Cj Hendry distrugge le opere di Basquiat e Warhol e crea un NFT

Nel 2019, l’artista visivo di New York Cj Hendry ha creato un’illustrazione realistica basata su un’iconica fotografia che ritrae Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat mentre brandiscono i guantoni da boxe.

Il lavoro è stato ispirato da una selezione di immagini scattate dal leggendario fotografo Michael Halsband il 10 luglio 1985 durante uno shooting con i luminari della pop art.

Hendry ha ricevuto una lettera di cessazione e desistenza da Halsband per “distruggere l’opera d’arte”, con il fotografo che citava “violazione del copyright”, secondo l’artista. Hendry ha obbedito in modo molto imprevedibile. Invece di sbarazzarsi del suo pezzo, l’artista ha registrato se stessa dipingendo con lo spray sul disegno e l’ha coniato come uno dei NFT su SuperRare che è attualmente all’asta.

“È straordinario che un pezzo possa richiedere centinaia di ore per essere realizzato e secondi per eliminarlo dall’esistenza”, ha detto in una descrizione.

Giustamente intitolata VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT, la registrazione ha attualmente un’offerta elevata di 2,75 ETH (circa $ 6,685 USD).

Guarda un fotogramma dalla clip qui sopra e poi vai al sito Web di SuperRare per fare un’offerta per il lavoro con l’asta che terminerà il 16 aprile.