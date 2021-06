Il meme doge record NFT venduto per più di $ 4 milioni

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA! Un NFT (token non fungibile) di “Doge”, la gioiosa e onnipresente immagine di Shiba Inu che è stato uno dei meme più famosi di Internet, ha fatto la storia dopo essere stato venduto per oltre $ 4 milioni ed è diventato il meme NFT più costoso fino ad oggi. ▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su

Per chi non ha familiarità, un NFT è molto simile a una carta collezionabile unica nel suo genere. Di solito sono archiviati sulla blockchain di Ethereum, che è essenzialmente un registro digitale per criptovalute, e sono valutati in base alla rarità.

Doge, il meme su cui è basato questo NFT, è nato come un amalgama di due cose. Per cominciare, la parola “doge” è usata colloquialmente online come riferimento a qualsiasi cane. L’immagine del cane che conosciamo come Doge viene dall’insegnante Atsuko Sato, che ha pubblicato online le foto del suo cane Shiba Inu (il cui vero nome è in realtà Kabosu) online nel 2010. ▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Rubati i dati di numerosi cittadini russi che hanno partecipato al voto elettorale in blockchain

Quelle foto ha fatto il giro su internet, con Reddit dichiarando questo specifico Shiba Inu come “Doge”.

Avanti veloce fino al 2021: Doge è ora associato anche a Dogecoin, una popolare criptovaluta marchiata dopo il meme, e Sato ha preso la proprietà del meme del suo cane vendendolo all’asta come NFT questa settimana. Secondo NBC News , “una parte dei proventi della vendita della NFT andrà a diversi enti di beneficenza, tra cui la Japanese Red Cross Society e il World Food Programme”.