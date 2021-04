Chi è veramente METAKOVAN il collezionista che ha speso 69 milioni $ per un NFT di Beeple?

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Il 32enne è vestito casual con una maglietta e pantaloni chino, vive in un normale appartamento di Singapore e non possiede alcuna proprietà o un’auto, con la maggior parte dei suoi investimenti nel mondo virtuale.

“Il mio tesoro sarebbe il mio computer. E forse il mio orologio”, ha detto all’AFP Vignesh Sundaresan, nato in India, noto anche con lo pseudonimo di MetaKovan, dal suo appartamento scarsamente decorato.

Il suo comportamento senza pretese non offre alcun indizio che sia un investitore multimilionario che finanzia un fondo incentrato su “token non fungibili” (NFT), che utilizzano la tecnologia blockchain per trasformare qualsiasi cosa, dall’arte ai meme di Internet, in oggetti da collezione virtuali.

Il mese scorso il programmatore ha acquistato l’NFT più costoso del mondo – “Everydays: The First 5.000 Days” dell’artista statunitense Beeple – evidenziando come il lavoro virtuale si stia affermando come un nuovo genere creativo.

Con gli NFT, molti vedono un’opportunità per monetizzare l’arte digitale di tutti i tipi, offrendo ai collezionisti il diritto di vantarsi alla proprietà finale, anche se l’opera può essere copiata all’infinito.

Sundaresan ha difeso il prezzo pagato per il collage di 5.000 opere d’arte create in giorni consecutivi, che ha trasformato il suo creatore, vero nome Mike Winkelmann, nel terzo artista vivente più prezioso.

“Ho pensato che questo pezzo fosse così importante”, ha detto.

“Come un pezzo in sé è fantastico. Ma c’è questo segnale e l’intenzione simbolica anche di mostrare al mondo che … c’è tutta questa cosa che sta succedendo sottoterra.”

La popolarità degli NFT è cresciuta lentamente, ma ha raggiunto i titoli dei giornali solo con la vendita dell’ultimo lavoro di Beeple.

– ‘Connessione dell’anima’ –

Il fondo Metapurse di Sundaresan ha acquistato un altro set di 20 opere di Beeple a dicembre e ha venduto la proprietà parziale della collezione come “gettoni” – originariamente al prezzo di $ 0,36 per gettone e ora del valore di circa $ 5.

Ma ha detto che l’acquisto di “I primi 5.000 giorni” è stato emotivamente estenuante: la vendita dalle aste di Christie’s è durata due settimane, con il prezzo a partire da soli $ 100 e 22 milioni di persone che hanno effettuato l’accesso per guardare gli ultimi drammatici momenti.

“Non pensavo che sarebbe stato così competitivo in realtà”, ha detto. “Anche per me spendere così tanti soldi, è piuttosto difficile.”

Ha in programma di mostrare la sua arte digitale in una galleria virtuale e prevede di assumere un architetto per progettarla.

“Come avatar, sarai in grado di andare lì e andare a diversi piani e guardare quest’arte”, ha detto.

Sundaresan ha detto di sentire un legame personale con “I primi 5.000 giorni” poiché la sua storia rispecchiava quella di Beeple – entrambi gli uomini hanno iniziato come dilettanti relativi nel loro campo, ma hanno trovato il successo dopo anni di duro lavoro.

Beeple ha iniziato “I primi 5.000 giorni” nel 2007, quando era un web designer annoiato e ha creato un’opera d’arte ogni giorno.

“È cresciuto ogni giorno – ha lavorato da 13 anni per arrivare a questo punto”, ha detto Sundaresan.

“Ho sentito questa connessione dell’anima con lui.”

– ‘Nel posto giusto al momento giusto’ –

Come studente universitario di ingegneria, Sundaresan ha detto che non poteva nemmeno permettersi un laptop.

Ha provato a creare vari servizi web che hanno fallito, ma ha ottenuto la sua pausa fondando una società di criptovaluta nel 2013.

Ora è amministratore delegato di una società di consulenza IT e finanzia il fondo di investimento NFT Metapurse.

Tuttavia, nega che il suo acquisto più recente sia stato un’acrobazia per aumentare il valore dei suoi altri NFT, come alcuni critici hanno suggerito, e insiste sul fatto che sta cercando di aiutare gli artisti.

Ma non tutti credono che il boom della NFT offra molto supporto.

“Vedo artisti occasionali che ottengono un sacco di soldi perché sono fortunati, sono nel posto giusto al momento giusto”, ha detto Antonio Fatas, professore di economia all’INSEAD business school.

“Ma per l’artista normale che cerca di farsi conoscere, non vedo come questo stia aiutando.”