Hugo Boss si lancia nel metaverso con una collezione NFT

Il colosso tedesco della moda, Hugo Boss, è l’ultimo brand a entrare nell’arena NFT (token non fungibile) e nel fenomeno del metaverso.

HUGO, il ramo giovanile dell’azienda, sta collaborando con Imaginary Ones per creare non solo la sua prima collezione NFT, ma anche un’esperienza a 360 gradi.

La partnership è un tentativo dell’azienda di rinnovare il proprio marchio nel 2022.

La raccolta dovrebbe uscire a novembre di quest’anno e includerà 1001 animazioni 3D. La raccolta si intitola “Embrace Your Emotions” (EYE).

Nessuna delle parti ha chiarito cosa comporterà una “esperienza del metaverso a 360 gradi”. Tuttavia, si può ipotizzare che l’esperienza possa includere capacità di realtà aumentata.

I clienti che acquistano una t-shirt “phygital” in edizione limitata verranno inseriti in una lista con 500 slot.

Ogni maglietta avrà un codice QR, una volta scansionato, porterà gli utenti a un obiettivo Snapchat che produrrà un effetto di realtà aumentata unico.

Cosa conterrà la raccolta NFT?

Sei dei 1.001 NFT avranno caratteristiche uniche. Cinque personaggi rappresentano cinque emozioni comuni: amore, paura, tristezza e rabbia. La trama divertente della raccolta aiuterà anche una buona causa.

Il 10 ottobre, per commemorare la Giornata mondiale della salute mentale, sarà messo in vendita un sesto personaggio esclusivo che combina tutte e cinque le emozioni. Inoltre, tutte le entrate andranno a Youth Aware of Mental Health (YAM).

Inoltre, questo programma basato sulla ricerca sulla salute mentale accoglie i ragazzi di età compresa tra 13 e 17 anni per conoscere e approfondire l’argomento. È stato testato con più di 85.000 adolescenti in 16 paesi diversi.

Hanno dichiarato nell’annuncio ufficiale,

“L’obiettivo della raccolta è incoraggiare tutti a connettersi con le proprie emozioni e condividere un messaggio che tutti i sentimenti – positivi e negativi – sono validi e dovrebbero essere abbracciati, poiché la libertà di sentire ed esprimere può migliorare significativamente la salute mentale e generale benessere,”

I proprietari di questa collezione NFT avranno accesso all’ecosistema di staking di Imaginary Ones. Inoltre, avranno accesso a una selezione unica di beni, esperienze e contenuti Hugo x IO, inclusi i dispositivi indossabili digitali.

Hugo Boss è uno dei tanti marchi ad abbracciare il futuro digitale. Gucci ha anche lanciato le sue iniziative web3 e NFT all’inizio di quest’anno.

La casa di moda ha acquisito dei terreni in The Sandbox , per creare un proprio negozio nel metaverso.