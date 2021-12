Cryppo: le collezioni NFT per giocare nel metaverso e guadagnare token

La vendita pubblica inizierà oggi

The Cryptonomist, in collaborazione con la società italiana ArtRights, lancia la sua serie di NFT dedicata a Cryppo.

La vendita pubblica inizierà oggi 21 dicembre alle 18:00 CET sulla più famosa piattaforma per NFT, OpenSea.

Ieri ha avuto luogo una vendita privata, e Cryppo ha visto scambiati più di 50 ETH in poche ore.

Cryppo, l’NFT per giocare in un metaverso

Cryppo ha una tabella di marcia a lungo termine. La serie è formata da 3777 NFT generati dall’intelligenza artificiale con oltre 90 tratti 3D molto speciali, il che rende Cryppo pronto per il metaverso.

Infatti, grazie a una partnership con The Nemesis, Cryppo ha un proprio metaverso, dove i possessori possono incontrarsi, parlare, giocare e partecipare a eventi esclusivi.

Inoltre, in futuro, come da roadmap, i titolari avranno anche la possibilità di acquistare terreni e partecipare a un DAO per ricevere token Cryppo.

Infatti, ogni titolare sarà ricompensato e, in futuro, potrà partecipare alle decisioni della DAO per crescere insieme, grazie ai token di governance Cryppo.

Una DAO è un’organizzazione decentralizzata autonoma in cui i partecipanti di un progetto possono decidere e votare i passi futuri del progetto stesso.

La roadmap, come menzionato sul sito ufficiale, include anche un programma di staking per farmare gli NFT e ricevere tutta la famiglia Cryppo. Infatti, se compri un NFT di Cryppo, puoi puntare e farmare per ottenere la moglie e i figli di Cryppo e ricevere anche i token.

La roadmap prevede anche altri sviluppi futuri come eventi dal vivo, merchandising, e altre opportunità solo per i possessori di Cryppo.

Chi è Cryppo?

Cryppo è un avventuroso ippopotamo (Hippopotamus cryptonomus) che è sopravvissuto ai significativi cambiamenti nelle crypto dalla grande eruzione del vulcano Nakamoto che ha dato vita alle grandi conquiste e battaglie dell’era ICO, IEO, e anche al crash del mercato, KYC, e shitcoins. Oggi nella sua NFT Valley, affronta la più grande sfida delle NFT e del metaverso.

Cryppo si sposta da un database all’altro alla ricerca delle criptovalute e degli NFT più rari da raccogliere e tenere.

Come un ricercatore senza paura, scopre i progetti più interessanti e li mostra in anteprima alla sua comunità nel “Cryppo World”.

È importante menzionare che questo progetto Cryppo NFT ha diversi partner, tra cui Zilliqa, Eidoo, Bitcoin Cash, Amazix, Algorand e altri.