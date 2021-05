CHIAMARSI BOMBER SBARCA SU THE NEMESIS CON IL SUO “SUMMER VIRTUAL VILLAGE”

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Chiamarsi Bomber, la storica community social di calcio nata nel 2010 e con oltre 3 milioni di followers, sceglie The Nemesis per creare il suo Metaverso virtuale ed offrire alla community un’esperienza incredibilmente immersiva!

Milano 6 Maggio 2021, Lo spirito innovativo del team di Chiamarsi Bomber e le potenzialità di The Nemesis regalano alla community un’esperienza che diventerà presto il “Must have” per molti brand, community e influencer!

Cos’è The Nemesis? Una piattaforma innovativa che unisce gaming ed entertainment sfruttando la realtà virtuale e la realtà aumentata; dove gioco e vita reale si fondono in uno scenario interattivo dalle incredibili potenzialità finora mai esplorate.

Come 12 anni fa, Chiamarsi Bomber ci ha visto lungo ed ha colto subito l’opportunità di collaborare con The Nemesis sfruttando un innovativo strumento di marketing per potenziare l’engagement della community ed incrementare l’awareness attraverso la gamification. Non più solo contenuti statici ma esperienze online e offline, nelle quali l’utente diventa protagonista interagendo e giocando direttamente con il brand.

Oltre a poter giocare ai gameplay personalizzati, l’utente, che può esplorare l’universo virtuale grazie al proprio avatar personalizzato, può partecipare anche ad eventi in live streaming, acquistare prodotti dai V-Store, incontrare nuovi amici vivendo l’esperienza virtuale da web o dall’applicazione mobile IOS e Android. Proprio come se l’era immaginata S.Spielberg nel suo famoso film “Ready Player One”.

The Nemesis è diventata presto la piattaforma di riferimento anche per gli NFT ospitando diversi eventi con importanti artisti ed influencers tra i quali F.Clapis, G.Motta e M.Montemagno. I Non-Fungible Token sono file digitali acquistabili, la cui identità e proprietà sono iscritte su blockchain.

Le blockchain sono registri condivisi e immutabili che facilitano il processo di registrazione delle transazioni e di tracciamento degli asset. In questo caso, appunto, opere digitali. Questo nuovo sistema ha già rilanciato il mercato dell’arte. Si pensi che l’enorme collage in Jpeg dell’artista Beeple, è stato battuto all’asta da Christie’s lo scorso 11 marzo per la cifra impressionante di 70 milioni di dollari.

Nelle prossime settimane i fan di Chiamarsi Bomber potranno incontrarsi sull’isola e giocare ai gameplay personalizzati per vincere fantastici premi della nuova collezione firmata Chiamarsi Bomber.

Mercoledi 19 Maggio alle 21.30, sulla spiaggia virtuale del “Summer Village”, si terrà l’evento Live condotto da Jori Delli, modella e influencer con più di 300mila followers, che premierà i vincitori invitandoli nel live e farà una sorpresa a tutti gli avatars presenti all’evento.

Gaming Challenges, Eventi live streaming, e-commerce, digital Art, hanno finalmente un unico grande palcoscenico, e Chiamarsi Bomber è pronto a entrare in scena.

