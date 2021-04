Il gigante Binance lancia il Marketplace NFT

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Changpeng Zhao, CEO di Binance, parla durante un’intervista televisiva a Tokyo, in Giappone, giovedì 11 gennaio 2018.

L'exchange di criptovalute Binance ha rivelato martedì l'intenzione di introdurre il proprio mercato in cui gli utenti possono creare, acquistare e vendere oggetti da collezione digitali noti come NFT. I token non fungibili sono un tipo di risorsa digitale . Sono progettati per rappresentare la proprietà di oggetti virtuali rari, che potrebbero essere qualsiasi cosa, da opere d'arte a figurine sportive come quelle vendute sulla popolare piattaforma di collezionismo di basket online NBA Top Shot . Le vendite totali di questi token sono aumentate a più di $ 2 miliardi nel primo trimestre, secondo NonFungible.com, un sito Web che tiene traccia dei dati sugli NFT. E quella cifra non tiene nemmeno conto del record di $ 69 milioni di NFT venduto dall'artista digitale Mike Winkelmann (AKA Beeple) da Christie's a marzo.

Binance, che è il più grande scambio di criptovalute al mondo per volumi di scambio, ha affermato che la sua piattaforma opererà su due mercati: una sede premium per le migliori aste e mostre e un mercato di trading standard che chiunque può utilizzare per coniare nuovi token. Il segmento premium subirebbe un taglio del 10% dai proventi delle aste principali, ha detto Binance, con il 90% destinato agli artisti. Il mercato del trading quotidiano addebiterà una "commissione di elaborazione" dell'1%, mentre i creatori "riceveranno continuamente l'1% di royalty", secondo Binance. La funzione NFT di Binance dovrebbe debuttare a giugno. L'azienda ha lanciato una pagina di destinazione che consentirà agli artisti di contattare l'azienda in merito a potenziali collaborazioni.

“Il nostro obiettivo è fornire la più grande piattaforma di trading NFT al mondo con la migliore esperienza di conio, acquisto e scambio, sfruttando le soluzioni più veloci ed economiche fornite dall’infrastruttura e dalla comunità blockchain di Binance”, ha affermato Helen Hai, responsabile del progetto NFT di Binance. La mossa segna una sfida per Gemini, l’exchange di criptovalute fondato da Tyler e Cameron Winklevoss. Gemini gestisce il proprio mercato NFT, Nifty Gateway, che ha ospitato aste di grandi nomi come Eminem e Grimes. Avrebbe anche aperto un nuovo flusso di entrate per Binance, che ha beneficiato notevolmente del crescente interesse per bitcoin e altre valute digitali.