Gary Vaynerchuk sta lanciando Artwork NFT

Gary Vaynerchuk detiene un token “VeeFriends”, che fa parte della sua prima collezione NFT.

Il primo investitore in Facebook , Uber e Coinbase afferma che ogni token includerà un “contratto intelligente” che include i metadati che può utilizzare per interagire con gli acquirenti. Un modo in cui Vaynerchuk intende farlo è attraverso un evento aziendale annuale, “VeeCon”, a cui i titolari di token avranno accesso esclusivo per tre anni dopo l’acquisto.

I token non fungibili sono un tipo di risorsa digitale creata per tracciare la proprietà di un oggetto virtuale utilizzando la tecnologia blockchain . Tali oggetti unici potrebbero essere opere d’arte o figurine sportive: un mercato con cui Gary Vee ha familiarizzato da adolescente, vendendo figurine di baseball per migliaia di dollari ogni settimana.

Le NFT hanno avuto un boom di popolarità quest’anno insieme a un aumento dei valori delle valute digitali, come ether e bitcoin . Il mercato sta crescendo rapidamente, con alcuni oggetti da collezione digitali venduti per milioni di dollari.

Il CEO di Twitter Jack Dorsey ha venduto il primo tweet in assoluto per oltre $ 2,9 milioni sulla piattaforma “Valuables” gestita dalla società blockchain Cent. La casa d’aste Christie’s ha cercato offerte per un’opera virtuale dell’artista Beeple che alla fine è stata venduta per $ 69 milioni .

Jim Cramer della CNBC ha affermato di aver recentemente utilizzato bitcoin per pagare un mutuo e di aver acquistato per la prima volta l’ether per fare offerte sugli NFT messi all’asta dalla rivista Time. “Ho un sacco di etere”, ha detto Cramer a “Squawk Box” martedì.

Ether, la moneta digitale collegata alla blockchain di Ethereum, ha raggiunto il massimo storico di $ 3.456,57 martedì mentre la criptovaluta estende un rally che ha visto il suo aumento di prezzo di oltre il 350% quest’anno.

“Quando ho visto questa macro tendenza umana, l’unico modo per me di aiutare gli altri a comprenderla è stato di farne parte”, ha detto Vaynerchuk in una dichiarazione che annunciava il suo piano NFT. “So che gli NFT saranno qui per il resto della mia vita e consulterò, investirò e fornirò attivamente consulenza in questo spazio”.

Il CEO di VaynerMedia ritiene che le piccole imprese dovrebbero considerare gli NFT come un’enorme opportunità.

“Penso che tutti nelle piccole imprese impareranno che gli NFT sono un modo per fare abbonamenti, club e sconti”, ha detto Vaynerchuk all’evento virtuale del CNBC Small Business Playbook martedì. “Proprio come un decennio fa molte piccole imprese hanno creato app sui telefoni, credo che gli NFT faranno parte della strategia per le piccole imprese in futuro”.

Vaynerchuk ha detto che una parte delle entrate generate dalle vendite di token andrà in beneficenza e cinque token includono l’accesso a una “borsa di studio” che consente al titolare di imparare dal CEO di VaynerMedia e dalla sua rete professionale. Inoltre, verranno forniti contributi alle DAO (organizzazioni autonome decentralizzate) per compensare l’impatto ambientale del crypto mining.