Gli NFT funzionano perfettamente anche per il settore immobiliare

Il recente annuncio di Elon Musk secondo cui le persone possono ora acquistare una Tesla TSLA con bitcoin, insieme a un acquisto di $ 69 milioni di dollari di un’opera d’arte digitale , e una scenetta sugli NFT di Saturday Night Live hanno messo di nuovo criptovaluta e blockchain nelle notizie. In effetti, solo questa settimana ho ricevuto più di 10 chiamate da agenti immobiliari, investitori e imprenditori di criptovalute che chiedevano la mia opinione sull’opportunità o meno di NFT di avere un posto nel settore immobiliare.

Gli NFT, o token non fungibili, sono “token” crittografici che rappresentano qualcosa di unico, come un’opera d’arte, musica o altro oggetto da collezione, e ne certificano la proprietà digitalmente. Prima degli NFT, era quasi impossibile autenticare e “possedere” arte o musica digitale, poiché è così facile fare uno screenshot o semplicemente scaricare un file. Poiché l’NFT fornisce una firma unica e non falsificabile, i proprietari possono ora provare la provenienza, rendendo questo tipo di acquisto un investimento più redditizio e realistico.

Allora dove si inserisce il settore immobiliare? Ci sono state diverse vendite di immobili “virtuali”. Ad esempio, la “Mars House” digitale è stata recentemente venduta per $ 500.000 , c’è una pagina Twitter immobiliare digitale che vende proprietà virtuali e proprietà immobiliari digitali vengono attivamente acquistate e vendute su giochi di ruolo virtuali come Superworld . Ma c’è un’opportunità per utilizzare gli NFT nel mondo fisico?

In qualità di appassionato sostenitore della criptovaluta e della blockchain, la mia risposta è un clamoroso SÌ, perché la tecnologia blockchain ERC721 (standard NFT per token unici su Ethereum) e gli standard correlati consentono il trading sicuro e senza attriti di risorse digitali in qualsiasi parte del mondo.

Ho chiesto all’investitore della mia azienda, il leggendario venture capitalist, Tim Draper, cosa ne pensa di questa domanda: “Sono entusiasta di come gli NFT nel mondo virtuale verranno applicati agli immobili nel mondo fisico. Sospetto che presto le persone saranno in grado di acquistare un edificio, acquistare i diritti aerei e acquistare i diritti virtuali di qualsiasi spazio fisico. Il futuro è fantastico. ”

L’attuale trasferimento della proprietà immobiliare è estremamente laborioso e costoso. Anche una linea di equità richiede una quantità significativa di scartoffie. “Tokenizzando” i diritti di proprietà, diventa molto più facile scambiarli e gestirli.

“Immagina di poter acquistare una casa come NFT e immediatamente prendere in prestito contro NFT utilizzando prodotti DeFi o TradFi con un tasso di interesse del 2-4%. Perché dovrei mai subire il danno cerebrale dell’uso di Wells Fargo WFC o Chase, con i loro mesi di due diligence da incubo? ” – Henry Elder, Presidente di IBREA (International Blockchain Real Estate Association).

Il settore immobiliare è notoriamente lento nell’adozione di nuove tecnologie. Tuttavia, la natura stessa del settore immobiliare lo rende ideale per le applicazioni blockchain: è immobile e facilmente reperibile da terze parti con rivendicazioni basate su blockchain su di esso come garanzia o altro. In precedenza ho trattato l’argomento sul perché in molti modi il settore immobiliare si comporta già come una risorsa digitale .

A seconda del tipo di proprietà immobiliare (terreni, abitazioni, proprietà commerciali), potrebbe essere necessaria una società di gestione che si occupi della manutenzione, dei pagamenti e della riscossione degli affitti. Tuttavia, la nozione di “custodia”, così come si applica alla proprietà immobiliare negli Stati Uniti, è più vicina a una funzione astratta che coinvolge operazioni legali e contabili rispetto alla manipolazione fisica e all’immagazzinamento richiesto da beni mobili o merci.

Ci sono sfide interessanti da risolvere per le NFT immobiliari che svolgono un ruolo significativo nel settore:

I problemi che i token crittografici devono affrontare, come hack di contratti intelligenti o password perse / chiavi crittografiche (se dimentichi la tua chiave privata per bitcoin quando non usi portafogli di custodia come Coinbase o Abra, allora perdi bitcoin per sempre). Le potenziali regole per i trasferimenti NFT nel settore immobiliare dovrebbero considerare di bloccare il denaro ma non il bene stesso per evitare diritti di proprietà non reclamati.

Il crowdfunding tramite NFT è uno dei casi d’uso entusiasmanti, ma innesca la necessità di deposito presso SEC, quindi il trading secondario di titoli NFT diventerà più user friendly o le normative dovranno cambiare prima che la proprietà frazionata tramite criptovaluta diventi comune.

Aziende come la mia stanno sviluppando nuovi modi per supportare e gestire l’applicazione di NFT come il trasferimento della proprietà di abitazioni per intere case, non frazioni. È molto più facile trasferire i diritti di proprietà al 100% per un bene immobiliare tramite blockchain senza innescare la violazione della legge sui titoli. Le proprietà sono state vendute tramite blockchain ormai da diversi anni.

Ecco come potrebbe funzionare una vendita NFT immobiliare: in primo luogo, c’è una preparazione legale per la vendita di una proprietà come NFT. Quindi viene “coniato” un NFT che include dati descrittivi e legali sulla proprietà, inclusi documenti, divulgazioni, rapporti, file di immagini e persino video. L’NFT è la prova della proprietà. Legalmente, chiunque abbia il possesso della NFT, possiede la proprietà.

Quel NFT, che risiede su un libro mastro distribuito, può quindi essere inserito in un mercato NFT esistente per la vendita, come OpenSea o Gemini’s Nifty Gateway , o in un futuro mercato immobiliare incentrato sulla NFT. I potenziali acquirenti fanno un’offerta per la proprietà. Una volta determinato il vincitore, l’acquirente paga la proprietà in valuta legale o criptata, molto probabilmente tramite un servizio di deposito a garanzia di terze parti o un contratto intelligente progettato per svolgere questi compiti di deposito a garanzia. In un periodo di tempo limitato, dopo che i fondi sono stati rilasciati al venditore e l’NFT è stato trasferito a un portafoglio controllato dall’acquirente, l’acquirente completa i documenti per finalizzare il trasferimento della proprietà legale. Altrimenti la transazione viene annullata.

Sono entusiasta di lavorare su questa innovazione e di vedere gli NFT avere un “momento”. Man mano che il pubblico diventa meno confuso e più consapevole degli NFT e di altre forme di criptovaluta, il settore immobiliare si riprenderà.

“Questo apre un campo di gioco completamente nuovo per la proprietà della casa”, ha affermato Piper Moretti, CEO di The Crypto Realty Group alimentato da EXP Realty, “Per anni le piattaforme hanno tentato la tokenizzazione di asset immobiliari e chiudono i processi con un successo alquanto marginale, ma questo aggiunge un livello completamente nuovo per la democratizzazione del settore immobiliare “.