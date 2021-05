Come il mercato dell’arte cinese ha abbracciato gli NFT

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Nonostante la prontezza della Cina per la nuova tecnologia, che comprende l’uso onnipresente di codice QR, pagamento mobile e live streaming, le criptovalute rimangono un’area grigia nell’ambiente normativo cinese.

Nel 2017, la Cina ha ritenuto illegali i processi di raccolta fondi basati su criptovalute che coinvolgono offerte di monete iniziali (o ICO) e da allora le attività legate alle criptovalute hanno operato in punta di piedi.

Ma nei primi mesi del 2021, il paese ha compiuto passi rialzisti sull’uso della criptovaluta e della tecnologia blockchain e sembra meno preoccupato per le loro minacce percepite alla banca centrale.

Questo marzo, la blockchain è stata menzionata in una bozza del piano quinquennale nazionale cinese, ha riferito il South China Morning Post , la prima volta che la tecnologia è apparsa in un documento ufficiale.

E poi a metà aprile, poco dopo che la Cina ha lanciato lo yuan digitale, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha dichiarato in una conferenza stampa che la blockchain verrà utilizzata per gestire il flusso di informazioni insieme ad altre tecnologie emergenti come il cloud computing e l’intelligenza artificiale. “La Cina troverà la sua strada per far crescere le NFT e seguiranno politiche e normative”, ha affermato.

Descritta come la prima grande mostra NFT al mondo, “Virtual Niche: Have You Ever Seen Memes in the Mirror?” è stato organizzato da BCA e ospitato dall’UCCA Lab di Pechino dal 26 marzo al 4 aprile e dal JinArt Institute di Shanghai dal 9 all’11 aprile. La mostra ha presentato opere di Beeple, Pak e altri e ha attirato oltre 10.000 visitatori in totale, secondo He.

Kang Song, che supervisiona le mostre al JinArt Institute, ha detto che “Virtual Niche” era più popolare delle sue solite mostre (la maggior parte delle quali si concentra sull’arte tradizionale cinese). “C’erano circa 2.000 visitatori e molti dei quali erano molto entusiasti”, ha detto. “Era una mostra [non vendibile], ma abbiamo ricevuto molte richieste sui prezzi.”

Per quanto riguarda i collezionisti, i professionisti della crittografia asiatici stanno saltando sul carro della NFT. Il fondatore di BCA Bohan Sun si è laureato alla Central Academy of Fine Arts di Pechino, una scuola d’arte di alto livello , ed è stato uno dei primi investitori in criptovalute in Cina. Sundaresan, che ha vinto la storica asta di Beeple, è il fondatore del fondo crypto Metapurse.

Per Sun, Beeple underbidder e schietto fondatore della piattaforma blockchain Tron, gli NFT sono un nuovo modo per generare buzz. Dopo aver fondato il suo fondo di investimento NFT, Just NFT, alla fine di marzo, ha vinto una collezione di lavori di Pak alla prima asta NFT di Sotheby.

Il fondo sta acquisendo solo opere d’arte con un prezzo pari o superiore a $ 1 milione e ha acquistato opere di artisti blue-chip inclusi e, oltre agli artisti NFT, secondo una dichiarazione di Tron.

“Gli acquirenti e i collezionisti asiatici sono in anticipo sul mercato e sono molto aperti e ricettivi ai nuovi mezzi artistici”, ha detto Ho di Christie’s.

“Molte discussioni sugli NFT stanno andando forte nella regione, il che si estende oltre l’arte ad altri campi, tra cui la musica e gli orologi”. A metà aprile, l’acclamato fotografo di Hong Kong, ha lanciato la prima collaborazione artistica NFT in Asia con il cantante Eric Chou per il video musicale di quest’ultimo.