Folle speculazione NFT: ma gli va malissimo

Per mesi, Shane Dulgeroff aveva guardato gli NFT – o gettoni non fungibili – per pezzi di arte digitale, figurine di baseball e altri oggetti da collezione venduti per quantità sbalorditive .

Poi, il 27enne agente immobiliare californiano ha avuto un’idea. E se avesse commissionato un rendering digitale di una casa che possedeva e l’aveva venduta all’asta come NFT, insieme alla proprietà del mondo reale?

In poche settimane, ha avuto un’opera d’arte digitale in technicolor di Kii Arens , artista pop e graphic designer contemporanea. Dulgeroff lo ha impacchettato con il suo duplex di due unità a Thousand Oaks, in California, che ha pubblicizzato come un reddito da locazione annuale di $ 60.000.

L’offerta è stata messa all’asta su OpenSea , un mercato online per risorse digitali supportate da una blockchain, come Ethereum.

“Questo sta passando alla storia”, ha detto Dulgeroff prima dell’apertura dell’asta il 9 aprile. “Non solo è la prima proprietà al mondo ad essere venduta in questo modo, ma una volta che questa vendita si chiude, aprirà gli occhi alle persone su un nuovo modo di vendere immobili”.

Quando Dulgeroff mise all’asta per la prima volta l’NFT, non fu immediatamente chiaro quanto potessero andare a fare la casa e le opere d’arte. Ma dato il mercato in forte espansione per le NFT e i rendimenti da locazione consolidati e affidabili sugli investimenti immobiliari – insieme ai diritti di vantarsi di aver acquistato una proprietà tramite una NFT – ha immaginato che potesse portarne un numero enorme.

“Continuo a vedere questo numero: $ 20 milioni”, ha detto in quel momento. “Potrebbe essere in quel campo da baseball.”

Ha notato che un NFT di un rendering digitale di una casa era stato recentemente venduto per $ 500.000 . Solo quello, ha detto, gli ha fatto pensare che la sua offerta sarebbe stata venduta per di più.

“Questo è solo un rendering. Questo viene fornito con una casa reale, con un reddito da locazione reale “, ha detto Dulgeroff.

Ma non ha funzionato come aveva sperato.

L’asta si aprì con un’offerta minima di 48 Ether, che all’epoca era valutata intorno ai $ 110.000, e un prezzo di riserva non divulgato – l’importo minimo che Dulgeroff avrebbe accettato – di $ 2 milioni. Ma due settimane dopo, l’asta si è chiusa e non una sola persona ha fatto un’offerta.

Quello che è successo?

Solo un paio di mesi fa, un NFT di un collage di immagini dell’artista digitale Beeple è andato per l’enorme cifra di $ 69,3 milioni, un video clip di una schiacciata di LeBron James è stato venduto per più di $ 200.000 e una GIF “Nyan Cat” vecchia di dieci anni è andata per $ 600.000 .

Ma tutte queste valutazioni sono, per la maggior parte, soggettive, ha spiegato Craig Russo, direttore dell’innovazione presso Polyient, un gruppo di investimento focalizzato sulla finanza basata su blockchain e sulle NFT.

I premi altissimi pagati per quelle NFT sono, in parte, dovuti alla novità di acquistare un nuovo tipo di asset, ha detto. Ogni pezzo venduto è stato in genere un’opera d’arte digitale o un oggetto da collezione unico nel suo genere collegato a questa nuova forma di investimento crittografico e le persone erano disposte a pagare un extra solo per i diritti di vanteria. C’è anche un processo di valutazione sottosviluppato dietro le NFT, perché le valutazioni variano ampiamente, ha detto Russo.

Ed è qui che l’NFT di Dulgeroff ha affrontato uno dei suoi maggiori ostacoli. Stava cercando di legare una NFT a una risorsa del mondo reale che aveva già un valore reale dietro di essa e il mercato non sapeva come rispondere, ha spiegato Russo.

Usare un NFT come un modo per vendere qualcosa nel mondo reale è fattibile, ha detto Russo. Vino pregiato e giocattoli da collezione possono essere venduti insieme a un token non fungibile in grado di tracciare la cronologia delle transazioni e regolare le negoziazioni.

E c’è molta eccitazione per il modo in cui la tecnologia blockchain può supportare gli accordi immobiliari snellendo le transazioni, fornendo una maggiore trasparenza e consentendo una proprietà frazionata, ha affermato.

“Tuttavia, pensando che semplicemente utilizzandolo come mezzo di trasferimento, è possibile applicare un premio a qualcosa che è già ben valutato nel mondo reale – non è un’ipotesi che farei come venditore”, ha detto .

Dulgeroff aveva comprato la casa la scorsa estate per $ 746.000. All’inizio di questo mese è stato valutato a $ 810.000 , secondo una stima di Zillow. Di per sé, la casa con due unità in affitto con due camere da letto e un bagno aggiornate porterebbe probabilmente un’offerta piuttosto forte, specialmente in questo caldo mercato immobiliare.

Ma forse l’unico mercato con prezzi che aumentano più velocemente di quello immobiliare sono gli NFT.

“Il mercato è schiumoso in questo momento, ma l’obiettivo è che questa tecnologia diventi comune, in modo che sia un mezzo di utilità e non generi premi su cose che non hanno premi”, ha detto Russo.

Un altro ostacolo che i potenziali acquirenti di questa NFT hanno dovuto affrontare: i costi aggiuntivi associati all’acquisto di un investimento immobiliare rispetto a un asset puramente digitale. L’acquisto di qualsiasi proprietà reale, anche se collegata a una NFT, ha significative implicazioni legali e fiscali per l’acquirente.

“La gente bloccherebbe questo capitale nel tempo e potrebbe esserci qualche vantaggio”, ha detto. “Ma cos’altro potresti fare con quell’investimento?”

Due mondi si scontrano

Una sfida ancora più grande per la vendita, ha detto Russo, era il divario tra i due mondi di investimento che Dulgeroff stava cercando di colmare.

“L’offerta ha bisogno di un acquirente che comprenda allo stesso modo criptovalute e NFT, così come il mercato immobiliare e la gestione di una proprietà in affitto”, ha detto Russo.

E questo rende molto più difficile trovare un pubblico per l’investimento, ha aggiunto.

“Anche con oggetti da collezione e opere d’arte NFT, si adatta a un tipo molto specifico di utente finale”, ha affermato. “Stanno acquistando cose che possono aggiungere al loro portafoglio con cui possono avere un’esperienza nel mondo digitale o che funzioneranno all’interno di questo mondo blockchain a un livello superiore. È un distintivo d’onore. ”

Ma allegare una casa che viene fornita con la responsabilità del mondo reale di manutenzione, tasse e inquilini a un NFT è una storia completamente diversa.

Dulgeroff ha convenuto che trovare qualcuno con quella sovrapposizione di conoscenze, interessi e abilità fosse difficile.

“Hai persone che capiscono davvero lo spazio crittografico. E ci sono persone che capiscono davvero lo spazio per gli investimenti immobiliari. Ma c’era una mancanza di comprensione sull’altro lato “, ha detto.

Mentre Dulgeroff ha detto di aver sentito da acquirenti interessati dal mondo immobiliare, avevano domande su come il titolo sarebbe stato trasferito, se doveva essere un pagamento in contanti e come trasferire i loro soldi sulla piattaforma.

Inoltre, ha affermato di essersi perso non mettendo la scheda su un servizio di elenchi multipli e consentendo a siti come Zillow di mostrarla nelle ricerche.

Quindi ora sta cercando di vendere la proprietà alla vecchia maniera.

“Sarà un elenco standard”, ha detto. “Puoi comprare la casa e puoi usare finanziamenti o contanti.”

Invece di mettere all’asta la NFT con una casa annessa, venderà la casa e arriverà con la NFT. (Sebbene abbia anche esteso l’asta online fino al 1 ° giugno, nel caso in cui qualcuno emerga che vuole comprarla in quel modo.)

“Chi acquista la proprietà, fa trasferire l’NFT nel proprio portafoglio digitale”, ha detto. “Possono quindi rivendere la NFT e guadagnare soldi in questo modo. Oppure, tieni premuto. Ho imparato che alle persone criptate piace aggrapparsi alle cose. ”

E quella vendita da 20 milioni di dollari che sperava?

“Speravo che [la casa] avrebbe creato una frenesia essendo il primo al mondo”, ha detto. “Ma essendo limitato agli acquirenti di criptovalute, stai chiudendo una grande porzione del mercato immobiliare.”