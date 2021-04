I progetti NFT più bizzarri mai realizzati dai Robot

Gli NFT, ovvero i token non fungibili , sono di gran moda in questo momento. Un modo per archiviare le opere d’arte sulla blockchain per divertimento e profitto, è un tentativo di creare una scarsità artificiale in un mondo di infinita riproducibilità digitale. Il modo più semplice per pensare a un NFT è, essenzialmente, come un autografo digitale.

Mentre un’opera d’arte nel mondo reale potrebbe essere copiata all’infinito, una firma autentica su quell’opera d’arte è autentica solo nella versione originale. In quanto tali, gli NFT forniscono un modo per vendere la proprietà di una particolare opera d’arte online.

Con la mania NFT che si scatena, non mancano progetti insoliti non fungibili che escono dal legno. Alcuni, come il primo tweet del CEO di Twitter Jack Dorsey venduto per 2,9 milioni di dollari come NFT , sono ben noti. Ma altri – dalle opere d’arte create da robot alle collaborazioni con i reali del rap – non sono stati così pubblicizzati.

Ecco quattro recenti progetti NFT che potrebbero sollevare le sopracciglia (e, forse, qualche banca seria).

NFT creati da artisti robot

I robot che creano opere d’arte non sono inauditi, ma che ne dici di un robot che crea NFT? Pazzo, forse, ma è quello che hanno fatto di recente i ragazzi della piattaforma IoT open source Robonomics Network quando hanno trasformato un ex robot di saldatura chiamato Gaka-Chu in un artista NFT che vende versioni tokenizzate della sua opera d’arte fisica, insieme ai video del processo di creazione.

“L’idea iniziale era quella di creare un robot autonomo e finanziariamente indipendente”, ha detto a Digital Trends Vadim Manaenko, l’ingegnere principale del progetto. “Ma poiché era troppo noioso dare al robot alcune funzioni regolari, è diventato un artista in grado di sostenersi da solo, acquistando forniture d’arte e pagando le bollette dell’elettricità. Gaka-Chu è un robot di saldatura in pensione che ha avuto la possibilità di far parte dell’industria creativa, che è stato un momento che ha cambiato la vita.

C’era un gran numero di manipolatori programmati che disegnavano solo forme perfette, mentre noi volevamo aggiungere alcune imperfezioni, rendendo l’arte di Gaka-Chu più naturale “.

Resta da vedere se gli NFT robo-art di Gaka-Chu diventeranno un grande business, ma le prove del passato suggeriscono certamente che le persone sono disposte a pagare un premio per la giusta opera d’arte creata dal robot.

Il panino al formaggio di Ja Rule

Ricordate il Fyre Festival , un festival di musica di lusso fallito e falsamente pubblicizzato alle Bahamas co-fondato dal rapper Ja Rule e dall’imprenditore Billy McFarland? Uno dei partecipanti scontenti era un uomo di nome Trevor DeHaas. DeHaas ha contestato il fatto che la cena di prima classe dell’evento, i cui biglietti costano fino a $ 12.000, fosse “letteralmente pane, formaggio e insalata con condimento”. Lo ha twittato ai suoi follower, insieme a una triste immagine del piatto floscio. Il tweet è diventato virale. Adesso è in vendita .

La cena che @fyrefestival ci ha promesso è stata preparata da Steven Starr è letteralmente pane, formaggio e insalata con condimento. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd & mdash; Trevor DeHaas (@ trev4president) 28 aprile 2017

“Qualche settimana fa ho visto il tweet [del fondatore di Twitter] Jack Dorsey vendere per quasi 3 milioni di dollari, cosa che mi ha ispirato a vendere il mio tweet virale: il panino al formaggio del Fyre Festival”, ha detto DeHaas a Digital Trends.

“Con quanto è caldo il mercato NFT, ora ho pensato di provarci e, si spera, di poter raccogliere abbastanza soldi da non dover fare affidamento su GoFundMe per pagare le mie spese mediche.” (Nota: DeHaas ha problemi ai reni.)

DeHaas ha provato a suscitare interesse per l’NFT da solo, ma non è riuscito a ottenere alcuna trazione. Poi ha notato che Ja Rule, il co-organizzatore del Fyre Festival, stava vendendo lui stesso un NFT su una piattaforma chiamata Flipkick. “Ho pensato di contattare Flipkick per vedere se mi avrebbero aiutato a vendere il mio Fyre Fest NFT”, ha detto DeHaas. “Poco noto a me, Ja Rule era un fondatore dell’azienda.

Quando ho saputo questo ho avuto dei dubbi che Flipkick mi avrebbe aiutato, ma quando ho contattato il CEO mi ha detto che amava l’idea e che l’avrebbe gestita da Ja Rule. Ja ha pensato che fosse una buona idea ed era disposto ad aiutarmi. ”

Quindi un tweet su un festival della truffa venduto come NFT da un cliente scontento, insieme al co-fondatore del festival di cui era scontento. Non ami il 2021?

Il wrestling professionista salta sul carro dei vincitori

Il wrestling professionistico ci ha dato un sacco di inizialismi nel corso degli anni – da nomi di promozioni come WWE (World Wrestling Entertainment) a mosse come GTS (Go To Sleep) e STF (Stepover Toehold Facelock) a slogan troncati come DTA di Steve Austin (“Don fidati di chiunque “).

Ora la WWE ne aggiunge un altro al mix: NFT. Alla WrestleMania di domenica scorsa, la compagnia di wrasslin n. 1 ha debuttato con il suo lancio NFT inaugurale, celebrando la (presumibilmente ora terminata) carriera dell’iconico Undertaker.

Gli NFT sono legati alle immagini “che mostrano momenti iconici della leggendaria carriera di The Undertaker in WWE”. Saltare su una tendenza della cultura pop è ciò che fa il wrestling, rendendolo un incontro sorprendentemente non sorprendente.

La WWE ha, per anni, parlato del valore dei singoli “momenti” nella sua storia, come la volta in cui il povero vecchio Mick Foley è stato buttato giù da un Hell in a Cell da The Undertaker. Ora resta solo da vedere se quei momenti possono tradursi in veri e propri oggetti da collezione.

Il replicatore

Creato dall’artista cyberpunk Michah Dowbak aka Mad Dog Jones, Replicator è un progetto NFT con una svolta: è un NFT in grado di creare nuove opere d’arte NFT ogni 28 giorni. Replicator vanta sette “generazioni di opere d’arte”, ciascuna delle quali produce NFT unici a una velocità diversa.

Ogni generazione successiva produce un’opera d’arte in meno fino alla settima generazione, che non ne produrrà affatto. Il proprietario può vendere qualsiasi nuova opera d’arte prodotta lungo il percorso.

Come una vera fotocopiatrice, può anche incepparsi periodicamente, risultando in “Jam Artwork” che è unico, ma non si replica. L’intera cosa suona un po ‘folle, ma in un certo senso è affascinante artistico. Le offerte durano fino al 23 aprile .

“Questo lavoro è particolarmente affascinante perché prende in considerazione il mercato secondario fin dall’inizio”, ha dichiarato a Digital Trends Rebekah Bowling, specialista senior di Phillips di arte contemporanea e del XX secolo.

“Mad Dog Jones ha pensato alla sua comunità di collezionisti sin dall’inizio del lavoro, fornendo loro una situazione diversa dalle altre. C’è una strategia completamente nuova a cui devono pensare quando acquistano e vendono questi pezzi: aspetti che un’opera si riproduca prima di venderla?

Cosa c’è di più prezioso: un pezzo raro o che ha la capacità di continuare a produrre nuovi lavori? Ci sono così tante considerazioni da tenere a mente, che non sono mai state realmente in prima linea nella discussione prima “.