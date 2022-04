Bored Ape Metaverse parte il 30 aprile

L’imminente data di lancio del metaverse di Bored Ape “Otherside” è fissata per le 12:00 ET del 30 aprile.

Ora è aperto anche il metaverse Discord di Otherside che conta già oltre 76.000 membri. La notizia è stata twittata da @OthersideMeta, un account Twitter affiliato a Yuga Labs.

BAYC Metaverso

Oggi è anche l’anniversario di un anno di conio degli NFT BAYC. Erano brevemente disponibili per 0,08 ETH ciascuno in prevendita per i primi investitori il 23 aprile 2021.

Da allora hanno raggiunto un prezzo minimo di tutti i tempi di 125 ETH, un guadagno di 1562 volte il valore. Anche il prezzo di Ethereum è più alto di circa il 25% ora poiché all’epoca era di $ 2400.

Anche il Mutant Ape Yacht Club ha raggiunto un nuovo ATH questa settimana.

Utilità di ApeCoin nel metaverso della scimmia annoiata

Tutto il metaverse BAYC o Bored Ape sta rubando la scena ad aprile poiché ApeCoin ha anche raggiunto $ 18,44 oggi su Binance , sembrando che possa fare un movimento d’impulso al rialzo e testare nuovamente il suo massimo storico.

Poiché ApeCoin (APE) alimenterà il metaverse Bored Ape come token di governance, gli investitori ipotizzano che potrebbe valere molto di più in futuro.

Le diapositive trapelate da una presentazione del metaverso BAYC affermavano che 200.000 appezzamenti di terreno virtuale in Otherside saranno in vendita.

Il concetto di acquisto di immobili virtuali, rappresentato da NFT, in un metaverso è diventato popolare con i metaversi Decentraland e Sandbox . I proprietari terrieri di solito ricevono quindi ulteriori vantaggi e diritti di voto nella direzione del progetto metaverse, che nel caso di Otherside sarà supervisionato dall’organizzazione autonoma decentralizzata ApeCoin DAO.

Se l’acquisto e il commercio di terreni devono essere effettuati esclusivamente nella valuta digitale APE, allora dovrebbe essere molto richiesta e quindi l’attuale offerta circolante dovrebbe aumentare di valutazione. A questo punto si tratta di voci e speculazioni, anche se avrebbe senso e gli acquirenti sembrano pensarlo.

Altre notizie BAYC

Ci sarà anche un evento ApeFest 2022 a Manhattan dal 20 al 23 giugno, in concomitanza con NFT.NYC, il principale evento annuale di conferenze sui token non fungibili.

Si prevede un’affluenza ancora maggiore rispetto all’evento del 2021.

Nel dicembre 2021 è stato anche annunciato che Adidas potrebbe essere coinvolta nel progetto Bored Ape metaverse in qualche forma di partnership. Di recente hanno pubblicato una raccolta NFT “Into the Metaverse” in collaborazione con BAYC e hanno lavorato con la piattaforma di creazione di avatar del metaverse Ready Player Me .