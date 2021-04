Il personaggio di Black Astronaut Aku è il primo NFT per film e TV

I token non fungibili, una delle più calde manie digitali del 2021, faranno il loro debutto a Hollywood.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Aku , un giovane astronauta nero personaggio NFT creato da Micah Johnson , artista ed ex giocatore della MLB, è stato scelto per progetti televisivi e cinematografici da Anonymous Content e Permanent Content , una joint venture di Shawn Mendes e del suo manager, Andrew Gertler.

Si ritiene che sia la prima volta che una proprietà NFT è stata opzionata da una grande società di produzione. Il personaggio Aku di Johnson ha debuttato il 21 febbraio 2021, in un calo NFT su Nifty Gateway, vendendo più di 2 milioni di dollari in token NFT durante il periodo di vendita di 24 ore.

In termini semplificati, un NFT fornisce un metodo di autenticazione per parte di contenuto digitale, basato sulla tecnologia blockchain. Certifica e traccia la proprietà di una risorsa digitale unica.

Finora, gran parte dell’attività che circonda gli NFT è avvenuta nel mondo dell’arte e della musica: il mese scorso, un NFT dell’artista digitale Beeple è stato venduto per $ 69,3 milioni all’asta , secondo quanto riferito il più pagato per un token non fungibile.

Johnson ha iniziato a dipingere il suo giovane nipote con un casco da astronauta, dopo che il ragazzo ha chiesto se gli astronauti potevano essere neri. I dipinti dell’artista di Aku lo raffiguravano con un casco spaziale e uno zaino oversize, e alla fine Johnson ha creato una storia in 10 parti sul ragazzo. Johnson più recentemente ha lavorato con il suo amico e creatore 3D, Durk van der Meer, per produrre una rappresentazione fisica di Aku.

“Questo accordo è un momento così potente per i creatori di tutto il mondo”, ha detto Johnson in una dichiarazione. “Una piccola comunità crittografica nera si è mobilitata dietro Aku al momento del lancio e ha detto al mondo” Questo è un personaggio che vogliamo nel mondo “.

E il fatto che Anonymous Content riconosca l’ampiezza di questo movimento e voglia portare la storia di Aku ulteriormente mi rende incredibilmente entusiasta per il nostro futuro insieme “.

Zack Hayden di Anonymous Content produrrà i progetti Aku insieme a Mendes e Gertler di Permanent Content. La Permanent Arts recentemente annunciata da Gertler rappresenta anche artisti e progetti NFT, incluso Aku.

“Micah ha ampliato i confini di ciò che tradizionalmente intendiamo come intrattenimento e ha creato un personaggio forte e complesso la cui storia è radicata in così tante esperienze vissute”, ha detto in una dichiarazione Dawn Olmstead, CEO di Anonymous Content.

“Siamo entusiasti di lavorare con Micah e il team di Permanent Content per offrire allo straordinario personaggio di Aku una piattaforma per condividere i suoi sogni sconfinati, determinazione e pura meraviglia con il pubblico di tutto il mondo.”

Gertler ha commentato: “Questa è una storia che può ispirare i giovani di tutti i ceti sociali a inseguire i loro sogni e le loro aspirazioni, e che possono fare qualsiasi cosa se ci mettono la testa”.

Anonymous Content ha anche annunciato una discussione su Clubhouse (l’app audio dal vivo che è anche molto vivace negli ultimi tempi) domenica 17 aprile, alle 12:30 ET su come Aku ha preso vita e il processo di trasformazione di un NFT in un film.

A partecipare alla discussione (al Crypto Basel del club Lady PheOnix) ci saranno Micah Johnson, Andrew Gertler, Chris Lyons, Lady PheOnix e Fadia Kader.