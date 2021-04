Come i gemelli Winklevoss dopo la perdita di facebook hanno iniziato a guadagnare miliardi di dollari con Bitcoin e NFT

Se hai visto il film “The Social Network” (2010) potresti ricordare i gemelli Cameron e Tyler Winklevoss , interpretati da Armie Hammer. Mentre sono diventati famosi per aver contestato e perso la proprietà di Facebook contro Mark Zuckerberg , ora possiedono un impero multimilionario grazie al business delle criptovalute, principalmente Bitcoin e NFT .

Nel febbraio 2008, i gemelli Winklevoss hanno raggiunto un accordo legale con Zuckerberg, che ha accettato di pagare loro $ 45 milioni in azioni Facebook e $ 20 milioni in contanti. Sei mesi dopo, il duo ha rappresentato gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Pechino nelle competizioni di canottaggio.

Subito dopo, nel 2012, Cameron e Tyler hanno investito $ 10 milioni in una nuova e rara sensazione digitale: Bitcoin . Allora, la criptovaluta costava solo $ 8 per unità, ben lontano dal prezzo record di $ 63.300 che vale oggi .

L’ascesa di Bitcoin , insieme ai loro investimenti in altre attività, ha catapultato la ricchezza combinata dei fratelli, ora 39, a 6 miliardi di dollari , secondo l’elenco dei miliardari di Forbes .

Sempre nel 2012, i gemelli hanno fondato il family office Winklevoss Capital Management per intraprendere investimenti in venture. Ad oggi, la coppia ha investito in almeno 25 startup di asset digitali.

Uno dei suoi investimenti più recenti è stato in Block-Fi , il gigante del prestito Bitcoin in crescita. La società ha annunciato di aver appena raccolto $ 350 milioni di investimenti e ora è valutata oltre $ 3 miliardi .

Siamo entusiasti di annunciare il completamento della nostra serie D da 350 milioni di dollari, valutando l’azienda a 3 miliardi di dollari. Il round è stato guidato da nuovi investitori, tra cui Bain Capital Ventures, partner di DST Global, Pomp Investments e Tiger Global. https://t.co/tO3Xbfa3ij – BlockFi (@BlockFi) 11 marzo 2021

Nel maggio 2013, il Winklevoss ha investito $ 1,5 milioni in BitInstant , uno scambio con sede a Brooklyn che ha scambiato dollari per bitcoin in pochi minuti a pagamento. Si stima che le operazioni della piattaforma rappresentassero il 30% degli acquisti totali di Bitcoin in quel momento.

Sfortunatamente, alcuni di questi non erano del tutto legali e il sito fu chiuso entro la fine di quell’anno, mentre l’amministratore delegato, Charlie Shrem, fu arrestato e trascorse un anno in prigione .

Dopo questa battuta d’arresto e subendo il rifiuto della comunità della Silicon Valley , i gemelli identici sono diventati proprietari di due società che hanno portato loro miliardi di dollari di profitti: Gemini e Nifty Gateway .

Una fortuna depositata nel mondo delle criptovalute

Gemini Trust Co., fondata nel 2014, è una piattaforma per lo scambio e il portafoglio criptomonedas , che consente ai clienti di acquistare, vendere e archiviare risorse digitali.

Due anni dopo è diventato il primo exchange autorizzato ad acquistare e vendere Ethereum , la seconda valuta digitale più popolare dietro Bitcoin .

Nell’ottobre 2015, Gemini è stata tra i primi scambi di criptovaluta designati come banca fiduciaria dal Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York. In altre parole, è soggetto agli stessi requisiti regolamentari delle banche tradizionali.

Oggi, Gemini offre scambio e archiviazione per 33 criptovalute delle oltre 300 esistenti sul mercato. Il suo volume di scambi è stato di $ 29 miliardi nell’ultimo anno, mentre i suoi punteggi di “ fiducia ” sono alla pari con i giganti delle criptovalute come Binance e Coinbase .

Attenzione clienti SG! #GeminiEarn è ora disponibile per tutti gli utenti Gemini a Singapore!

L’interesse viene guadagnato ogni giorno

Nessun minimo

Nessuna commissione quando riscatti la tua criptovaluta

Inizia a guadagnare oggi! https://t.co/MlT15yW99A pic.twitter.com/PUWf1ZdzFV – Gemini (@Gemini) 13 aprile 2021

Inoltre, i gemelli Winklevoss hanno una propria valuta digitale , il Gemini Dollar , che è ancorata al valore del dollaro USA ed è quindi considerata stabile. In altre parole, è uno stablecoin , come quello che Facebook intende lanciare con il nome di Libra .

Gemini offre anche ai suoi clienti una carta di credito e un conto di risparmio Bitcoin che paga un interesse del 7% sui depositi crittografici.

“Gemini è il ponte dove le persone possono migrare dalla finanza centralizzata, dalla loro banca attuale e in questo nuovo mondo “, ha detto Cameron in dichiarazioni citate da Forbes . “Il nostro modello di business non si basa sulle informazioni o sulla monetizzazione della privacy. Si basa sui mercati e sulle tariffe commerciali “, ha aggiunto.

Alla conquista del terreno delle NFT

Nel novembre 2019, Gemini Trust Co. ha acquistato Nifty Gateway , una piattaforma di aste di arte digitale sotto forma di NFT o token non fungibili . All’epoca, la startup fondata dai gemelli Duncan e Griffin Cock Foster aveva solo sette mesi.

Grazie alla febbre per queste risorse digitali, lo scorso febbraio Nifty Gateway ha contribuito con 75 dei 91 milioni di dollari alle vendite d’arte NFT, secondo i dati di CryptoArt.io .

Alla fine di marzo, la piattaforma aveva venduto 132 milioni di dollari , ovvero il 70,2% dei 188 milioni di dollari che il mercato dei collezionisti NFT ha generato.

Oggi, Nifty Gateway è la piattaforma di arte digitale più esclusiva al mondo, soprattutto grazie alla sua attenta selezione di artisti. Un’altra tattica è quella di offrire le opere poco a poco, per ottenere il massimo beneficio. Pertanto, la commissione del 15% che addebitano agli artisti per ogni transazione è piuttosto succosa.

Il suo artista più famoso è Mike Winkelmann , meglio conosciuto come “Beeple” , la cui opera ” Every Day: The First 5,000 Days” è diventata la NFT più costosa della storia . Il pezzo digitale è stato venduto nel marzo 2021 alla casa d’aste Christie’s per $ 69 milioni .

Il 31 ottobre 2020, ‘Crossroad ‘ di Beeple è stato venduto a Nifty Gateway per $ 66.666,66 . L’acquirente lo ha rimesso in vendita sulla stessa piattaforma e lo scorso febbraio ha realizzato 6,6 milioni , un profitto di 90 volte il prezzo originale.

Altri Beeple NFT, venduti all’asta per un dollaro ciascuno, ora valgono centinaia di migliaia di dollari.

“Ora stiamo guadagnando $ 4 milioni in cinque minuti”, dice Cameron dei lavori che un anno fa avrebbero portato $ 50.000 in una buona giornata. Tyler aggiunge: “Fondamentalmente l’intero mondo dell’arte, l’intero mondo dello spettacolo, sta buttando giù la porta “.

Il futuro di Winklevoss nell’economia digitale

Cameron e Taylor Winklevoss visualizzano entrambe le società a lungo termine come mercato e portafoglio per tutti i tipi di risorse, inclusi titoli di proprietà, passaporti, merci, oggetti da collezione, personaggi di videogiochi, film, musica e biglietti per eventi.

Hanno anche in programma di integrare Gemini e Nifty Gateway in un unico prodotto in cui gli NFT vengono utilizzati come garanzia per i prestiti di criptovaluta.

Ciò consentirebbe agli utenti di sfruttare le proprie risorse digitali per il finanziamento senza la necessità di venderle.

“C’è una membrana o un abisso tra il vecchio mondo e questo nuovo universo crittografico. E noi siamo il canale che aiuta le persone a passare dall’offline all’online “, hanno detto i fratelli a Forbes .