patel e la giornalista finanziaria Jane King stanno creando il primo stand tokenizzato NFT (token non fungibile) al mondo all’AIBC di Dubai, che si terrà dal 25 al 26 maggio 2021 presso l’InterContinental Dubai – Festival City.

Lo stand premia sponsor, visitatori, community, network, media e il nostro progetto CSR (charity). L’NFT e l’app aiuteranno le persone a guadagnare e partecipare a tutti gli altri eventi futuri con entrate NFT condivise da artisti, giornalisti e fornitori di contenuti.

I partecipanti riceveranno interviste per 5, 10 o 15 minuti al vertice di Dubai per discutere le loro aziende e progetti in finanza decentralizzata, NFT, blockchain, AI e altre tecnologie emergenti.

Le interviste istruiranno gli investitori e il pubblico in generale sul mondo in crescita della finanza decentralizzata.

Mru Patel è in missione per interrompere e cambiare la diffusione della ricchezza attraverso il suo modello di business del sociocapitalismo in base al quale l’80% dei profitti torna agli utenti, agli sponsor e alla comunità in generale, inclusa la beneficenza, attraverso diverse attività basate su blockchain.

Inoltre, i soggetti dell’intervista possono convertire la loro intervista in una NFT per i propri scopi.

Questa soluzione impedisce di perdere tempo durante gli eventi e consente ai partecipanti di concentrare le proprie risorse e ottenere vicinanza ai leader di pensiero.

Verrà anche prodotto un video di produzione generale dei 100 giorni dell’evento per dare ulteriore visibilità agli sponsor e all’evento di tre giorni dell’AIBC.

Questo contenuto sarà anche convertito in NFT in futuro e i profitti saranno condivisi da vari modelli di entrate.

Le interviste andranno anche in onda su KRON TV, un’emittente televisiva nella capitale mondiale della tecnologia, la Silicon Valley.

Mru Patel proviene da una rinomata famiglia di imprenditori ed è un imprenditore seriale innovativo internazionale, rivoluzionario e visionario del business.

È anche conosciuto come autore di best-seller e oratore pubblico. In una carriera che abbraccia 3 decenni, ha dedicato più di 35 anni di esperienza in tecnologia, finanza, proprietà, investimenti e sviluppo di startup, di cui 20 anni con organizzazioni blue chip come IBM, Sun Microsystems (Oracle) e Siemens.

Jane King è CEO di LilaMax Media, che opera dal NASDAQ Marketsite a New York City. L’attività di syndication TV e digital media produce anche uno spettacolo settimanale su KRON TV a San Francisco e NewsMax TV, un canale di notizie TV via cavo con sede negli Stati Uniti.

King ha trascorso decenni alla CNN e alla Bloomberg TV prima di diventare un rivoluzionario e un imprenditore. Ha ospitato e moderato diversi panel su blockchain, media e finanza e nel consiglio dei media del Global Blockchain Business Council di New York City, un illustre alumna della sua alma mater Purdue University e fa parte del consiglio della Chamber Orchestra di New York.