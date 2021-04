Edward Snowden si finanzia per $ 5,4 milioni grazie ad un NFT

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Un’opera d’arte NFT creata da Edward Snowden è stata venduta per $ 5,4 milioni in Ethereum. I proventi della sua vendita NFT vanno alla Freedom of the Press Foundation.

“Stay Free” ritrae l’informatore della NSA e l’americano esiliato con una mano sul mento come una moderna statua di Rodin. (Il fotografo Platon ha scattato la foto.)

Guardate più da vicino, tuttavia, e scoprirete che l’immagine è stata ricavata dalle pagine di una decisione della corte d’appello degli Stati Uniti secondo cui il Patriot Act non consentiva la raccolta di massa e la sorveglianza dei tabulati telefonici degli americani da parte del Agenzia di sicurezza nazionale.

Un promemoria del fatto che il simbolismo di @Snowden conio il suo primo NFT va ben oltre il prezzo. Le tecnologie decentralizzate che alimentano questa asta rimodelleranno radicalmente il nostro mondo, proprio per frenare l’abuso di potere contro cui @Snowden si è pronunciato. https://t.co/ofNi1nSwzZ – kayvon🪐 (@saturnial) 16 aprile 2021

Mentre l’ACLU ha vinto quella causa, Snowden rimane persona non grata negli Stati Uniti per il suo ruolo nel rendere pubblico il programma di sorveglianza della NSA. Nel 2013, mentre l’analista informatico stava assumendo un contratto per l’agenzia di sicurezza, ha iniziato a far trapelare documenti riservati alla stampa. Poco dopo essere stato accusato di spionaggio, Snowden è volato in Russia, dove gli è stato concesso l’asilo e poi la residenza.

Snowden ha venduto l’artwork su Foundation, un mercato NFT gestito dalla comunità in cui l’NFT Overly Attached Girlfriend ha venduto per 200 ETH e un’animazione di Nyan Cat ha guadagnato 300.

Tali importi sembrano relativamente irrisori rispetto ai 2.224 ETH spesi per Stay Free, il primo NFT di Snowden.

Gli NFT sono token digitali unici che spesso si presentano sotto forma di opere d’arte, carte collezionabili o altri oggetti da collezione.

C’è solo un’edizione di “Stay Free”, il che significa che il vincitore dell’asta, @PleasrDAO (fan dell’artista digitale ppleasr, che vende anche NFT redditizi ), ha l’unica copia dell’opera.

Secondo Snowden, i proventi andranno alla Freedom of the Press Foundation, un’organizzazione no-profit fondata nel 2012 che sviluppa strumenti di crittografia e comunicazione open source e tiene traccia della libertà di stampa.

In qualità di presidente della fondazione, Snowden fa parte del consiglio di amministrazione insieme a John Cusack, al giornalista Glenn Greenwald e a Daniel Ellsberg, il reporter dell’era del Vietnam meglio conosciuto per aver inviato i Pentagon Papers al New York Times.