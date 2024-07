ART IN THE GARDEN Con gli NFT di Ninfa protagonisti al Summer Party di Superstudio Events

Il 12 luglio 2024, Milano è stata lo scenario di una serata indimenticabile: ART IN THE GARDEN, il Summer Party esclusivo organizzato da Superstudio Events. L’evento, tenutosi nella prestigiosa location di Superstudio Più in via Tortona, ha visto convergere le diverse anime del Superstudio Group, offrendo una serata all’insegna dell’arte, della musica e della convivialità.

Un Giardino di Arte e Musica Sotto le Stelle

L’’iconico Superstudio Più di via Tortona ha ospitato ART IN THE GARDEN, un evento estivo che ha trasformato il giardino della struttura in un vero e proprio palcoscenico artistico. Organizzato da Superstudio Events in collaborazione con Superstudio Group, Superstudio Set, EPHOTO, Super Club, FLA FlavioLucchiniArt Museum e (un)fair, il party ha saputo fondere arte e divertimento in un mix perfetto.

Gli ospiti sono stati accolti dall’immagine dell’evento firmata da Daniele Cima e accompagnati in un percorso costellato dalle opere di Flavio Lucchini e dalle sculture di Giorgio Gurioli e Marco Maggioni, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Durante la serata, le performance di live painting di artisti come Ipsilonpi, Ricky Bordoni e Laura Rota hanno affascinato i presenti, mentre il dj set curato da Hiroko Hacci e Tamati ha fatto ballare gli ospiti fino a notte fonda.

Un evento che ha saputo coniugare arte, musica e convivialità, regalando ai partecipanti un’esperienza indimenticabile.

Un Palcoscenico a Cielo Aperto

L’evento ART IN THE GARDEN ha preso vita in un ambiente magico e suggestivo, trasformando il giardino di Superstudio Più in un palcoscenico a cielo aperto. Ogni angolo della location è stato arricchito da opere d’arte e installazioni che hanno catturato l’attenzione degli ospiti sin dal loro arrivo.

Ad accoglierli, l’immagine dell’evento firmata dal celebre Daniele Cima, una vera e propria opera d’arte che ha introdotto i visitatori a un percorso sensoriale unico.

Le sculture di Giorgio Gurioli e Marco Maggioni, realizzate da Gruppo Sogimi, hanno arricchito ulteriormente il giardino, creando punti focali che hanno incantato gli ospiti.

Ma l’arte non si è fermata qui. Le opere di Flavio Lucchini, designer e fondatore di Superstudio, sono state esposte anche all’interno del FLA Museum, che ha spalancato le sue porte per l’occasione. Gli ospiti hanno potuto intraprendere un viaggio attraverso 18 stanze tematiche, esplorando dipinti, sculture e digital paintings che raccontano la carriera e la visione artistica di Lucchini.

Live Painting e Arte Digitale

Il cuore della serata è stato senza dubbio rappresentato dalle performance di live painting. Artisti di talento come Ipsilonpi, Ricky Bordoni (della piattaforma Young Art Hunters) e Laura Rota hanno dato vita a opere d’arte in tempo reale, sotto gli occhi affascinati degli ospiti.

Queste performance hanno trasformato il giardino in un atelier all’aperto, dove ogni colpo di pennello ha contribuito a creare un’atmosfera vibrante e dinamica.

In parallelo, un intrigante loop di opere digitali selezionate da (un)fair ha arricchito ulteriormente l’esperienza visiva. La piattaforma NINFA ha presentato una selezione di opere che hanno esplorato le possibilità dell’arte digitale, offrendo un contrasto interessante con le forme più tradizionali di espressione artistica.

Questa combinazione di media ha sottolineato l’eterogeneità e la modernità dell’approccio artistico di Superstudio, capace di abbracciare e celebrare diverse forme di creatività.

Musica e Convivialità Sotto le Stelle

La serata è stata ulteriormente animata dal dj set curato da Hiroko Hacci e Tamati, che ha fatto ballare gli ospiti fino a notte fonda. La musica ha svolto un ruolo fondamentale, creando un sottofondo sonoro che ha accompagnato ogni momento dell’evento, dalla contemplazione delle opere d’arte alla convivialità dell’aperitivo offerto da New Team Banqueting.

Bollicine e cibi gustosi hanno deliziato i palati degli ospiti, offrendo un’esperienza sensoriale completa che ha saputo coniugare arte, musica e gastronomia.

Un altro elemento distintivo dell’evento è stato lo spazio allestito per catturare i momenti più belli attraverso l’obiettivo esperto di EPHOTO, partner e production company di Superstudio Set. Gli ospiti hanno potuto immortalare la loro partecipazione all’evento, creando ricordi tangibili di una serata speciale.

ART IN THE GARDEN ha rappresentato un perfetto connubio tra arte e intrattenimento, un evento che ha saputo trasformare un semplice giardino in un’opera d’arte vivente. Superstudio Events, con la sua capacità organizzativa e la sua visione innovativa, ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento per eventi di alto livello, capaci di sorprendere e incantare il pubblico.