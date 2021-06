Enjin collabora con Virtual Worlds per le piramidi egiziane in NFT

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Enjin, la piattaforma leader per la creazione di mondi virtuali abilitati per token non fungibili (NFT), ha annunciato una nuova partnership con Virtual Worlds, un’azienda con oltre 20 anni di esperienza nella digitalizzazione storica artefatti. Per dare il via alla collaborazione, Virtual Worlds produrrà un set di NFT in edizione limitata che rappresentano iconici monumenti egiziani come le Piramidi di Giza e la Grande Sfinge d’Egitto. I collezionisti di NFT potranno tenere queste meraviglie del mondo nelle loro mani e metterle sugli scaffali delle loro case virtuali all’interno della piattaforma di Virtual World.

La partnership con Virtual Worlds sarà la prima istanza di applicazione di NFT a monumenti storici digitalizzati, consentendo nuovi modi di interagire con rappresentazioni scrupolosamente realistiche di monumenti in tutto il mondo. Virtual Worlds utilizza Unreal Engine, combinato con scansioni fotogrammetriche a definizione 60K, per creare i gemelli digitali più accurati che la tecnologia moderna possa offrire.

Virtual Worlds utilizzerà la sua vasta collezione di punti di riferimento digitalizzati per creare nuove opportunità di ludicizzazione con gli NFT. La prima fase della collaborazione vedrà la creazione di cacce al tesoro in cui i giocatori potranno rivendicare artefatti NFT nei ricchi ambienti 3D, che verranno immediatamente inviati ai loro portafogli utilizzando gli smart contract di Enjin. Gli ambienti 3D di Virtual Worlds offrono molto spazio all’immaginazione. Anche manufatti come sarcofagi, carri, scettri e statue che hanno già modellato saranno coniati come NFT, mentre altri monumenti come Machu Picchu avranno anche i loro set unici di NFT ad alta fedeltà.

“In Virtual Worlds, stiamo portando i più importanti manufatti e monumenti del mondo in un nuovo ecosistema digitale, preservandoli per le generazioni future e rendendoli accessibili al mondo in modi che non sono mai stati prima. Con Enjin alle nostre spalle, il nostro passato globale può essere condiviso e vivere nel nostro futuro digitale”, ha affermato Elliott Mizroch, CEO di Virtual Worlds.

La partnership mira a organizzare eventi virtuali come concerti e mostre d’arte all’interno di questi ambienti virtuali, con biglietti venduti come NFT per creare un nuovo modo di fruire dei contenuti virtuali. Virtual Worlds prevede inoltre di utilizzare questi ambienti per creare giochi di tipo AAA ambientati in questi ambienti ultra-realistici, inclusi giochi di corse o giocatori contro giocatori, che collegano i giocatori con la storia antica e importanti punti di riferimento culturali.

Gli NFT cross-chain vinti durante le esperienze dei mondi virtuali possono quindi essere scambiati in mercati decentralizzati sulla blockchain JumpNet di Enjin, nonché su Ethereum, Polkadot ed Efinity. Gli NFT saranno integrati nelle app VR e AR, nonché nei giochi 3D nell’ecosistema Enjin, consentendo ai titolari di portare i propri NFT in mondi digitali paralleli.

“Virtual Worlds sta collegando il meglio della grafica 3D e dell’esperienza utente attraverso gli NFT”, ha affermato Maxim Blagov, CEO di Enjin. “Questa è un’ulteriore dimostrazione di come le NFT possono essere utilizzate per coinvolgere i giocatori, creare nuovi mondi ed economie virtuali e connettere tutti gli ecosistemi digitali in un unico multiverso. Questa è anche un’incredibile opportunità per connettere il digitale con il mondo reale attraverso repliche 1-to-1″.

Informazioni su Enjin

Enjin è la piattaforma all-in-one per lo sviluppo di ecosistemi blockchain scalabili e interoperabili, rendendo semplice per chiunque adottare NFT nel proprio stack di prodotti. Gli NFT sono fondamentali per la piattaforma Enjin, con Enjin Wallet, Marketplace, Beam e JumpNet che offrono un ecosistema completo per detenere, acquistare e distribuire NFT su una piattaforma scalabile e quasi zero. I prodotti di Enjin vedono un’ampia applicazione in giochi blockchain, applicazioni e campagne di marketing innovative.

Informazioni sui mondi virtuali

Mondi virtuali

progetta ambienti 3D realistici per connettere le persone con i luoghi storici del globo. Virtual Worlds ha più di 20 anni di esperienza e ha lavorato con molte delle più grandi società di intrattenimento del mondo come Disney, Netflix, Amazon, National Geographic, Discovery, Nvidia e altre.

Contatto

Dan Edelstein

FONTE: Enjin

