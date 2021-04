Con il NFT Ghost Game Aavegotchi punta al futuro della finanza.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Il movimento DeFi mira a creare strumenti finanziari che riducano al minimo, o eliminino del tutto, la necessità di intermediari. Dove DeFi, arte e giochi si intersecano, puoi dare un’occhiata al futuro. Un gioco chiamato Aavegotchi è all’avanguardia.

In Aavegotchi, acquisti portali che ti consentono di evocare NFT fantasma pixel-art con caratteristiche e personalità uniche. Puoi modellare il tuo fantasma con cappelli e skateboard acquistati e venduti sui mercati NFT. Il tuo fantasma può combattere altri fantasmi e persino adempiere ai suoi doveri civici votando.

Per apprezzare questo gioco, è utile conoscere Aave , un protocollo di prestito decentralizzato per le risorse digitali. Quando presti beni su Aave, ricevi quelle che sono essenzialmente ricevute denominate “token”. Deposita la criptovaluta ether in Aave e il protocollo ti darà i token “aETH”. Per riavere il tuo etere, devi restituire i tuoi gettoni aETH. Per mantenere il tuo aToken, devi mantenere la tua risorsa digitale in Aave.

Per evocare un fantasma usando il tuo portale, devi “iniettarlo” con una quantità minima di “forza spirituale” sotto forma di token. Ritirali e il tuo fantasma morirà. Il risultato è che per evocare i fantasmi, devi prima prestare risorse digitali ad Aave. I giocatori sono incentivati a fornire liquidità ad Aave per mantenere in vita il loro fantasma.

Questa forza spirituale è anche un’innovazione di gioco. Ti sei mai chiesto perché gli oggetti di gioco come le spade digitali o le skin che cambiano l’aspetto di un personaggio hanno un valore? I giocatori possono pagare e pagano per loro perché creano un divertimento extra.

Ma questi elementi hanno un valore oltre al divertimento dell’utente? L’innovazione di gioco in Aavegotchi è che il personaggio fantasma del gioco ha un valore reale iniettato in esso. Puoi masterizzare l’NFT fantasma che hai acquistato da qualcun altro per recuperare gli aToken e usarli per recuperare risorse da Aave.

Se tutto ciò suona troppo complicato e strano per funzionare nella pratica, ripensaci. Il mese scorso, un rilascio di 10.000 NFT Aavegotchi è andato esaurito in meno di un minuto, secondo la società .

L’iniezione degli aToken nell’NFT è resa possibile grazie a un nuovo standard tecnico sulla blockchain di Ethereum. Per semplificare eccessivamente, gli aToken sono di un tipo di token fungibile, mentre gli NFT fantasma sono di un tipo di token non fungibile; uno è comune e intercambiabile come le banconote da un dollaro, mentre l’altro è unico e raro, come l’arte. Questo nuovo standard tecnico consente di gestire più tipi di token contemporaneamente in modo che uno sia collegato all’altro tramite codice.

Quando vendi o trasferisci la tua NFT fantasma, l’aToken viaggia con essa. Quel trasferimento congiunto è garantito e verificabile sulla blockchain.

Queste tecniche per il trasferimento e la verifica delle risorse fungono da segnale che indica il futuro dei prodotti finanziari digitali.

Si consideri un REIT tradizionale, costituito da mutui individuali avvolti in una struttura legale che descrive le regole di proprietà. È necessaria un’enorme quantità di scartoffie per fare in modo che il lotto giusto di mutui si colleghi e viaggi con l’involucro legale.

C’è un modo più semplice per ottenere questo risultato utilizzando la stessa meccanica di Aavegotchi. Sostituisci il fantasma con un involucro legale e le forze spirituali con mutui individuali e hai il REIT, ma con diversi vantaggi. In Aavegotchi, poiché l’NFT fantasma e gli aToken della forza spirituale sono vincolati dal codice, non c’è dubbio su quali risorse siano vincolate all’NFT.

Se un REIT è stato creato con codice, un trasferimento dell’equity token garantirà in modo verificabile che i mutui sottostanti vengano trasferiti simultaneamente. La facilità nell’ottenere certezza ridurrà l’errore umano e diminuirà i costi legali e operativi durante l’emissione.

L’efficienza aggiunta non è l’unico modo in cui questa tecnologia può essere utile. Crea anche le basi per l’innovazione con risorse nativamente digitali che non hanno corollario analogico. Un esempio di ciò è la terra all’interno di metaversi, come Decentraland, un mondo virtuale di proprietà dei suoi utenti.

Ogni lotto di terreno è unico e può essere acquistato sui marketplace. Puoi costruire sul tuo lotto di erba Decentraland. Puoi anche visualizzare quei pacchi come risorse non correlate al di fuori delle metriche tradizionali come l’indice S&P 500.

Con l’innovazione blockchain, è possibile confezionare in modo semplice ed economico un prodotto che fornisce esposizione a un paniere diversificato di risorse. E se volessi acquistare o vendere un REIT vecchia scuola e un lotto di terreno virtuale alla stessa controparte allo stesso tempo?

È possibile utilizzare la tecnologia per creare in modo efficiente un prodotto con un profilo di rischio completamente diverso per coloro che cercano rendimenti non correlati alle metriche tradizionali.

A dire il vero, non tutte le NFT sono prodotti finanziari. Potresti semplicemente voler costruire su un terreno virtuale o combattere i fantasmi. L’innovazione tecnologica all’interno di questi giochi e arte pone le basi per infinite applicazioni di innovazione finanziaria, artistica e di gioco. Cosa possono fare veramente? Vai a giocare e scoprilo da solo.