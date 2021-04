I prezzi di NFT stanno precipitando?

Truffa, schema piramidale e bolla di speculazione tecnologica: queste sono state le risposte più ciniche all’ascesa fulminea del mercato NFT (token non fungibile).

Quindi il boom è già fallito

Forse, secondo dati recenti pubblicati da Nonfungible.com, che mostrano che il prezzo medio delle NFT è precipitato di quasi il 70% da un picco di circa $ 4.000 a metà febbraio a circa $ 1.400 la scorsa settimana.

Da quando Bloomberg ha segnalato per la prima volta il crollo dei prezzi il 3 aprile, le vendite rimangono basse.

Guardando specificamente al mercato degli NFT legati all’arte – considerato più schiumoso dei mercati degli NFT che rappresentano musica e film – le vendite sono scese da $ 16,7 milioni a $ 12,5 milioni negli ultimi cinque giorni.

Dato il clamore inflazionistico che circonda le NFT, che hanno raggiunto la velocità terminale con la vendita di $ 69,3 milioni di Beeple l’11 marzo, molti dicono che un calo dei prezzi era una questione di quando, non se.

Gli NFT hanno completamente trasformato la vita di questi artisti digitali

Come afferma Melissa Gilmour, fondatrice dell’agenzia NFT londinese Lily & Piper: “Un calo di valore era inevitabile. C’è stata un’eccessiva saturazione delle piattaforme ed è difficile differenziare e navigare”.

A questo si aggiungono segnalazioni di truffe, problemi di compatibilità tra i mercati e punti interrogativi su proprietà e autenticazione e una recessione sembrava inevitabile. Tuttavia, come sottolinea Gilmour, “alcune opere d’arte stanno reggendo il confronto e non credo che sia un calo permanente”.

Aggiunge: “Ci sono elementi di un ciclo di hype in questo, ma lo vediamo ancora come un’immensa opportunità a lungo termine”.

In effetti, altri dati suggeriscono che le NFT stanno ottenendo notevoli guadagni quest’anno. Nel primo trimestre del 2021, il valore di mercato di 38 NFT monitorati da CoinMarketCap è cresciuto di oltre otto volte a $ 22,5 miliardi.

Nel frattempo, NFT Investment, una società formata dai fondatori di Argo Blockchain, che fluttua sulla borsa di Londra alla fine di questo mese, sta più che triplicando la dimensione della sua offerta pubblica iniziale a 35 milioni di sterline (48,3 milioni di dollari) per soddisfare la domanda.

Perché l’arte è così costosa?

Nel tentativo di contrastare i mercati gonfiati, Gilmour dice che incoraggia gli artisti con cui lavora – inclusi Adam Broomberg, UnskilledWorker e HyperVague – a portare con lei “una visione a lungo termine”. Allineare i prezzi nel regno fisico e digitale, gli artisti che possiedono i propri contratti intelligenti e il continuo impegno con i collezionisti sono tutti modi per mitigare situazioni di boom e crisi.

Nondimeno, Gilmour avverte che siamo “per un viaggio accidentato”, anche se alla fine crede che “la proprietà digitale delle risorse sia un risultato certo”.

Ad oggi, gli NFT sono stati principalmente un vantaggio per i cosiddetti “crypto bros” che hanno acquistato nella rete Ethereum. La domanda è se il mercato NFT può allontanarsi da uno scenario di tipo a schema piramidale, che premia i primi investitori, verso qualcosa di più sostenibile e inclusivo.

Come dice Broomberg: “Il mondo delle NFT è dove il marketing è l’arte e la valuta è il contenuto (molto simile al nostro mondo dell’arte ma con meno pretese). La demografia del mondo criptato più ampio è tuttavia più spaventosa. Tech bro è l’abbreviazione di uomini bianchi, eteronormativi con uno spirito evangelico e libertario. Sono la generazione che ha creato una Silicon Valley non regolamentata e direi che le criptovalute potrebbero essere la valuta dell’alt-right “.

Secondo Jamie Anson, che gestisce gli eventi di Ethereum a Londra, il passo successivo è “ottimizzare” gli NFT per i collezionisti; in altre parole, per promuovere l’economia della proprietà così come l’economia del creatore.

“Sono le due facce della stessa medaglia. Una volta che avremo l’equilibrio, avremo la sostenibilità”, afferma.