Audius porta le gallerie NFT al servizio dello streaming musicale

Per abilitare la galleria, un utente sul sito deve puntare 100 token AUDIO nativi del progetto.

Il servizio segna un lieve allontanamento dalla strategia di Audius di giocare a un vasto pubblico senza fare affidamento sulle criptovalute. Sebbene viva in cima alla blockchain di Ethereum come una rete governata da token, i suoi fondatori e sostenitori hanno trovato successo e adozione, mantenendo il messaggio sulla musica che non si trova da nessun’altra parte.

Quasi 160.000 ascoltatori si sono collegati ad Audius Wednesday per ascoltare in streaming mix EDM e brani rap underground caricati dagli artisti stessi. La piattaforma evita le grandi etichette ma pubblica grandi numeri: 4,5 milioni di utenti unici questo mese, secondo i dati on-chain .

Ma i fondatori hanno detto a CoinDesk che la nuova funzione dovrebbe attirare i nocoiner.

“Queste sono persone che non hanno idea di cosa stia succedendo dal punto di vista crittografico, ma se aggiungi i tuoi NFT come artista al tuo profilo artista, ora all’improvviso i tuoi fan non crittografici possono vedere quest’arte, possono vedere questi oggetti da collezione e possono anche potenzialmente fare offerte su di loro “, ha affermato Forrest Browning, Chief Product Officer.

Ha detto che Audius Collectibles non intende agire come una piattaforma di offerte NFT. Invece, aggrega gli NFT archiviati su SuperRare, Zora, Catalog, Foundation, OpenSea, Rarible e KnownOrigin. Gli artisti firmano transazioni con i loro portafogli per dimostrare di possedere l'opera, ma non è coinvolto gas poiché la NFT non sposta mai i portafogli.

Browning e il CEO Roneil Rumburg hanno affermato che gli artisti chiedevano un modo per mostrare i loro NFT, in parte perché i vivaci oggetti da collezione digitali offrono loro una potenziale fonte di entrate in un momento in cui i concerti sono difficili da trovare.