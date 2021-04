CoinGecko lancia una sezione NFT Spotlight dedicata all’arte

CoinGecko ha lanciato “NFT Spotlight” sul proprio sito web. Sven Eberwein è il primo artista a collaborare.

Uno dei problemi di vecchia data nel mondo dell’arte è stato riunire clienti e venditori con relativa facilità. Molti artisti spesso lottano per colmare il divario. “Spotlight” è un altro passo del settore delle criptovalute per colmare questa lacuna con gli NFT.

Gli NFT forniscono una nuova piattaforma per gli artisti

CoinGecko ha annunciato il lancio di un NFT incentrato sull’arte chiamato “Spotlight”. Il sito di informazioni crittografiche è stato a lungo un sostenitore degli NFT, ha raggiunto i massimi storici nel 2020 e presenta persino una sezione “NFT of the Day” sul proprio sito.

I token non fungibili sono esplosi a causa in gran parte della loro flessibilità come risorse digitali e dei mercati in espansione che li abbracciano. Questa capacità di esplorare la creatività utilizzando questi gettoni ha aperto una nuova tendenza nel mondo dell’arte. Abbiamo già visto molti esempi di questo con artisti come Beeple e Damien Hirst che hanno realizzato opere esclusive per NFT.

Beeple, alias Mike Winkelmann, sta persino stabilendo record d’arte grazie agli NFT. L’ artista digitale con sede negli Stati Uniti ha recentemente venduto un pezzo intitolato Everydays: the First 5000 Days per $ 69 milioni a marzo. La vendita è avvenuta presso la leggendaria casa d’aste di Cristie ed è diventata il terzo prezzo più alto pagato per un lavoro svolto da un artista ancora vivo.

L’attrattiva dell’arte NFT è che fornisce sia agli artisti che agli acquirenti l’accesso l’uno all’altro che prima non esistevano. Artisti precedentemente sconosciuti vedono aumentare le vendite mentre i collezionisti dilettanti ampliano i loro portafogli.

Concentrandosi su una comprensione più profonda del background unico di ogni artista, CoinGecko spera di far crescere la voce e l’apprezzamento di ogni pezzo.

Collaborando con l’artista Sven Eberwein

CoinGecko non avrebbe potuto trovare un artista migliore per aiutarli a lanciare il loro NFT di Sven Eberwein.

Eberwein è stato in prima linea nell’arte e negli NFT per un bel po ‘di tempo. È stato il primo artista a presentare il suo lavoro su $ MEME . Il suo obiettivo è creare un mondo più sostenibile riducendo le emissioni di carbonio utilizzando crediti di compensazione.

Il grande biglietto NFT all’asta è un pezzo 1/1 dell’artista e senior design modeler di Tesla. Tutti i proventi delle tasse postali saranno devoluti in beneficenza.

I seguenti pezzi verranno vinti tramite un’estrazione fortunata, o una lotteria, utilizzando le caramelle CoinGecko come gettoni d’ingresso.

L’asta inizia il 19 aprile 2020 alle 22:00 EST, con l’annuncio delle estrazioni fortunate in seguito. Tutti i proventi verranno utilizzati per coprire le commissioni di transazione e di conio e poi il resto sarà donato a Mint.af e ai gruppi bisognosi al di fuori della criptosfera.

Questa iniziativa sarà realizzata con l’aiuto di The Giving Block.