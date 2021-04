Arriva il vino sotto forma di Token NFT

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Un NFT è una prova di proprietà che può essere trasferita a nuovi proprietari e dimostra che sei il proprietario dell’originale, indipendentemente dal numero di copie digitali disponibili.

Il mondo dell’arte è stato uno dei primi ad abbracciare gli NFT e lo ha portato a nuovi livelli sbalorditivi: un’opera d’arte digitale di Beeple è stata venduta per $ 69,3 milioni da Christie’s all’inizio di quest’anno e molti artisti continuano a battere record in questo spazio.

Yahyn ha visto questa come una potenziale opportunità per essere il leader nelle future allocazioni di vino NFT. Gli amanti del vino di tutto il mondo sanno che il vino è molto più che bere il succo prodotto da molti enologi di talento e da altre persone laboriose.

C’è un mercato dei collezionisti che ha visto le bottiglie di vino vendere per oltre $ 500.000 USD . Cosa fa valere così tanto quella bottiglia?

Visualizza la loro asta corrente:

https://opensea.io/assets/0x60f80121c31a0d46b5279700f9df786054aa5ee5/758261

Segui altre loro notizie NFT qui:

https://rarible.com/yahyn?tab=collectibles

Tutto dipende dalla domanda e dall’offerta; molte persone lo vogliono ma non molti possono averlo. Il fondatore e CEO Pierre Rogers ha dichiarato: “Yahyn è una piattaforma tecnologica per il vino e gli NFT rappresentano un cambiamento fondamentale nel modo in cui noi amanti del vino interagiamo con il vino in futuro.

Questa tecnologia emergente ha il potere di trasformare il commercio che artisti e produttori di vino guadagnano . ”

Si può presumere che gli NFT siano il futuro della raccolta di vini? Il direttore del marketing Jack Ambriz ha dichiarato: “Insieme al mio team crediamo che questa sia una grande opportunità per l’industria del vino per abbracciare il cambiamento e adattarsi al futuro, soprattutto per i marchi di vino di lusso.

Immagina di acquistare la tua allocazione tramite un NFT e se decidi per rompere le bottiglie, hai ancora la risorsa digitale da conservare nella tua collezione. Sarebbe fantastico, per non parlare della possibilità di possedere parte della storia del vigneto attraverso l’arte o di offrire alle aste di vino un nuovo modo per raccogliere fondi in beneficenza . ”

Yahyn ha avviato conversazioni con alcuni partner del vigneto per far sì che ciò accada. Quindi cosa otterresti con questi tipi di NFT? Acquisterai l’NFT e riceverai il vino come oggetto sbloccabile – Es: 3 bottiglie di Yan Cellars Cabernet Sauvignon.

Rogers crede fermamente che questo rimetta il potere nelle mani dei viticoltori e dei consumatori a cui appartiene. Crede che Yahyn possa sfruttare questo cambiamento a vantaggio di tutti.

A proposito di Yahyn

Yahyn è una società privata con sede a Manchester, New Hampshire , fondata da esperti imprenditori e tecnologi. Con più di 1 milione di fondi raccolti in private equity in poco più di cinque mesi, è pronta a rivoluzionare il modo in cui acquistiamo il vino. Yahyn è l’intersezione tra la secolare tradizione del vino e la tecnologia all’avanguardia, aiutando il consumatore a trovare il vino perfetto per essere il punto esclamativo dei momenti cari della vita. Yahyn crede che la distanza dal tuo bicchiere misuri un viaggio elegante verso i vigneti più romantici.

Segui i loro social:

https://twitter.com/yahynn

https://instagram.com/yahynn

yahyn.com