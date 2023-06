Il Casinò di Lugano lancia la prima NFT Digital Solidarity Charity in Svizzera

Il Casinò di Lugano lancia una collezione di carte NFT che andranno all’asta il 5 luglio a sostegno della Fondazione per il bambino malato della Svizzera italiana, si tratta di un’asta di beneficenza senza precedenti si prepara a fare la sua comparsa nel mondo dell’arte digitale. Il Casinò di Lugano sta per lanciare una collezione di 52 carte NFT, realizzate in collaborazione con NOKU, un leader nel settore delle soluzioni blockchain e ICP.

Questa iniziativa innovativa si svolgerà il 5 luglio e avrà un nobile scopo: sostenere la Fondazione per il Bambino Malato della Svizzera italiana (FBMSI), un’associazione attiva nel Ticino che si impegna nella ricerca scientifica per trovare nuove cure.

L’evento sarà presieduto dal sindaco Michele Foletti e dall’amministratore delegato del Casinò di Lugano, Paolo Sanvido, che hanno annunciato questa straordinaria iniziativa. Insieme a loro, ci saranno Roberto Gorini, il leader di NOKU, e Dominic Williams, fondatore di Dfinity, che parteciperanno come ospiti speciali.

Questo progetto è un esempio di come innovazione, creatività e solidarietà possano unirsi in un’unica impresa, dimostrando il potere della condivisione e dell’impegno verso un obiettivo comune.

Il Casinò di Lugano lancia la collezione di carte NFT

Il Casinò di Lugano sta per fare la storia con il lancio della sua collezione di carte da gioco NFT, una primizia mondiale nel settore dell’arte digitale. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nel coinvolgimento del Casinò nel progetto di trasformazione digitale della città. Il sindaco Michele Foletti ha accolto con entusiasmo l’opportunità di partecipare all’asta come banditore, sottolineando come Lugano si stia affermando come un protagonista nel campo dell’innovazione e della trasformazione digitale nelle amministrazioni pubbliche.

La partnership con NOKU e l’utilizzo dell’infrastruttura ICP

Il Casinò di Lugano ha scelto di collaborare con NOKU, una società con una solida esperienza nel supporto a progetti NFT innovativi, e di utilizzare l’infrastruttura ICP per garantire la solidità e la sicurezza dell’intero processo. L’infrastruttura ICP, decentralizzata e open-source, assicura la trasparenza e l’integrità delle transazioni e dei contenuti, rendendola la rete ideale per gli NFT. Questa partnership strategica garantisce che le carte NFT del Casinò di Lugano siano affidabili e autentiche, offrendo agli acquirenti la tranquillità di possedere opere d’arte digitali uniche e di valore.

L’arte come forma di sostegno e espressione

La collezione di carte NFT del Casinò di Lugano è molto più di un semplice progetto artistico. È un modo per dimostrare come l’arte possa manifestarsi in forme diverse e sostenere cause di grande importanza. Ogni acquisto di una carta NFT contribuirà alla Fondazione per il Bambino Malato della Svizzera italiana (FBMSI), un’associazione che si dedica alla ricerca scientifica per trovare nuove cure per i bambini malati. Questa iniziativa rappresenta una fusione unica tra innovazione, creatività e generosità, con l’arte che diventa un mezzo per raggiungere obiettivi comuni e nobili.

L’impegno delle personalità coinvolte

La serata di lancio della collezione di carte NFT sarà arricchita dalla presenza di importanti personalità nel campo delle criptovalute e dell’innovazione tecnologica. Oltre al sindaco Michele Foletti e all’amministratore delegato del Casinò di Lugano, Paolo Sanvido, ci saranno anche Roberto Gorini, leader di NOKU, e Dominic Williams, fondatore di Dfinity. La partecipazione di queste figure di spicco sottolinea l’importanza e l’interesse che l’iniziativa sta suscitando nel settore, confermando il ruolo di primo piano del Casinò di Lugano nell’ambito delle nuove frontiere digitali.

L’evento come occasione di condivisione e connessione

L’asta delle carte NFT rappresenta anche un’occasione per connettere persone provenienti da diversi settori, unendo gli appassionati di criptovalute, gli amanti dell’arte e coloro che si preoccupano del benessere dei bambini malati. La condivisione di questo evento contribuisce a creare una rete di solidarietà e sostegno intorno alla Fondazione per il Bambino Malato della Svizzera italiana, offrendo una piattaforma per il coinvolgimento attivo e la partecipazione di tutti coloro che credono nella ricerca scientifica e nella cura dei bambini malati.

L’importanza della somma degli sforzi

Paolo Sanvido, amministratore delegato del Casinò di Lugano, ha sottolineato l’orgoglio dell’intero team nell’aver realizzato un progetto che unisce innovazione, creatività e solidarietà. Questa collaborazione tra diverse realtà aziendali dimostra come, lavorando insieme, si possano raggiungere obiettivi comuni in modo più efficace. È la sinergia tra il Casinò di Lugano, NOKU, l’infrastruttura ICP e la Fondazione per il Bambino Malato della Svizzera italiana che rende possibile questo evento unico, aprendo nuove possibilità per future iniziative che uniscono arte, tecnologia e beneficenza.

L’arte digitale come veicolo per il cambiamento

La collezione di carte NFT del Casinò di Lugano rappresenta un’importante evoluzione nel campo dell’arte digitale. Mentre tradizionalmente l’arte è stata esclusivamente fisica e tangibile, gli NFT stanno aprendo nuovi orizzonti e possibilità creative nel mondo digitale. Questa iniziativa del Casinò di Lugano dimostra come l’arte digitale possa essere un potente strumento per il cambiamento sociale e il sostegno a cause benefiche. Le carte NFT non solo rappresentano opere d’arte uniche e pregevoli, ma anche un’impegno concreto per la ricerca scientifica e il benessere dei bambini malati.

Approfondimenti sulle carte NFT e il loro impatto

Le carte NFT stanno guadagnando rapidamente popolarità nel mondo dell’arte e della cultura digitale. NFT sta per “Non-Fungible Token”, e si riferisce a pezzi di contenuto digitale unici e non riproducibili, registrati su una blockchain. Questa tecnologia consente agli artisti di autenticare e proteggere le loro opere digitali, conferendo loro un valore unico e creando un mercato in cui possono essere acquistate e scambiate. Le carte NFT del Casinò di Lugano sono un esempio di come questa forma d’arte digitale possa essere utilizzata per scopi benefici, spingendo oltre i confini tradizionali e aprendo nuove possibilità di coinvolgimento della comunità e di sostegno alle cause sociali. Il successo di questa iniziativa potrebbe aprire la strada a ulteriori progetti simili, con un impatto positivo sia nel mondo dell’arte che nella società nel suo complesso.