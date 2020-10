DC Comics rilascerà Il Token NFT di Batman

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA! Jose Delbo di DC Comics face ha collaborato con l’artista criptato Trevor Jones per produrre quattro opere d’arte NFT. L’uscita includerà il popolare supereroe della DC Comics Batman. Gli Art NFT hanno registrato una crescita esponenziale quest’anno.

Una collaborazione di alto profilo tra il fumettista DC Jose Delbo e il crypto artist Trevor Jones vedrà il lancio di crypto art mai viste prima questa settimana.

La collaborazione si presenta come una frenesia per la raccolta di token non fungibili (NFT) che prende piede nel più ampio mercato delle criptovalute, con gli investitori che raccolgono NFT per decine di migliaia di dollari.

Delbo è famoso per il suo lavoro su “Wonder Woman” per il marchio internazionale di fumetti DC Comics e per la serie “Transformers” per Marvel Comics, tra le altre opere d’arte, e si aspetta che l’arte digitale acquisirà un grande successo nei prossimi anni.

Delbo ha detto: “Sempre più sembra che il futuro sia digitale e mentre credo che ci sarà sempre un posto sicuro per l’arte fisica, mi sono davvero divertito a creare arte digitale per questo spazio”.

L’uscita di giovedì presenterà Batman, uno dei personaggi di fantasia più famosi al mondo, interpretato in più modi. La collaborazione consiste in un totale di quattro opere d’arte – due animazioni e due illustrazioni / dipinti – e sarà venduta sul sito di crypto art MakersPlace.

Gli NFT consentono di rappresentare una risorsa digitale con un singolo token sulla blockchain. Non sono divisibili a differenza delle criptovalute come Bitcoin e quindi forniscono un segno di proprietà verificabile e scarsità per i possessori.

Al contrario, Jones rappresenta una razza imminente di “artisti crittografici”, che fondono esclusivamente arte e tecnologia e mettono le loro opere d’arte su token blockchain invece che su tele tradizionali.

“Gallerie e artisti di tutto il mondo stanno lottando terribilmente con la cancellazione di mostre e fiere d’arte, ma è vero che in tempi di crisi le persone si rivolgono alle arti per una tregua, quindi ora gli esperti di tecnologia amanti dell’arte stanno facendo il pieno di arte tramite i mercati NFT, “Ha detto Jones.

Delbo e Jones hanno, indipendentemente, venduto la loro arte digitale per importi che vanno da 20 ETH a oltre 150 ETH (da $ 7.400 a $ 58.000), con la loro prossima collaborazione che dovrebbe vedere un valore più alto come parte dell’asta di giovedì.

L’arte crittografica cresce

L’arte sugli NFT è cresciuta in grande stile. E mentre mercati dedicati come OpenSea, Rarible e MakersPlace possono essere semplici gallerie d’arte digitali per un osservatore occasionale, sono annunciati come il futuro dell’arte dai cyberpunk.

Non sono nemmeno siti web oscuri che raccolgono tale arte crittografica. La scorsa settimana, la famosa casa d’aste Christie’s ha messo all’asta un dipinto a tema Bitcoin per oltre $ 130.000 , con gli acquirenti che hanno ricevuto un dipinto reale del codice originale di Bitcoin e un NFT che ha timbrato la loro proprietà e altre informazioni rilevanti sulla blockchain.

Proprio il mese scorso, la società di ricerca crittografica Delphi Digital ha acquistato cinque NFT Ethereum per oltre $ 162.000 sul gioco blockchain Axie Infinity, considerandoli come investimenti.

Secondo Jones, ci si può aspettare che tali offerte NFT guadagnino ulteriore trazione. “I college e gli artisti d’arte, le gallerie commerciali e le case d’asta che non si adattano ai nuovi modi di creare, vendere, investire e mostrare l’arte finiranno per diventare obsoleti”.

La collaborazione evidenzia la crescita dell’industria di nicchia delle criptovalute e le possibilità per gli artisti di tutto il mondo di collaborare senza problemi con i veterani dell’arte.