Come monetizzare con The Sandbox

Quest’articolo ha l’obiettivo di informarvi su alcune delle numerose possibilità che The Sandbox offre per monetizzare il proprio lavoro incentivandovi con 2 fondi in questa fase ancora iniziale del progetto, ma partiamo dall’inizio.

Che cos’è The Sandbox innanzitutto?

The Sandbox è un progetto che unisce Real Estate (virtuale), gaming e la blockchain guidato completamente dalla communità, in cui i creatori e possessori delle terre possono monetizzare le loro creazioni con i loro giochi.



Accedendo al sito, si potrà creare facilmente un account e collegarlo ad un wallet che più preferite (Metamask, Bitski o Arkane tramite il login Social), fatto questo, cliccando sulla sezione map (pallino in basso a sinistra) potrete vedere la mappa con tutti i terreni già acquistati, le land dei vari sponsor come Atari, Binance, Square Enixx o Cryptokitties che sicuramente conoscerete.



In totale saranno disponibili solamente 166.464 terreni che si potranno acquistare a partire da un prezzo che va dai 48 dollari fino ai 18mila (i prezzi della tabella qui sotto sono in SAND, ovvero la moneta lanciata per gestire l’economia interna di The Sandbox).

Dopo questa piccola introduzione, passiamo alla parte più interessante: le componenti più importanti di The Sandbox sono il VoxEdit, il Game Maker, il Marketplace e i giochi che verranno creati sulle terre.



Come abbiamo detto precedentemente The Sandbox è una piattaforma che in gergo tecnico viene definita User Generated Content (UGC): questo vuol dire che è l’ingegno e la fantasia degli utenti a popolare il metaverse (la mappa di terre) con giochi e asset che più preferiscono per monetizzare.



Un punto cruciale lo gioca il copyright che rimane completamente a chi produce l’asset, senza avere vincoli presenti o futuri con detenzione di fantomatiche % da parte di The Sandbox in caso di vendita successiva nel marketplace.



Grazie ai due fondi Creator Fund e il Game Maker Fund, si ha attualmente la possibilità di venire remunerati in base alla vostra bravura e dedizione creandovi un’entrata monetaria che vi potrà aprire la porta a fantastiche collaborazioni in futuro, ma passiamo alla spiegazione dei fondi in breve:

Vi è la possibilità di diventare un creatore riconosciuto da ‘’The Sandbox’’ accedendo al fondo di 2 milioni di dollari presentando richiesta e allegando 3 delle vostre creazioni che dovranno essere fatte tramite il programma di creazione asset chiamato VoxEdit.

In caso si venisse approvati successivamente The Sandbox commissionerà delle creazioni a cadenza settimanale/mensile da creare e vi farà decidere la modalità di pagamento che meglio preferite tra SAND, USD o ETH;



Lascio qui il form per la richiesta → https://www.sandbox.game/en/create/fund-information

Un’altra possibilità è quella di accedere al Game Maker Fund, qui si potrà presentare l’idea del vero e proprio gioco che dovrà essere molto accurata, comprendendo trama del gioco, richiesta e distribuzione del budget in caso vi venisse erogato, persone coinvolte, intenzioni e obiettivi e in base alla complessità di quello che si proporrà il team stanzierà dei fondi (dai 4.000$ minimo ai 30.000$ massimo) che dovranno coprire la realizzazione effettiva del gioco per 3 mesi di lavoro di tutte le figure coinvolte.

Qui il link a scaricare il programma Game Maker con il si dovrà creare il gioco https://www.sandbox.game/en/play/

Mentre qui anche l’altro form in caso vi interessasse provare a inviare la richiesta per ricevere i fondi per la creazione di un vostro gioco https://gamefund.sandbox.game/

Queste sono solo due delle numerose possibilità di monetizzazione che vi ho elencato, ma internamente a The Sandbox stanno nascendo economie molto interessanti nonostante i giochi prodotti non siano ancora stati resi disponibili e i programmi di realizzazione siano ancora in Beta.



Questo sta a dimostrare la fase primordiale nella quale ancora ci troviamo e il fatto che chi inizia ora ad usare questi tool in futuro potrebbe trarne un grande vantaggio.



Ormai seguo il progetto da quasi un anno e per me è facile immaginare una volta che verranno pubblicati i primi giochi, come i creatori di asset e realizzatori di giochi andranno a ruba, a maggior ragione chi è entrato nel programma Creatori di The Sandbox anzi tempo, avendo la possibilità di essere seguito dal team di The Sandbox imparando da chi proprio ha creato quegli strumenti.



Proprio per questo grazie ad alcuni amici abbiamo creato un gruppo di lavoro di artisti e stiamo già lavorando ad un primo gioco che ci è stato commissionato.



Per coloro che vogliono imparare abbiamo creato un’accademia interna nel nostro discord dove verrete seguiti ed aiutati dai nostri Creatori professionisti che creano asset ormai da mesi per velocizzare il vostro processo di apprendimento.



Il nostro progetto tratta a 360 gradi NFT, andando dalla criptoarte, giochi di carte collezionabili, videogiochi, marketplace, siti di analisi e studio fino ad arrivare ai social token, argomento di cui in Italia non se n’è sta parlando per nulla ma che penso sia molto sottovalutato.



Lascio qui il link d’invito (dovrebbe scadere dopo 100 inviti) ma in caso non andasse cercatemi su linkedIn che sarò contento di inviarvelo o di scambiare due chiacchiere su questo fantastico mondo.



A presto!

Giacomo Enrico Petrut