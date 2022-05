Blockchain Week Rome 2022 Il mondo crypto si incontra a Roma￼

La Capitale torna teatro di innovazione e progresso in occasione della Blockchain Week Rome 2022, il più grande evento in Italia dedicato a Bitcoin e criptovalute per numero di partecipanti. La terza edizione dell’evento, in programma dal 24 al 28 Maggio, porta in scena un format innovativo, nuove location, nuove esperienze ed una partecipazione senza precedenti.

Durante le due giornate del Summit Internazionale, 27 e 28 Maggio, l’evento avrà luogo presso due location: il prestigiosissimo Teatro Sistina ed il centro congressi Roma Eventi Piazza di Spagna.

Collocate in pieno centro e connesse da un breve percorso pedonale, le due location ospiteranno due palchi, due aree espositive e diverse attività parallele, tra cui party e meetup, per offrire ai partecipanti ancora più contenuti.

Teatro Sistina. Oltre all’area espositiva principale, la storica location romana ospiterà il palco Main Stage, con una fitta programmazione di conferenze e panel tenute da ospiti internazionali e nazionali.

Educazione e divulgazione saranno le parole chiave della programmazione, che prevede il coinvolgimento di esponenti di alcune delle principali società crypto al mondo.

Le tematiche trattate spazieranno dal Bitcoin alla DeFi, passando dagli attuali trend del settore come NFT, Web3 e metaverso. Tra debunking di buzzword e falsi miti, talk e panel sveleranno i retroscena di un settore in piena esplosione, stimolando discussione e networking.

Roma Eventi Piazza di Spagna. La seconda location del Summit Internazionale ospiterà l’innovativa NFT Gallery, con esposizione dinamica delle collezioni più in voga del momento, una seconda area espositiva ricca di aziende da incontrare ed un palinsesto di contenuti dedicato.

La programmazione prevederà lo “Spazio NFT by Forbes”, con tre ore di panel dedicati al mondo NFT coordinati da Federico Morgantini, l’area tematica “Spazio Metaverso”, con tre ore di contenuti dedicati al tema dei mondi virtuali e la loro economia interna, e la “BWR22 Startup Battle”, una vera e propria gara in cui startup innovative del settore si sfideranno a colpi di idee e pitch.

Side events, party e momenti dedicati al networking accompagneranno lo svolgimento delle attività divulgative, dando modo ai partecipanti di incontrarsi, conoscersi e far nascere nuove idee, nuovi progetti e nuovi business, come da oltre tre anni accade durante la Blockchain Week Rome.