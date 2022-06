Arriva Crypto Expo Milano l’evento blockchain in Italia con la prima performance NFT URBAN LIve di edaxer

Nasce a Milano la conferenza globale più influente in Italia per riunire i leader nello spazio delle criptovalute e della tecnologia blockchain, che fa da ponte per il mercato italiano.

A Milano dal 23 al 26 giugno 2022 – Crypto Expo Milan (CEM), si svolgerà la conferenza internazionale dedicata ai professionisti del settore blockchain e crypto di cui Assodigitale.it è media partner selezionato e lo Swiss Blockchain Consortium insieme alla prima galleria d’arte Svizzera Pure Nft NFTART.CH presenterà una performance artistica dal vivo dell’artista NFT Edaxer che realizzerà una opera fisica che si trasformerà poi nell’NFT ufficiale dell’evento.

Sarà una prima italiana assoluta per vedere come una opera fisica legata al mondo dello street ed urban art e dei calligraffitti nasce dal pennello di un artista come Edaxer e si sviluppa durante i 4 giorni della manifestazione per poi trasformarsi in un NFT ufficiale dell’evento che sarà disponibile per i partecipanti.

CEM è destinata a diventare una delle più grandi conferenze europee dedicate a Blockchain e Crypto con oltre 2000 partecipanti attesi e i top influencer del mercato crypto italiano. Il Crypto Expo Milano prenderà ufficialmente il via il 23 giugno 2022 con i primi giorni di laboratori didattici presso Studio 90, una delle location per eventi più comode di Milano, facile da raggiungere per la vicinanza dell’aeroporto internazionale di Linate e ben servita dagli Hotel e dai trasporti.

La lista di relatori dell’evento, degni di nota, comprende esperti di blockchain e crypto, opinion leader, influencer e dirigenti di alcune delle più importanti aziende del panorama blockchain italiano e internazionale. Keynote, panel, conferenze e workshop, ma anche feste, momenti di networking e incontri tra comunità crittografiche sono stati pensati e organizzati per completare l’interessante agenda dell’evento. CEM è un evento incentrato sulle community, con l’obiettivo di aiutare l’adozione e la diffusione della blockchain e delle risorse digitali, aiutando a educare e coinvolgere i nuovi arrivati nello spazio crittografico.

Valeria Pagano, Co-founder e CEO di Crypto Expo Milano ha commentato: “Sono lieta di annunciare che il CEM sarà il primo evento crypto e blockchain organizzato a Milano e uno dei pochissimi in Italia. Come luogo di incontro comune per i leader del settore, aiuteremo a riprogettare il futuro dell’economia e della finanza con l’aiuto della tecnologia blockchain”.

CEM 2022 si svolgerà presso Studio 90 e riunirà le menti più brillanti, i game changer, i creatori, i regolatori, gli influencer e gli addetti ai lavori insieme a professionisti, investitori e leader nel settore blockchain e crypto dall’Italia e dal mondo intero. Florin Simovici,

co-fondatore e COO ha commentato: “Secondo me la blockchain è la più grande e rivoluzionaria tecnologia dall’invenzione di Internet. Siamo pronti a ospitare gli appassionati di criptovalute e le figure di spicco del settore per discutere a fondo i punti chiave che plasmano l’industria della blockchain e delle criptovalute mentre il mercato continua a crescere alla velocità della luce”.

Relatori internazionali provenienti da molti settori tra cui tecnologia, business e finanza saliranno sul palco presentando DeFi, Metaverse e nuovi modelli emergenti, come le DAO. L’evento sarà incentrato su quattro giorni di workshop, conferenze, panel, feste esclusive e cene di gala.

Cristian Orto, Co-Founder e CTO di Theca Project, uno dei principali sponsor dell’evento e Co-Founder di CEM ha commentato: “La famiglia di Theca è onorata di far parte del CEM22. Il passaggio dal Web2 al Web3 si sta realizzando ed eventi come il CEM facilitano quelle connessioni di persona, essenziali per diffondere la conoscenza e facilitare l’adozione globale”

Florin ha concluso: “La tecnologia blockchain non sta arrivando, è già qui, dai un’occhiata intorno a te. I governi di tutto il mondo la stanno già adottando ed eventi come il CEM accelereranno la crescita della blockchain e degli asset digitali in Italia e nel mondo. Speriamo di offrire ai partecipanti un’esperienza che consenta loro di stare al passo con questo ecosistema in rapida evoluzione e di essere aggiornati sui progetti emergenti che possono cambiare il business e la società come la conosciamo“.

Valeria Pagano, Cristian Orto, Florin Simovici, CEO, CTO e COO di Crypto Expo Milano, sono disponibili per interviste.

A proposito di Crypto Expo Milano

La prima edizione di Crypto Expo Milan (CEM) si terrà dal 23 al 26 giugno 2022.

L’evento include conferenze e workshop educativi incentrati sulla blockchain con relatori chiave, influencer locali e globali, media partner e leader globali del settore delle risorse digitali.

Uno spazio specializzato sia per i principianti che per i veterani per imparare dagli esperti e promuovere forti connessioni all’interno dello spazio Blockchain e Crypto.

Riunendo brand importanti, sviluppatori blockchain, giocatori, investitori, trader e fan, la conferenza consente opportunità di networking mai viste.

L’evento è organizzato da importanti società e organizzazioni tecnologiche emergenti e supportato da alcune delle figure di spicco del settore.

A tutti i partecipanti o sponsor extra UE interessati a partecipare, il personale del CEM fornirà assistenza per visti d’affari, se necessario.

Visita www.cryptoexpomilan.com per maggiori informazioni, l’agenda e per acquistare i biglietti per il CEM2022.