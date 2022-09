Art Digital: un evento il 29 settembre a Lugano sugli NFT

Il prossimo 29 settembre al bellissimo hotel The View di Lugano, in Svizzera, si terrà dalle ore 14 alle ore 23 (CET) Art Digital, un evento dedicato agli NFT.

Si parlerà quindi di cosa sono gli NFT, come si collezionano, come funzionano i metaversi, e molto altro ancora. Il fine è quello di avvicinare curiosi e interessati a questi argomenti.

Una mostra NFT a Lugano

Durante l’evento si terrà anche una mostra di non fungible token che vede la presenza di numerosi artisti italiani ed internazionali come Matteo Mauro, Giuseppe Veneziano, Toomuchlag, Marcello Baldari, Paola Pinna, Paulo Renftle, Giovanni Motta, Bruno Cerasi, Fabio Rotella, il progetto NFT Hivearium, Andrea Crespi, Giuseppe Lo Schiavo, Fabio Giampietro e Federico Clapis.

Per partecipare all’evento, bisogna iscriversi sulla pagina dedicata su Eventbrite qui.

Il programma completo

Come detto, l’evento si svolgerà dalle 14 alle 23, con varie occasioni di networking, pause caffè e una cena da 12 portate.

14:00 pm Networking e caffé

14:30 pm Greeting from the Municipality and Georg Brach

16:30 pm Coffee Break

17:00 pm Speeches & panels

18:30 pm Networking & music

19:00 pm Gourmet dinner

23:00 pm Closed

Qui gli speaker che si susseguiranno durante il pomeriggio