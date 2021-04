Christie’s annuncia la nuova asta NFT di Tatler

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA! In esclusiva Tatler , siamo lieti di dare la notizia del prossimo Christie’s Post-War and Contemporary Art Day Sale Trailblazers: Centuries of Female Abstraction , che si terrà il 14 maggio 2021. ▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su Celebrando le donne dell’espressionismo astratto, l’asta sarà presenta agli intenditori sia dell’arte digitale che di quella tradizionale l’opportunità rara di acquisire dipinti di Helen Frankenthaler, Elaine de Kooning, Grace Hartigan, Yvonne Thomas e Lynne Mapp Drexler. ▷ Compra ORA le migliori Opere NFT ART su Ogni opera è accompagnata da un NFT originale creato da Rewind Collective in risposta alle vite e alle opere delle donne presenti.

Quindi cosa sono esattamente gli NFT?

Ancora da file video. Pensando a Helen , un NFT unico di Rewind Collective Christie’s Images 2021

Prima di approfondire i dettagli dell’innovativa vendita di Christie’s, è fondamentale che i potenziali offerenti abbiano chiarezza sugli NFT, acronimo di “token non fungibili”. In termini più semplici, gli NFT trasformano normali file digitali (opere d’arte, video, tweet, ecc.) In risorse uniche e verificabili utilizzando la tecnologia blockchain. Simile ad avere un atto, le NFT consentono l’autenticazione e forniscono la provenienza.

Ancora da file video. Remember Us IV (Watch Your Head) , un NFT unico di Rewind Collective Christie’s Images 2021

Secondo Andrew R. Chow di Time Magazine , “L’arte digitale è stata a lungo sottovalutata, in gran parte perché è così disponibile gratuitamente. Per aiutare gli artisti a creare valore finanziario per il loro lavoro, gli NFT aggiungono l’ingrediente cruciale della scarsità. Per alcuni collezionisti, se sanno che la versione originale di qualcosa esiste, sono più propensi a desiderare il pezzo “autentico”.

Chow arriva dritto al cuore di come gli NFT rendono le opere d’arte digitali distintive e, quindi, adatte alle aste blue-chip. Il richiamo della scarsità si è anche dimostrato efficace nell’attrarre acquirenti per NFT che sono più simili a oggetti da collezione, come il CEO di Twitter Jack Dorsey che vende il suo primo Tweet come NFT per lo scioccante $ 2,9 milioni.

Ancora da file video. Pensando a Elaine (I Call Bull) , un NFT unico di Rewind Collective Christie’s Images 2021

Sotto il tema ombrello delle artiste pioniere, Christie’s ha curato un’incantevole selezione di opere in collaborazione con Rewind Collective – un gruppo anonimo e femminista di artisti digitali – e Amar Singh della Amar Singh Gallery di Londra. Insieme, questo trio di leader del settore ha progettato un’esperienza unica che evoca un dialogo visivo avvincente tra passato e presente.

Ancora da file video. Thinking of Grace , un NFT unico di Rewind Collective Christie’s Images 2021

“Come parte di questo raggruppamento, offriremo in vendita anche un lotto NFT creato dal Collettivo Rewind … rispondendo ai dipinti esistenti e alle strutture del mondo dell’arte,” condivide Isabella Lauria, Responsabile del Post-War per Present Sales di Christie’s. Per quanto riguarda l’impatto duraturo di Amar Singh, Lauria aggiunge che il loro team “continuerà a costruire sul suo lavoro sostenendo le artiste”.

Facendo eco ai sentimenti di Lauria, Singh condivide che, ” Trailblazers: Centuries of Female Abstraction è un progetto bello e importante che celebra le donne, e sono entusiasta di lavorare con Christie’s e Rewind Collective per portarlo sul mercato”. Quando è stato indagato sul vertiginoso boom delle NFT, Singh – che è stato in prima linea nell’acquisizione di arte digitale – osserva che, nonostante il rumore che satura il mercato, quando si tratta di “ mettere in evidenza le donne e le minoranze, le NFT possono essere un potente strumento per un cambiamento positivo. ‘

Senza titolo di Yvonne Thomas, 1954. Stimato $ 30.000 – $ 50.000 Christie’s Images 2021

L’intelligente composizione dell’asta consente ai collezionisti di esaminare la crème de la crème delle opere di dinamo pionieristiche come Helen Frankenthaler, sperimentando contemporaneamente i frutti del loro impatto nel lavoro contemporaneo di Rewind Collective . Intrinsecamente, Trailblazers: Centuries of Female Abstraction offre la possibilità di acquisire un piccolo pezzo del lungo arco della storia dell’arte, in particolare l’evoluzione delle donne come creative d’avanguardia.

“Opere di pittori espressionisti astratti come Grace Hartigan ed Elaine de Kooning ci mostrano la ricca storia di dove sono state le artiste”, riflette l’autore di Ninth Street Women , Mary Gabriel. “E l’innovativo ed entusiasmante Rewind Collective ci mostra dove stanno andando le artiste.” In qualità di finalista del Premio Pulitzer con una conoscenza enciclopedica di artiste donne, Gabriel è allo stesso tempo una creatrice di gusti e una storica il cui timbro di approvazione la dice lunga.

La visione online di Trailblazers: Centuries of Female Abstraction aprirà al pubblico alla fine di questa settimana. Come vendita esperienziale, gli esteti sono incoraggiati a interagire con gli NFT (che sono file video) e contemplare la loro relazione con i cinque dipinti sul blocco dell’asta.

Ogni NFT è completato da una voce di catalogo scritta da Rewind Collective , che espone l’ispirazione alla base del prodotto finito e l’eredità dell’artista donna per la quale l’opera è in definitiva un tributo. Per i nostri collezionisti filantropici, Christie’s offre anche una NFT autonoma intitolata Remember Us IV (Watch Your Head) , con il 10% del prezzo realizzato destinato a Vital Voices , un’organizzazione di emancipazione femminile.

Pigeon Calls di Grace Hartigan, 1962. Stimato $ 80.000 – $ 120.000 Christie’s Images 2021

Un’opera affascinante, Remember Us IV (Watch Your Head) richiama l’episodio biblico di Giuditta che decapita Oloferne, con reinterpretazioni digitali di opere di quattro artiste del XVI e XVII secolo: Lavinia Fontana (1552–1614), Fede Galizia (1578 –1630), Artemisia Gentileschi (1593–1656) ed Elisabetta Sirani (1638–1665).

Esplora l’intera gamma di questa asta d’avanguardia cliccando qui nei prossimi giorni.