Brian Armstrong CEO Coinbase ha pubblicato una canzone NFTs

Uno dei fondatori di criptovalute di maggior successo è ora nell’ultima cosa crittografica: i token non fungibili.

Il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha pubblicato una canzone chiamata “Never Give Up” come NFT.

È una delle tre canzoni di NFT che sta facendo con il DJ Davi e in offerta per il mercato crittografico Zora.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Il fondatore e CEO di Coinbase Brian Armstrong ha appena pubblicato una canzone elettronica chiamata ” Never Give Up ” come segno nonfungibile (NFT).

È una delle tre canzoni che Armstrong pubblicherà, che sono state create in collaborazione con David Khanjian, un DJ meglio conosciuto come Davi. Davi prenderà tutti i proventi guadagnati dagli NFT venduti, ha detto Armstrong in un tweet giovedì .

Armstrong ha detto che la traccia “Never Give Up”, che è di sei minuti e 52 secondi, parla di “come quando provi a costruire qualcosa di nuovo, ci saranno molti dubbiosi e haters lungo la strada. Ignorali e fidati del tuo istinto”.

“La determinazione è la chiave per l’innovazione (con un omaggio a @elonmusk)”, ha detto Armstrong oltre la traccia, che presenta l’audio tratto da un’intervista di “60 minuti” con il famoso SpaceX e il fondatore di Tesla Elon Musk, che ha pubblicamente combattuto contro il suo i propri oppositori, come le persone che hanno ridotto le azioni di Tesla.

Armstrong sembra vedersi nella stessa barca di Musk e vincere contro gli oppositori.

Coinbase, il più grande scambio di criptovaluta negli Stati Uniti, è stato valutato a $ 68 miliardi il mese scorso, secondo Reuters. Sta per essere reso pubblico in una tanto attesa quotazione diretta il 14 aprile .

Ma per molti anni durante i primi anni di vita dell’azienda, le persone pensavano che Bitcoin non sarebbe stato molto importante e non pensavano che ci sarebbe stato un futuro per le società legate alle criptovalute come Armstrong.

“Sono stati scritti oltre 379 articoli, che dichiaravano prematuramente la fine di Bitcoin”, ha scritto Armstrong in un post sul blog l’anno scorso. “Non solo Bitcoin è sopravvissuto, ma ha prosperato, diventando l’asset con le migliori prestazioni del decennio. Gli oppositori sono stati smentiti”.

Più tardi nello stesso anno, Armstrong è stato trattato con più oppositori quando è stato coinvolto in polemiche su una politica che ha promulgato che ha dichiarato che Coinbase sarebbe rimasto apolitico non prendendo posizione in politica o cause sociali.

La posizione ha causato un sacco di contraccolpi e circa il 5% della società ha lasciato . Ma, ha detto la società a Insider , nuovi candidati sono accorsi.

Anche la scelta di rendere le canzoni NFT è significativa, in quanto sono l’ultima cosa calda nel mondo delle criptovalute. Gli NFT sono risorse digitali archiviate su una blockchain, la stessa tecnologia utilizzata per creare Bitcoin. Quindi non possono essere duplicati, distrutti o modificati.

Ultimamente gli NFT hanno raccolto titoli sia per la musica che per l’arte digitale, con alcuni pezzi venduti per milioni .

Tutte e tre le canzoni NFT di Armstrong vengono pubblicate sul mercato crittografico Zora , che è una società in portafoglio di Coinbase Ventures, il braccio di investimento di Coinbase.

La piattaforma di Zora consente a creatori, musicisti e marchi di moda di vendere prodotti in forma tokenizzata. La società ha recentemente raccolto un round di $ 10 milioni a marzo guidato da Kindred Ventures che includeva Coinbase Ventures, Trevor McFedries, Alice George e Jeff Staple, secondo PitchBook.

Armstrong ha detto che la ricerca di creare musica elettronica è diventata un hobby che ha raccolto durante la pandemia con l’aiuto di Khanjian.

“Abbiamo creato queste canzoni lo scorso anno come un modo divertente per imparare Ableton Live, ecc.”, Ha detto Armstrong in un tweet . “Per essere chiari, il 99% del talento viene da lui, ma è stato divertente per me lavorarci comunque”.