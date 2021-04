Antiquario lancia NFT del suo vaso Delftware del XVII secolo

Per gentile concessione di Aronson Delftware

Nel diagramma di Venn del mercato dell’arte, ci si potrebbe aspettare che il mondo tradizionale del XVII secolo, il Delftware olandese e la nuova mania per gli NFT non si sarebbero mai e poi mai sovrapposti.

Ma avresti torto.

Oggi, la storica concessionaria Aronson Delftware, con sede ad Amsterdam, ha lanciato due serie di cinque “gemelli digitali” basati su NFT di un vaso tulipano Delftware del XVII secolo, creato utilizzando la tecnologia di scansione 3-D.

Aronson ha creato le opere con una startup tecnologica con sede ad Amsterdam, FloatScans, e un creatore digitale, bo.kè.

Robert Aronson ha chiamato il progetto Reflections on Art & Life e dice del progetto: “Questa è la prima volta in assoluto che i NFT di rendering digitali come questi vengono venduti. È davvero un’esperienza magica la prima volta che lo vedi perché sono indistinguibili dalle vere opere d’arte “.

I gemelli 3-D del vaso, che sono stati modificati in modi diversi (uno, intitolato Locked Down, è imbrattato con “Quanto tempo?” In lettere rosse), vengono messi all’asta attraverso il mercato NFT di Opensea – sono stati coniati oggi .

“Per quanto ne sappiamo questo non è mai stato fatto prima”, dice Aronson. “Abbiamo inserito la riserva minima del sito web di ETH 1 (circa £ 1.300) e aumenti dell’offerta di ETH 0.1 sui modelli.

Naturalmente, speriamo che le persone capiranno il significato di questo sviluppo e che i gemelli digitali ne raccoglieranno di più, ma in realtà non siamo coinvolti per i proventi “.

Il vaso Delftware originale del XVII secolo rimane in vendita, separatamente, al prezzo di € 125.000 (£ 107.000).