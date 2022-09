Uno dei più grandi Drop di sempre su Nifty Gateway per CRYPTO ART – Begins￼

Arriva su Nifty Gateway uno dei più grandi Drop di NFT di sempre in occasione dell’ingresso nel Web3 di “CRYPTO ART – Begins”, il libro che sta innovando il mondo dell’editoria combinando parte stampata, NFT e Metaverso e che racconta la storia e l’evoluzione della Crypto Art attraverso le opere di 50 tra gli artisti più rappresentativi del movimento.

Un numero limitato di SPECIAL EDITIONS di “CRYPTO ART – Begins” potranno essere collezionate in NFT e coloro che se le aggiudicheranno avranno accesso a tanti benefit tra cui copie fisiche uniche e numerose esperienze tra realtà e digitale.

Il libro nasce da un’idea e progetto di The NFT Magazine , il primo mensile da leggere e collezionare su Ethereum. È curato da Eleonora Brizi e pubblicato da Rizzoli Illustrati per Mondadori Electa e Rizzoli New York .

Siete pronti? Vi spieghiamo meglio come prendere parte a questo evento unico per la Crypto Arte e il collezionismo NFT.

IL DROP

I collezionisti avranno 24 ORE a partire dalle 06.30 PM ET del 19 SETTEMBRE (00.30 del 20 Settembre ora italiana) per aggiudicarsi uno degli NFT di “CRYPTO ART – Begins”, al prezzo di 999 $

Con l’acquisto del NFT sono compresi:

Un’edizione speciale fisica del libro con cover personalizzata realizzata da uno dei 50 artisti, con possibilità di riceverla direttamente a casa un anno prima della distribuzione nelle librerie;

realizzata da uno dei 50 artisti, con possibilità di riceverla direttamente a casa un anno prima della distribuzione nelle librerie; L’accesso ad eventi, show e iniziative private con artisti, partner e curatori.

COME FUNZIONA?

Il Drop avverrà su Nifty Gateway, una delle più importanti piattaforme di Crypto Arte al mondo.

Solo al termine del Drop, dopo aver acquistato uno degli NFT di “CRYPTO ART – Begins”, i collezionisti scopriranno quale dei 50 artisti avranno nella loro collezione.

Dopodiché avranno 1 ANNO di tempo per decidere se fare il REDEEM della copia fisica del libro in edizione limitata con copertina rigida personalizzata e realizzata da uno dei 50 artisti presenti nel libro.

Per ricevere la copia fisica di “CRYPTO ART – Begins” i collezionisti dovranno bruciare il loro NFT dell’opera in copertina che è stato consegnato al momento dell’acquisto con una cornice nera, per poi riceverne uno identico con una cornice bianca che indica l’avvenuto ritiro.

ARTISTI PRESENTI NEL LIBRO “CRYPTO ART BEGINS”:

ANGIE TAYLOR – ANNE SPALTER – BARD IONSON – BRENDAN DAWES – DADA.ART – DANGIUZ – DAVID YOUNG – DOT PIGEON – ESPEN KLUGE – FABIO GIAMPIETRO – FEDERICO CLAPIS – GEORGE BOYA – GIANT SWAN – GIOVANNI MOTTA – GISEL FLOREZ – GORDON BERGER – GUS GRILLASCA – HACKATAO – HELENA SARIN – ILAN KATIN – JESSE DRAXLER – JIVINCI – KEVIN ABOSCH – LAPIN MIGNON – LAWRENCE LEE – LULUXXX – MARTIN L. OSTACHOWSKI – MATTIA CUTTINI – MBSJQ – MOXARRA – NANU BERKS – NORRIE HARMAN – OPERATOR – OSINACHI – PASCAL BOYART – PINDAR VAN ARMAN – RARE PEPE – REFIK ANADOL – REINHARD SCHMID – RHEA MYERS – ROBNESS – SARAH MEYOHAS – SKEENEE – SKYGOLPE – SOFIA CRESPO – SPARROW – STELLABELLE – THE VERSEVERSE – TRAVIS LEROY SOUTHWORTH – TREVOR JONES