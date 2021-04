Gli NFT hanno il potenziale per rivoluzionare l’industria musicale?

Lecriptovalute C hanno visto un aumento di popolarità negli ultimi anni, con Bitcoin ed Ethereum che sono diventati utili forme di valuta nel settore degli affari e dell’intrattenimento.

I token non fungibili emergono ora come una forma promettente e unica di criptovaluta che ha il potenziale per cambiare le industrie delle arti e dell’intrattenimento a vantaggio di creatori e artisti.

Una moneta unica

Gli NFT sono archiviati nella blockchain , come altre criptovalute popolari come Bitcoin ed Ethereum. Ma gli NFT sono unici in quanto non sono mai gli stessi. Il materiale di un NFT può variare da immagini, opere d’arte e GIF, a Tweet, musica e persino oggetti fisici.

La criptovaluta ha recentemente fatto notizia dopo che il CEO di Twitter Jack Dorsey ha venduto il primo Tweet in assoluto realizzato da lui stesso sulla piattaforma.

Il Tweet , che diceva “ho appena impostato il mio twttr” è stato venduto all’asta per beneficenza come NFT e venduto per 2,9 milioni di dollari.

Man mano che la criptovaluta inizia a diventare mainstream, è diventato importante capire come potrebbe influire sui nostri amati settori, vale a dire l’industria musicale.

NFT e l’industria musicale

Internet è una risorsa meravigliosa per gli appassionati di musica: piattaforme come Twitter e Patreon forniscono aggiornamenti intimi e su richiesta su tutto, dall’intrattenimento ai dettagli personali sul processo artistico.

Ma cosa succederebbe se il contenuto unico fosse accessibile ai fan per possederlo e consumarlo in un modo che avvantaggiasse direttamente gli artisti?

La maggior parte dei musicisti riceveva le proprie entrate da tour, t-shirt e vendita di biglietti prima della pandemia. Ora, gli NFT vengono ricercati come mezzo per colmare il divario di guadagni che dilaga nell’industria musicale.

I musicisti nell’1% più alto del settore stanno beneficiando notevolmente della crescente popolarità dei servizi di streaming, mentre altri devono aumentare i prezzi dei biglietti e della merce per competere.

Il musicista pop e artista visivo Grimes ha venduto una serie di opere d’arte digitale come NFT. La collezione di dieci pezzi è stata venduta per un totale di sei milioni di dollari, alcuni unici e altri prodotti su scala più ampia.

In uno sforzo di collaborazione con l’artista digitale Mac Boucher , diverse copie di un breve video intitolato ” Death of The Old ” – impostato su una canzone originale di Grimes – sono diventate il pezzo più popolare della vendita.

Il futuro

Gli NFT hanno il potenziale per trasformare completamente il modo in cui funziona l’industria musicale, mettendo il potere nelle mani dei creativi che alimentano l’industria così instancabilmente con la loro arte.

Consentire agli artisti di mettere direttamente in vendita il proprio lavoro all’interno della blockchain non solo elimina la necessità di commissioni di marketing e quote di gestione, ma apre una nuova strada per la comunicazione tra artisti e fan.

Gli artisti hanno la possibilità di fornire copertine di album esclusive, video musicali e informazioni dietro le quinte sui loro processi creativi: gli artisti possono persino pubblicare i dischi esclusivamente come album NFT.

Poiché l’industria musicale continua a fare affidamento su servizi di streaming e forme alternative di entrate durante un periodo di cambiamento, sembra naturale che le cose debbano tornare a un luogo di uguaglianza e di trattamento equo per gli artisti.