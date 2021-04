I gemelli Winklevoss comprano terreni virtuali NFT in The Sandbox

In breve

The Sandbox ha venduto proprietà LAND in-game a una serie di importanti investitori.

I proprietari possono sviluppare e monetizzare le proprie esperienze interattive nel prossimo gioco basato su Ethereum.

Il prossimo gioco basato su Ethereum The Sandbox, un mondo 3D condiviso e a blocchi in cui i giocatori possono acquistare terreni digitali e distribuire i propri giochi interattivi, ha rivelato oggi di aver venduto le sueproprietà di token virtuali non fungibili ( NFT ) a una serie di importanti nuovi acquirenti.

L’exchange di criptovalute Gemini e il suo mercato Nifty Gateway NFT guidano la lista, insieme ai loro fondatori miliardari Tyler e Cameron Winklevoss. Galaxy Interactive, il braccio incentrato sui giochi della società di investimento Galaxy Digital di Mike Novogratz, è anche sulla lista insieme all’investitore Bill Lee di 21x, Ken Howery, Sundeep Madra e molti altri.

Ognuno ha acquistato una certa quantità di LAND di gioco di The Sandbox, che fa parte della mappa di gioco condivisa, e ha accettato di sviluppare esperienze interattive sui rispettivi spazi virtuali. In un comunicato, Tyler Winklevoss ha affermato che hanno in programma di “estendere le nostre piattaforme esistenti in The Sandbox e sviluppare esperienze uniche sulle nostre proprietà che promuovono la nostra missione di potenziare l’individuo attraverso la crittografia”.

L’elenco dei nuovi acquirenti di LAND ha però una sorprendente curva: la band heavy metal Avenged Sevenfold si trova tra i marchi crittografici e gli investitori affermati. Tuttavia, non sembra del tutto fuori luogo in The Sandbox, un gioco che ha attratto diverse partnership, comprese quelle con Care Bears e The Smurfs , così come Atari, Square Enix e Binance.

È un ampio mix di marchi e singoli collezionisti di LAND allo stesso modo nel Metaverso, e gli acquirenti avranno presto un’altra possibilità di acquistare beni immobili digitali. The Sandbox ha annunciato la sua prossima vendita pubblica di LAND per il 14 aprile, con LAND “premium” situato sulla mappa vicino alle trame di questi partner appena rivelati.

Ogni pezzo di LAND verrà fornito con “NFT premium esclusivi” che i proprietari possono utilizzare per creare le proprie posizioni ed esperienze di gioco.

Gli NFT sono esplosi in termini di domanda e valore finora nel 2021, con i primi tre mercati NFT che hanno registrato un volume di scambi di 342 milioni di dollari nel solo febbraio. Mentre molti NFT assumono la forma di un’immagine o di un video tokenizzato e verificato da blockchain, gli NFT LAND di The Sandbox rappresentano la proprietà della proprietà digitale all’interno del mondo di gioco. I proprietari possono sviluppare i loro spazi a loro piacimento e persino monetizzare le loro esperienze create per i visitatori.

Il Sandbox dovrebbe lanciare una versione alpha giocabile questo trimestre e rilasciare completamente entro la fine dell’anno. Animoca Brands, l’editore del gioco, ha già venduto il 45% dei 166.464 NFT LAND totali pianificati per il mondo di gioco a un prezzo di oltre 40,7 milioni di SAND, l’utility token del gioco. Sono più di 27 milioni di dollari al prezzo di oggi.

The Sandbox ha tenuto la sua prima vendita pubblica di LAND a febbraio , dopo ondate di prevendite, e ha venduto più di 3 milioni di dollari di LAND solo in quel mese. Anche il prezzo di SAND è aumentato di otto volte dall’inizio di febbraio, secondo CoinGecko , e Gemini ha recentemente elencato il token nel suo scambio. Sébastien Borget, chief operating officer e co-fondatore di The Sandbox, ha dichiarato a Decrypt che il recente boom di NFT ha spinto la domanda per il gioco. Tuttavia, ritiene che ci siano giorni ancora più luminosi all’orizzonte per gli NFT legati ai giochi.

“Riteniamo che gli NFT di gioco e gli NFT di terre virtuali abbiano il maggiore potenziale di crescita nei mesi e negli anni a venire”, ha affermato. “Offrono più utilità e casi d’uso rispetto ai soli oggetti da collezione o arte, che sono le due categorie che hanno maggiormente beneficiato della recente crescita.”

Borget ha affermato che l’afflusso di acquirenti di LAND di alto profilo serve da “convalida” nel concetto alla base di The Sandbox e suggerisce che questi giocatori dei pesi massimi sono più che semplici spettatori sul percorso futuro del gioco. Hanno già usato le loro connessioni per portare con sé ulteriori “menti brillanti”, ha detto, così come artisti, musicisti e studi di gioco affermati. Hanno anche intenzione di costruire esperienze avvincenti all’interno del gioco.

“Non sono solo i ragazzi che stanno parlando concettualmente del Metaverso”, ha detto Borget. “Stanno facendo la loro parte per farne parte, costruirla e farla crescere – e lo stanno facendo pienamente con le giuste motivazioni e la visione per costruire una presenza duratura che andrà a beneficio dell’ecosistema, delle loro comunità e di tutti gli attori della piattaforma Sandbox “.